Упрощенная система налогообложения, отмена акциза на горючее, понижение НДС - экономическая модель в Украине будет переформатирована

Украина начала формирование мощного экономического тыла. Он позволит снабжать армию и страну всем необходимым: от провизии и лекарств до современного вооружения. Экономическая модель в Украине будет полностью переформатирована. Бизнес получает максимальную свободу. Налоги будут снижены, все регуляции убраны, доступ к финансам облегчен, трудовые отношения либерализированы. Об этой новости сегодня на брифинге рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Более подробно о новой модели:
- Во время военного положения, для крупного и среднего бизнеса расширяется возможность воспользоваться опцией единого налога. На него смогут перейти предприятия с оборотом в 10 млрд грн. Ограничение количества работников – снято. Налог составит 2% от оборота, независимо от вида деятельности (кроме игорного и подакцизного бизнеса)
- Физлица - предприниматели 1-й и 2-й групп будут платить единый налог на добровольной основе (если есть возможность и понимание необходимости поддержать Украину)
- Физлица - предприниматели не будут платить ЕСВ за своих мобилизованных сотрудников – это сделает государство. Также они не будут платить ЕСВ, если не получают доход
- Санкции за нарушение закона об РРО не будут применяться до завершения военного положения
- С 24 февраля 2022 года до конца года плательщики освобождаются от уплаты за землю, расположенную на территориях, где ведутся боевые действия
- Не будет уплачиваться НДС за товары, которые были уничтожены во время войны или переданы на нужды обороны
- Акциз на горючее отменен, а ставка НДС по этим позициям уменьшена с 20% до 7%
- Отменяются требования о получении разрешений для большинства видов предпринимательской деятельности
Новая налоговая система заработает уже на этой неделе. Также правительством уже сегодня будет принято постановление о запрете проверок бизнеса (кроме касающихся здоровья и безопасности граждан).