Все о переезде в Словению. Почему Словения? Да она просто афигенная для жизни

24 февраля 2022 года жизнь украинцев кардинально изменилась. Россия напала на Украину, в результате чего многие жители нашей страны остались без жилья, без работы, без средств к существованию. Но сохранили главное - жизнь свою и своих близких. Сейчас те, кто выжил, убежав под обстрелами из родных городов, покинув свою страну, задаются вопросом: куда переехать, чтобы начать жизнь заново, чтобы не было слышно взрывов войны, чтобы дети жили спокойной, мирной жизнью.
В этом гайде вы найдете ответы, почему переезд в Словению будет лучшим вариантом
Первое преимущество
- лучшая экология в ЕС (процент лесов растет).
- прекрасный климат с комфортным летом, морем, мягкой, но снежной зимой.
- есть море, горы, пещеры, озера что угодно для активного отдыха.
- очень низкий уровень преступности - действительно безопасно на улицах в любое время суток.
- шенген - с ВНЖ Словении можно путешествовать почти по всей Европе без виз (да, и даже сейчас).
- дети - про то чем тут лучше для детей можно отдельную статью писать.
Окей, так как же переехать? Основные варианты:
- по учебе - поступаем в университет, получаем студенческую визу или ВНЖ. Не дает право работать, но сильно упрощает дальнейший процесс поиска работы, с которой уже можно будет сделать рабочее разрешение.
- по работе - получаем приглашение на работу от Европейской компании, оформляем ВНЖ - сначала на год, потом продляем на два и еще на два. После пяти лет ВНЖ можно получить ПМЖ которое не надо продлять. Еще через 5 можно подавать на гражданство. “Синяя карта” - это “По работе” для ценных специалистов. Можно сразу воссоединять супругов и детей - они сразу получат свои ВНЖ, и все процессы будут быстрее. Но дороже для работодателя, т.к. зарплата “Ценного специалиста” - выше рынка. Кстати так мы привозим своих сотрудников
- по бизнесу - вариация пункта 2, которой я и воспользовался. Открываем компанию, приглашаем себя туда на работу. Есть определенные сложности и ограничения, но все еще один из самых популярных способов. Главный вопрос - как зарабатывать? Я начинал с ремонта ноутбуков для местных
- есть еще конечно “Вариант 0 - свадьба с гражданином ЕС”, но его мы рассматривать не будем, хотя он и довольно популяный.
Как насчет семью перевезти?
В варианте “по работе” возможность воссоединения дается через 2 года. “Синяя карта” может воссоединить семью сразу - т.е. всем получить ВНЖ и переехать вместе.
Работать воссоединенные не имеют права.
Сколько стоит и как долго?
Процесс занимает 3-6 месяцев от подачи документов до переезда. Стоимость очень варьируется, но если вы "по работе" - то зарплата покрывает ваши расходы на местную жизнь, а затраты на документы и сопутствующие, как правило, работодатели, берут на себя.
Трудности со словенским языком?
Все жители Словении очень образованны и знают английский. Местный язык - Словенский. Отличается от украинского примерно так же как и русский или польский. На магазинно - ресторанном уровне начнете говорить быстро, а на ПМЖ уже надо будет сдать простой экзамен. Для работы - английский - “Must Have”