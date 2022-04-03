Как найти квартиру в Португалии в аренду на долгий срок - полезные советы

Прежде чем принять для себя решение переехать в Португалию, и окончательно определиться с местом постоянного жительства, нужно сначала поездить по стране и посмотреть разные уголки Португалии, советует блогер Виктор Верьялов. Для того, чтобы ваш выбор не был спонтанным, несмотря ни на какие условия и причины вашего переезда в эту страну, предлагаем статью блогера от первого лица.
Выбираем лучший регион для себя
В наши планы входили: Куимбра, Фегейра Да Фош, Порту, Кошта Да Капарика, Лиссабон, Кашкайш, Оэйраш, Лагуш (Алгарве) , Синтра. Во всех этих городах мы в итоге и побывали. Самая северная точка — Порту, самая южная точка — Лагуш. Но больше всего времени мы провели в Большом Лиссабоне (это сам Лиссабон и его спутники сателлиты) .
Для себя я давно заметил такую особенность, что за 1-2 дня невозможно узнать и прочувствовать место, в связи с этим было принято решение жить в каждом месте не менее чем по 1 недели. Наши 9 мест по 1 неделе — это 9 недель, в Оэйраше мы прожили чуть больше. Итого мы «скитались» почти 3 месяца полных. Нельзя сказать, что это просто, каждый раз заново приходилось собирать чемоданы. Для сына тоже очень сложно, у него переизбыток эмоций.
Также порой были несостыковки, допустим в 11 выезд, а заезд только в 17 часов. Уже постфактум мы узнали о таком интересном стартапе в Португалии, как LUGGit - эти ребята могут у тебя забрать твои чемоданы и потом привезти куда тебе нужно. Т. е. когда вот эта разница 11/17 часов — очень может быть даже актуально! Отдал им чемоданы и гуляешь себе налегке.
В изначальные наши планы входили еще такие точки, как: Калдаш, Баррейру, Сетубал, Алмада. Но, приняли решение уже определяться без них. Резко упал рубль и посуточная аренда подорожала, уже было финансово невыгодно продолжать. Но, мы обязательно посмотрим эти города тоже. В Баррейру и Сетубале я уже был, но лишь проездом, полноценно эти города пока не засчитаны.
Я не принимаю обычно решения исходя из малых вводных. Как правило, мне нужно всё прочувствовать на своей шкуре, а потом уже и принимать решение. Поэтому мы выбрали такой немаленький маршрут по знакомству со страной. Когда мы дошли до Оэйраша (он был в самом конце), мы уже поняли, что вот здесь мы можем жить, это наше место. Не сговариваясь мы вдвоем с женой так решили, при том, что жили тогда в стесненных обстоятельствах, в студии, это никак не повлияло, сам район нам понравился.
Как выбрать хорошую квартиру?
В Португалии недвижимость ищут на сайте https://www.idealista.pt/
— там есть и собственники и агенства. Мы регулярно мониторили приложение, в каждом районе, где мы жили. Например, вот этот дом понравился, его дворик понравился, смотрели, а сколько стоят в нем квартиры?
В интернете я узнал, что по объявлениям лучше звонить, если будешь писать, то отвечают лишь 20 процентов от 100. Писать 10 писем, чтобы получить лишь 2 ответа, я подумал это слишком неразумно. Тогда я решил обратиться в группу на ФБ, вдруг кто ищет себе жильцов? И ко мне постучалась риелтор из агентства Ремакс, с целью помочь нам в поиске квартиры. За что я ей чрезмерно благодарен. Также откликнулась еще и девушка, которая предложила квартиру своей соседки по площадке. Огромное спасибо, очень хорошая квартира. И нам предложили квартиру в районе Алгарве.
Обычные люди проявили отзывчивость, очень приятно это. Мы озвучили наш бюджет, на тот момент он составлял от 750 до 1000 евро. Сказали, что нам не сильно важно сколько спален. Также, что у нас есть 2 годовалый сын, что хотим его устроить в садик. И я добавил, что в принципе, можем вообще всё смотреть что есть. По себе я знаю, что некоторые квартиры в интернете выглядят хуже, чем в жизни. И еще хотел сказать, что изначально мы рассчитывали на бюджет 1800-2000 евро. Но события произошедшие и курс рубля, все это заставило нас снизить бюджет, мы решили перестраховаться.
