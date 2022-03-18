Список полезных вещей, которые вам понадобятся в иммиграции

Итак, вы приняли нелегкое решение покинуть (временно или насовсем) свою страну, город, дом, но находитесь в состоянии растерянности, и абсолютно не понимаете, какие вещи взять с собой, чтобы они не были просто обузой, но и принесли пользу для вас в дальнейшем. Иммиграция - понятие неопределенное по времени, в нынешней ситуации тяжело сказать, сколько времени вам прийдется находиться вне дома, а если вы уезжаете навсегда?
Давайте грамотно определим список тех полезных вещей, которые вам понадобятся в вашей иммиграции
Документы
Везде понадобятся паспорт, деньги и банковская карта. Важно проверить, принимают ли в стране назначения карту вашего банка. Куда бы ни решили отправиться, стоит взять с собой и наличные в иностранной валюте, но не больше установленного законодательством лимита.
Дальше пакет необходимых бумаг зависит от страны, в которую вы направляетесь. Например, документы из университета, контракт или путёвка на процедуры. Если с загранпаспортом проблем нет, то список стран для переезда без заранее оформленной визы пока достаточно широкий.
Когда в папке с документами уже лежат паспорта:
- свидетельства о рождении и о заключении брака,
- дипломы об образовании,
- водительские права,
Если у вас если домашние животные и вы твердо решили не оставлять их, подготовьте к перевозке питомцев. Даже с официальным ветпаспортом и ежегодными прививками могут понадобиться дополнительные процедуры вроде чипирования и оформления родословной, каждая страна индивидуально подходит к процессу пересечения границы с животными.
Общее правило: лучше больше документов, чем меньше.
Если хочется везти минимум бумажных копий, отсканируйте не самые важные документы и сохраните их в цифровом виде.
Техника с коробками и чеками
Ноутбуки, планшеты и телефоны — это то, что не вызывает сомнений и сразу оказывается в «зелёной» зоне сборки. Туда же отправьте другие малогабаритные девайсы ежедневного пользования:
- смарт‑часы,
- электрические зубные щётки,
- наушники,
- жёсткие диски,
- пауэрбанки,
- дорожные отпариватели,
- игровые консоли,
- вибраторы,
- фены и плойки.
С гаджетами, что крупнее ноутбука, стоит прикинуть: дешевле перевезти или купить новый за рубежом. А вот устройства вроде принтера, домашнего гриля или вафельницы — «красная зона». Лучше продать их или оставить родственникам.
Не забудьте подготовить пакет с проводами, зарядками и другими аксессуарами. Составьте список и под каждым девайсом распишите его «чемоданчик». Например, для ноутбуков это могут быть:
- чехол,
- зарядки,
- дополнительные клавиатуры,
- роутеры,
- мышки и коврики для них,
- флешки,
- переходники для розеток,
- тройник или удлинитель,
- HDMI и другие кабели,
- аудиогарнитуры.
Позаботьтесь о чеках и оригинальных коробках — всё это может пригодиться на таможне. Особенно если техники много и она новая.
Лекарства
Если вам нужны особые препараты, постарайтесь получить рецепты с запасом до переезда. Многие лекарства за рубежом отпускаются строже или не продаются вообще. А ещё будет нелишним обзавестись небольшой дорожной аптечкой. Обезболивающее, жаропонижающее, пластыри, антисептики, сорбенты, средства от аллергии — у всех есть свой проверенный набор быстрого реагирования.
А вот закупаться антибиотиками и другими серьёзными препаратами наугад не стоит — самолечение нигде не идёт на пользу. Если на новом месте вы заболеете, врач по страховке оформит рецепт на нужные лекарства.
Одежда
С вещами обратное документам правило: лучше взять меньше, чем больше. В выборе одежды ориентируйтесь на климат страны: везти пару сапог в тёплые края нет смысла. Переезд можно воспринимать как отличный стимул выкинуть наконец «домашние» штаны, растянутые футболки и дырявые кроссовки для дачи. Устройте строгий отбор обитателям шкафа и вспомните, что вы носили последний год.
Вещи, которых вы не коснулись ни разу за сезон, уже вряд ли вам пригодятся.
Соберите несколько вариантов одежды под разную погоду. Постарайтесь взять одежду, которая хорошо сочетается между собой, чтобы сэкономить место. Даже если вы что‑то забудете, это можно будет докупить на месте.
Предметы быта
Пользуйтесь правилом отпускного набора — берите то, что обычно едет с вами на две‑три недели каникул: полотенца, косметику и средства личной гигиены. Можно захватить один комплект постельного белья. А вот с посудой лучше расстаться друзьями ещё дома. В арендуемом жилье можно обзавестись всем необходимым, а перевозка хрупких и тяжёлых грузов — процесс непредсказуемый и дорогой.
Если вас ждут апартаменты без мебели, можете взять по паре основных столовых приборов, небольшую сковородку или кастрюлю. Они не сломаются при транспортировке, но помогут избежать лишних трат в первые дни. Бритвы, расчёски или любимый парфюм стоит забрать — они не займут много места и точно пригодятся. А ещё опытные «жители мира» советуют положить с собой хорошую отвёртку. Другие инструменты отправьте родителям или друзьям на хранение.
Если в чемодане осталось место, можно взять с собой:
- солнечные очки,
- зонт,
- термокружку,
- швейный набор,
- маску для сна и беруши,
- маникюрный набор.
Памятные мелочи
Первое время в новой стране многие чувствуют себя одиноко. Скучать — нормально, даже если вы приняли взвешенное решение сменить место жительства. В таких ситуациях старый снимок с друзьями или фото со свадьбы родителей могут оказаться успокаивающим талисманом. Смахните в сумку магнит с холодильника, возьмите статуэтку с полки, положите в кошелёк старую записку перед выходом из дома — они поднимут вам настроение в минуты ностальгии.