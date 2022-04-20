Арестован Игорь Корнет - министр внутренних дел «ЛНР». Генерал-майор уже в СИЗО

"По полученной ГУР МО Украины информации, “министр внутренних дел ЛНР генерал-майор” Корнет Игорь Александрович, 29.04.1973 г. р., арестован сотрудниками ФСБ России и в настоящее время содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове на Дону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что арест "министра внутренних дел ЛНР" вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "республики", которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квази-государства.

"Однако, со стороны главы так называемой "ЛНР" Пасечника прикладываются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности", - сообщили в ГУР МО. Басурин тоже исчез Напомним, боевик Эдуард Басурин, раскрывший планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя, вывезен после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении.



Ранее бизнесмен Леонид Невзлин, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС", заявил, что неудача полномасштабного вторжения войск РФ в Украину привела к репрессиям в России. Так, по его данным, арестованы 20 штабных генералов Министерства обороны РФ, а у министра обороны Сергея Шойгу произошел обширный инфаркт.

Кроме того, в Федеральной службе безопасности РФ начались массовые зачистки. 150 сотрудников ФСБ обвинили в утечках информации и арестовали.

Кто такой Игорь Корнет: биография

Игорь Корнет родился 29 апреля 1973 года в Луганске, в семье военного офицера Александра Корнета. Детство провел в переездах между военными гарнизонами Советского Союза и стран Варшавского договора. В 1989 году окончил школу №55 при Группе советских войск в Германии в Германской Демократической Республике, в городе Галле. С 1993 года служил в органах МВД Украины, пока не был уволен в 1999 году с должности милиционера патрульно-постовой службы милиции Жовтневого районного отдела ГУМВД в Луганской области.



С первых же дней военного конфликта в Луганской области попал в руководствующие эшелоны террористической организации, был объявлен "заместителем министра внутренних дел", а позже занял место "министра" так называемой "ЛНР".

Позывной: "TТ". В данный момент в СБУ числится как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования. Разыскивается по статье 109 Ч.1 УК (Преступления против основ национальной безопасности Украины).

Сразу после назначения на должность "министра" Игорь Корнет решает реформировать "МВД ЛНР" и расширил штат "министерства" с 219 человек до почти 3 тысяч сотрудников.

История конфликта Корнета с Плотницким

Впервые фамилии Плотницкого и Корнета всплыли в одном контексте при скандальном убийстве боевика Александра Беднова. Главарь группировки "Бэтмен", Александр Беднов шесть дней занимал должность "министра обороны ЛНР". 30 декабря 2014 года на Александра Беднова было заведено уголовное дело: он и его соратники были обвинены в похищении 13 человек и применении к ним пыток, также они подозревались в вымогательствах и разбое.

Уже 1 января 2015 года около города Лутугино была расстреляна колонна группировки "Бэтмен". Тело Беднова было найдено в бронированном микроавтобусе, также погибли ехавшие вместе с ним пятеро бойцов сопровождения. "Генпрокуратура" так называемой "ЛНР" заявила, что бойцы были расстреляны, так как оказывали сопротивление аресту. Источники утверждают, что он вмешался в крупные контрабандные схемы транзита наркотиков, в которых были замешаны руководитель "силовых ведомств ЛНР" Игорь Корнет и "министр госбезопасности" Леонид Пасечник. Сами боевики "Бэтмена" назвали истинной причиной убийства Беднова его несогласие с прокремлевским курсом главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

В 2016 году произошло покушение на Плотницкого, и тот обвинил "МВД ЛНР" в бездействии. Впоследствии были арестованы экс-главарь "Совета министров" Геннадий Цыпкалов, один из руководителей "Народной милиции ЛНР". "Прокуратурой ЛНР" был объявлен в розыск Тимур Лазюк - бывший сотрудник "Министерства государственной безопасности ЛНР".

В 2017 году противостояние Корнета-Плотницкого было усугублено: во время "Комитета Народного Совета ЛНР" Плотницкий обвинял Корнета в некомпетентности и бездействии. В ответ Корнет демонстративно покинул зал заседания. После этого начались конфликты между "МВД" и "прокуратурой". В конце октября на сайтах "Министерства государственной безопасности ЛНР" появилась информация про якобы подготовку украинскими диверсантами покушения на Игоря Корнета и "министра госбезопасности ЛНР" Леонида Пасечника.

В начале ноября 2017 года Плотницкий лично присутствовал при выселении Корнета из дома, который до этого принадлежал луганчанке. Выселение основывалось на показаниях все той же жительницы Луганска, у которой Корнет в 2014 году эту жилплощадь и забрал. 13 ноября Корнет запретил впускать и выпускать из зданий "министерства" и территориальных "ведомств" всех лиц и даже сотрудников с удостоверениями.

Семья:

Жена Наталья Корнет

Дочь — Ксения Корнет. Ученица школы №175 Самары. Увлекается конным спортом.

Сын — Кирилл Корнет.

Дочь (от первого брака) — Марина Игоревна Корнет. Студентка 4-го курса Национального юридического университета в Харькове на бюджетной форме обучения отделения «Институт прокуратуры и уголовной юстиции»

Россия продолжает репрессировать командиров своей оккупационной армии, которые "не оправдали высокого доверия" руководства страны-агрессора и фактически проваливают задачи в Украине. На фоне неудач на фронте Москва начала чистки руководителей так называемой “ЛНР”.Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (ГСУ СКР) с марта 2017 года расследует роль Корнета в деле об убийстве гражданина РФ Артёма Булгакова в ноябре 2016 года.