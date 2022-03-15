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Владимир Зеленский поручил правительству упростить условия для малого и среднего бизнеса

15 Марта 2022, 14:22:43 729 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Владимир Зеленский поручил правительству упростить условия для малого и среднего бизнеса

 По поручению Зеленского правительство должно максимально ослабить налоги, чтобы быстро возобновить работу малого и среднего бизнеса. Президент подчеркнул, что все детали будут известны в течение двух дней.

Что известно

Во время очередного видеообращения, Владимир Зеленский рассказал, что правительство должно «вернуть малый и средний бизнес» к работе. Для этого нужно разработать новую налоговую модель и новые финансовые правила во время войны и послевоенного развития.

«Нужно обновить и финансовые правила, чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость, чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены и что можно не бояться потерять что угодно, потому что государство Украина гарантирует каждому безопасность, гарантирует безопасность активам и накоплениям», – подчеркнул Зеленский.

Президент говорит: главная задача мирных жителей – восстановить экономику Украины. Поэтому нужно возобновить работы аптек, торговли и любого бизнеса, который сейчас может работать.

Президент добавил, что детали решения правительства появятся в ближайшие дни.

Сколько денег потерял украинский бизнес за две недели войны

Advanter Group и Лига деловых клубов Украины исследовали украинский бизнес во время войны. Оказалось, что за первые две недели войны бизнес в Украине потерял $30–60 млрд., пишет Forbes.

Как украинские компании оценивают свои потери:

  • 7% компаний оценили свои потери на сумму свыше $1 млн;
  • 9% – от $200 тыс. до $1 млн;
  • 20% – от $50 тыс. до $200 тыс.;
  • 29% – от $10 тыс. до $50 тыс.;
  • 23% – до $10 тыс.;
  • 12% компаний оценили прямые потери как несущественные.
  • 79% предприятий полностью или частично прекратили работу:
  • полностью остановлено – 54%;
  • почти остановлено – 25%;
  • уменьшили объемы работ – 5%;
  • работают частично – 14%;
  • почти сменили деятельность – 2%.

ВВП из-за релокации бизнеса в Украине потерял 9%. 8% опрошенных бизнесов проводят релокацию полностью или в основном за границу. При этом большинство компаний сейчас не планируют релокацию.

Что еще известно о релокации:

  • релокацию провели 2% компаний;
  • в процессе релокации – 7%;
  • частично провели – 12%;
  • не успели провести – 31%;
  • не видеть смысла в релокации 48% компаний.
  • 31% компаний еще не определились с местом релокации, 5% планируют полностью переехать за границу, 41% остаться в Украине, 9% преимущественно за границу, а преимущественно в Украине 14%.

В исследовании приняли участие 245 собственников и генеральных директоров предприятий разных городов Украины: Винница, Днепр, Житомир, Закарпатье, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ужгород, Харьков, Херсон и Черновцы.
Тэги: новости Украины, налоги, экономика, бизнес, налогообложение, украина
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