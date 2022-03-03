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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Март » 3 » 15:27:06

Как переехать в Польшу из Украины как беженец. Полезные советы

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Как переехать в Польшу из Украины как беженец. Полезные советы

 Публикуем самый безопасный и проверенный вариант для релокации и выезда в Польшу для украинцев как беженец, бесплатно и без документов. С собой даже можно брать домашних животных без специальных документов.
 

Что нужно знать всем: 

Все погранпереходы Польши с Украиной открыты. ​По состоянию на 25.02. через все польские погранпереходы на границе с Украиной стало можно пройти пешком.        
                                     
Работающие пограничные переходы с Украиной: 
  • 1. Dorohusk - Jagodzin (дорожный) 
  • 2. Dorohusk - Jagodzin (ж/д) 
  • 3. Hrubieszów - Włodzimierz Wołyński 
  • 4. Hrebenne - Rawa Ruska (дорожный) 
  • 5. Werchrata - Rawa Ruska (ж/д) 
  • 6. Korczowa - Krakowiec ( 21:20 26 февр перестали пропускать через пеший пункт пропуска) 
  • 7. Przemyśl - Mościska 
  • 8. Medyka - Szeginie (Очень большая загруженность! За 47 км от КПП начинается очередь. Еды и воды вообще нет, люди сидят по двое суток вообще без чего-либо) 
  • 9. Budomierz - Hruszew 
  • 10. Zosin - Ustiług 
  • 11. Dołhobyczów - Uhrynów 
  • 12. Krościenko - Smolnica (большая загруженность пропускного пункта на 26.02., 18:30) 
  • 13. Hrebenne - Rawa Ruska 
  • 14. Krościenko - Chyrów 
 
Отменены все ковидные ограничения для приема беженцев из Украины. Для въезда подойдёт любой документ, удостоверяющий личность. Виза не нужна. Дети могут въезжать самостоятельно. Если нет родственников в Польше, то на границе они должны сказать о том, что одни, и им нужна помощь (информация с горячей линии польского МИДа).
 
Лица без паспортов вступают в процедуру пребывания «С согласия начальника пограничной службы», что означает 15 дней легального пребывания. За это время можно подать заявление на пребывание в Польше (да, военнослужащие будут принимать заявления даже без загранпаспортов) или заявление на международную защиту. 
 
В Польшу можно выехать вместе с домашними животными без ветеринарных документов, необходимо только задекларировать их на границе и сделать документы уже внутри страны. При пересечении границы с животным без документов нужно указать в декларации «zgodnie z procedura nadzwyczajna».  
 

Как получить помощь в Польше

Если по приезду в Польшу вы хотите получить помощь, предлагаемую польским правительством, то при заполнении документов НЕ вписывайте пункт назначения! Потому что дальше вы будете перенаправлены в пункт помощи, а оттуда в жилье.

Как работает система размещения (резидентура): государство обеспечивает систематический транспорт от границы до пункта приема. Там чиновники (чиновники) указывают место для проживания. Также государство обеспечивает транспорт от точки до места жительства.

Отправляйтесь в один из приемных пунктов, где вам предоставят питание, возможность отдохнуть и необходимую информацию.
Тэги: беженцы, эвакуация, Польша
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