Владимир Зеленский поручил правительству упростить условия для малого и среднего бизнеса

По поручению Зеленского правительство должно максимально ослабить налоги, чтобы быстро возобновить работу малого и среднего бизнеса. Президент подчеркнул, что все детали будут известны в течение двух дней.
Что известно
Во время очередного видеообращения, Владимир Зеленский рассказал, что правительство должно «вернуть малый и средний бизнес» к работе. Для этого нужно разработать новую налоговую модель и новые финансовые правила во время войны и послевоенного развития.
«Нужно обновить и финансовые правила, чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость, чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены и что можно не бояться потерять что угодно, потому что государство Украина гарантирует каждому безопасность, гарантирует безопасность активам и накоплениям», – подчеркнул Зеленский.
Президент говорит: главная задача мирных жителей – восстановить экономику Украины. Поэтому нужно возобновить работы аптек, торговли и любого бизнеса, который сейчас может работать.
Президент добавил, что детали решения правительства появятся в ближайшие дни.
Сколько денег потерял украинский бизнес за две недели войны
Advanter Group и Лига деловых клубов Украины исследовали украинский бизнес во время войны. Оказалось, что за первые две недели войны бизнес в Украине потерял $30–60 млрд., пишет Forbes.
Как украинские компании оценивают свои потери:
- 7% компаний оценили свои потери на сумму свыше $1 млн;
- 9% – от $200 тыс. до $1 млн;
- 20% – от $50 тыс. до $200 тыс.;
- 29% – от $10 тыс. до $50 тыс.;
- 23% – до $10 тыс.;
- 12% компаний оценили прямые потери как несущественные.
- 79% предприятий полностью или частично прекратили работу:
- полностью остановлено – 54%;
- почти остановлено – 25%;
- уменьшили объемы работ – 5%;
- работают частично – 14%;
- почти сменили деятельность – 2%.
ВВП из-за релокации бизнеса в Украине потерял 9%. 8% опрошенных бизнесов проводят релокацию полностью или в основном за границу. При этом большинство компаний сейчас не планируют релокацию.
Что еще известно о релокации:
- релокацию провели 2% компаний;
- в процессе релокации – 7%;
- частично провели – 12%;
- не успели провести – 31%;
- не видеть смысла в релокации 48% компаний.
- 31% компаний еще не определились с местом релокации, 5% планируют полностью переехать за границу, 41% остаться в Украине, 9% преимущественно за границу, а преимущественно в Украине 14%.
В исследовании приняли участие 245 собственников и генеральных директоров предприятий разных городов Украины: Винница, Днепр, Житомир, Закарпатье, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ужгород, Харьков, Херсон и Черновцы.