Как выяснилось — до 1000 евро, это буквально самый низкий бюджет в районе Оэйраш и там сложно найти что-то хорошее. Поэтому постепенно мы увеличили до 1100 евро. Хотя никак это не повлияло. Надо было увеличивать до 1700, к чему я не был готов. Я ездил по объектам Оэйраша и посмотрел примерно 6-7 объектов. В теории можно было жить в каждом из них, но выбираешь же получше, так ведь? Допустим, одна квартира была в панельном доме, почти 100 метров площадь, да, площадь отличная, но сам дом не приносил радости, типичная панелька некрасивая, нам этого и в РФ хватило. Второй момент по этой же квартире — нужно было докупать всю технику и мебель, это и микроволновка, и холодильник и кровать и прочее.
Был еще 1 вариант в Оэйраше в классном ЖК, сам ЖК был на окраине района. ЖК — отличный, просто нет слов. Окна в пол, отдельная своя очень красивая территория. Тихо, спокойно, много зелени, рядом частный сектор. Квартира нам понравилась и мы пошли всей семьей туда вместе. И каково же было удивление … там в одном месте, недалеко от этого ЖК видимо какое-то социальное жилье и контингент соответсвующий.
Причем когда мы 1 раз приезжали с риелтором, я думал, что мне показалось. А когда мы 2 раз пришли уже всей семьей, то я понял, что мне не показалось. Именно в том же месте было очень много людей специфичных. И кто-то из них явно был под кайфом, видно было по поведению и по глазам. Конечно … ну и пусть себе стоят там, дело их. Но не тут-то было, важный момент, что выход к океану или вообще к жизни — только через это узкое место. И как бы там моя жена с ребенком ходила?
Когда мы посмотрели вообще ВСЕ варианты в Оэйраше, я сказал риелтору, что, если будут новые варианты, то сообщай — будем еще смотреть их, ибо я не могу выбрать. Но новые варианты не появлялись. Тогда риелтор сказала — а не хотите посмотреть еще район Бенфика, он очень приятный. Я конечно сказал, что хочу. Но мы так договорились — сначала мы просто едем САМИ познакомиться с районом.
И если все ОК, то уже смотрим и там варианты в Бенфике. И мы поехали знакомиться с Бенфикой на выходных. Несмотря на то, что был дождь — район нам безусловно понравился. Первое — он разнообразный в плане архитектуры, есть и то, что нам нравится в Португалии — колоритное, интересное. Есть и высотки — и то и другое есть. Второе — нам понравился контингент. Мы сидели в кафе и там были элегантные взрослые люди семьями, очень приятно.
В целом Лиссабон мне уже хорошо знаком, я ранее приезжал в город, когда ходил в СЭФ + мы жили на НГ где-то 4-6 дней. Плюс я в феврале дважды летал в Россию — все конечно через Лиссабон. Город нам очень нравился/нравится, но мы не были уверены, что в наш низкий бюджет получится что-то там найти. Поэтому всерьез его не рассматривали. Но риелтор сказала — в этот бюджет можно и мы приступили к поискам.
Как ни странно это звучит, то самый первый вариант, на который мы поставили ставку — он был возле кладбища. Для удобства различия разных вариантов между собой, мы придумали ему название «квартира у кладбища». Мы сделали ставку на этот вариант и озвучили наше предложение. Оно звучало так — мы платим за 6 мес. и Вы заключаете с нами контракт (это вкратце) . Но к великому сожалению, нас не выбрали. Выбрали других людей, у кого есть поручитель Португалец. Да, в Португалии это крайне важно. И если рядом с тобой кто-то пришел с поручителем, то ты в проигрышной позиции, даже если заплатишь за целый год или полтора.
Я не умею долго горевать, у меня хорошо развито вариативное мышление. Я сразу начал думать, а какой у нас тогда запасной вариант? Мы уже не хотели вспоминать про Оэйраш, мы уже были мыслями уже в Бенфике, поэтому вариант № 2 (запасной) мы выбирали именно из Бенфики. И он был, из просмотренных. Хороший вариант — он был с мебелью, с техникой, в хорошем ЖК.
Почему он не был вариантом № 1
Мы с женой обсуждали, что НЕ хотим жить возле ЖД путей, а этот вариант как раз был возле ЖД. Но, как говорится, не до жиру, пришлось чем-то жертвовать. И мы сделали предложение по варианту «Возле ЖД» (так мы его назвали). Наше предложение было: 6 мес. оплаты вперед. И выглядит это так — 2 страховочных месяца, 4 предоплатных.
