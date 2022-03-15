Новости в Украине

Актуальные новости сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Украине и мире, криминальные новости, аварии, ДТП, курьезы и другие события в мире. Новини сьогодні. Экономика. Владимир Зеленский поручил правительству упростить условия для малого и среднего бизнеса - 15 Марта 2022