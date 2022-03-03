Как переехать в Польшу из Украины как беженец. Полезные советы

Что нужно знать всем:

Все погранпереходы Польши с Украиной открыты. ​По состоянию на 25.02. через все польские погранпереходы на границе с Украиной стало можно пройти пешком.

Работающие пограничные переходы с Украиной:

1. Dorohusk - Jagodzin (дорожный)

2. Dorohusk - Jagodzin (ж/д)

3. Hrubieszów - Włodzimierz Wołyński

4. Hrebenne - Rawa Ruska (дорожный)

5. Werchrata - Rawa Ruska (ж/д)

6. Korczowa - Krakowiec ( 21:20 26 февр перестали пропускать через пеший пункт пропуска)

7. Przemyśl - Mościska

8. Medyka - Szeginie (Очень большая загруженность! За 47 км от КПП начинается очередь. Еды и воды вообще нет, люди сидят по двое суток вообще без чего-либо)

9. Budomierz - Hruszew

10. Zosin - Ustiług

11. Dołhobyczów - Uhrynów

12. Krościenko - Smolnica (большая загруженность пропускного пункта на 26.02., 18:30)

13. Hrebenne - Rawa Ruska

14. Krościenko - Chyrów

Отменены все ковидные ограничения для приема беженцев из Украины. Для въезда подойдёт любой документ, удостоверяющий личность. Виза не нужна. Дети могут въезжать самостоятельно. Если нет родственников в Польше, то на границе они должны сказать о том, что одни, и им нужна помощь (информация с горячей линии польского МИДа).



Лица без паспортов вступают в процедуру пребывания «С согласия начальника пограничной службы», что означает 15 дней легального пребывания. За это время можно подать заявление на пребывание в Польше (да, военнослужащие будут принимать заявления даже без загранпаспортов) или заявление на международную защиту.

В Польшу можно выехать вместе с домашними животными без ветеринарных документов, необходимо только задекларировать их на границе и сделать документы уже внутри страны. При пересечении границы с животным без документов нужно указать в декларации «zgodnie z procedura nadzwyczajna».

Как получить помощь в Польше

Если по приезду в Польшу вы хотите получить помощь, предлагаемую польским правительством, то при заполнении документов НЕ вписывайте пункт назначения! Потому что дальше вы будете перенаправлены в пункт помощи, а оттуда в жилье.



Как работает система размещения (резидентура): государство обеспечивает систематический транспорт от границы до пункта приема. Там чиновники (чиновники) указывают место для проживания. Также государство обеспечивает транспорт от точки до места жительства.



Отправляйтесь в один из приемных пунктов, где вам предоставят питание, возможность отдохнуть и необходимую информацию.