Но, так людей не устроило, они сказали — 7 месяцев, из них 3 страховочных, а 4 — они идут не в начале аренды, а в конце. Т. е. если мы платим 1 апреля сразу за 7 мес. , то следующая оплата у нас уже 1 мая. А 4 оплаты — ими пользуешься в конце аренды, перед выездом. Страховочные месяца — возвращаются на карту (если все ОК) . В плане финансовом предложение не самое лучшее, морозятся деньги на длинный срок, но мы решили принять это предложение.
Из плюсов, в варианте «возле ЖД»:
- Окна в пол, вид на частный сектор;
- Полностью обставленная квартира;
- Современный ЖК, есть офисы компаний, рыбная лавка, большой LIDL;
- Тихое место + одновременно доступ ко всей инфраструктуре;
- Рядом целый ряд парков и детских площадок;
- 10 садиков на выбор для сына.
В Португалии рынок собственников. А на деле это означает, что они выбирают себе того, кто будет у них жить. И выбор у них есть, хороших предложений меньше чем желающих их снять или купить. Когда мы приняли их предложение по фин. условиям — дальше начался анализ нас. Мы предоставили:
- Справку о трудоустройстве;
- Справку о доходах;
- Выписку с банка с адресом Португальским;
- ВНЖ;
- Паспорта;
- И др. документы.
Пакет был похож на тот, когда ты в банке берешь кредит. Но только тут ты не берешь кредит, а свои деньги отдаешь: )
Причем документы нужны или на английском, или на Португальском.
Для нас важно было, чтобы все было полностью белое и легальное, ибо этот контракт мне понадобится в некоторых моих других вопросах. Собственник сказал, что с этим проблем не будет никаких. Правда пока он еще не зарегистрировал этот договор в налоговой, но, надеюсь сделает. По закону он обязан это сделать.
На что стоит обратить внимание при выборе постоянного места жительства?
Какого года дом? Какая у него энергоэффективность? (смысл в том, что отапливать дорого, и совсем старый дом будет выходить в копеечку)
Нужно уточнить, что остается? Бывает, что квартиру показывают с мебелью, но ее всю вынесут как и технику.
Я бы походил по району, посмотрел бы закоулочки, нет ли брошенных заводов каких-то или чего-то такого.
Если совсем свежий ремонт — могут скрывать какие-то недостатки им.
Кто соседи? Есть ли надпись AL — эта надпись появляется, когда сдают в посутку.
Что по инфраструктуре? Если у вас нет машины, то вам это важно. Допустим у нас из окна видна остановка автобусов, там их 4 штуки разных. Плюс в 5 минутах ЖД станция, с доступом к крупному вокзалу через несколько станций, в 15 минутах — метро. В 25 минутах даже есть Zoo до которого можно дойти пешком. Причем можно за 75 евро купить на семью абонемент в Зоопарк и ходить полгода по нему, что выгодно.
Бывают такие тупиковые места. Это не очень хорошо — лучше когда можешь идти на все 4 стороны. Если любишь погулять, то разнообразие тут никогда не лишнее.
Наличие крупных супермаркетов. У нас, например, LIDL прямо в доме, плюс пройти 5-7 минут есть Континент (продуктовый большой) и есть Пинго Дос (продуктовый большой). Важны именно такие большие магазины как гипермаркеты.
Если у вас дети — посмотрите какие тротуары, например, в центре — бывает такой узкий тротуар, что с коляской не пройти. У нас такого нет, улицы и тротуары полноценные.
В идеале — проиграйте в голове, как вы будете здесь жить? Чем будете заниматься Вы? Чем ребенок, чем супруг/супруга.
Конечно подумайте о необходимых покупках. Допустим, в одной из квартир даже газового котла не было. Нужно докупать: духовой шкаф, варочную поверхность, холодильник, микроволновку, газовый котел, телевизор … посчитаете по кругу, может и 2500 евро получиться. Подходит ли Вам по бюджету? И куда Вы потом это девать будете все? Можно конечно на OLX продавать (аналог Авито) , но это нужно ресурс тратить на это.
Рациональное мышление тут не бывает лишним. Продумайте все до мелочей. Но, не думайте слишком долго, лучше все это сделать заранее (например, посчитать, сколько будет техника стоить), а то вариант может уйти из под Вашего носа.
И еще, казалось бы мелочь но все же. Проследите, чтобы в договоре был прописан индекс. Он имеет значение, если, допустим, открываете счет в банке. По коммунальным услугам — оформляйте их на разных супругов, так как платежки потом могут послужить подтверждением проживания, упростят Вам жизнь. И, если планируете воссоединение семьи или совместный счет или что-то такое, то в контракт пишите сразу двоих супругов.