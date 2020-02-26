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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 26 » 13:37:24

В России посадили в тюрьму житомирского активиста Игоря Пирожка

Сегодня, 13:55:13 891 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В России посадили в тюрьму житомирского активиста Игоря Пирожка

 Житомирский активист и бывший участник организации "Правый сектор" Игорь Пирожок осужден в России на 4 года колонии общего режима.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Москве и Московской области.

Пирожок признан виновным по ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК России (организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности). 

"Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина Украины Игоря Пирожка 1968 года рождения, активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор", запрещенной на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, в январе 2018 года Пирожок приехал в московский регион, чтобы заняться увеличением численности членов "Правого сектора". Он попытался вовлечь в деятельность организации двух человек, но они отказались вступать в нее и сообщили о действиях Пирожка в правоохранительные органы.

Игорь Пирожок - уроженец Одесской области, долгое время жил в России. По возвращении в Украину был одним из лидеров "Правого сектора" в Бердичеве, впоследствии переехал в Житомир. В Украине Пирожок имел проблемы с законом: его обвиняли, в частности, в создании подпольной порнокиностудии в Одессе. В январе 2018 года бывший член общественного совета при Житомирской облгосадминистрации Игорь Пирожок, которого приговорили к трем годам лишения свободы за хранение оружия и боеприпасов, сообщил, что выехал за пределы Украины. В апреле 2018 года Пирожок был задержан в России
Тэги: Игорь Пирожок, фсб, москва, Правый сектор, россия
Комментариев: 7
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 14:08:52, Сегодня [Материал]
+2

Правильнее будет - "В России посадили в тюрьму житомирского бандита Игоря Пирожка"
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 14:24:25, Сегодня [Материал]
+2

Неплохой послужной список у активиста, опять же понимаешь, что старалось диктовать свои законы и учить жизни в Украине после переворота

В Украине Пирожок имел проблемы с законом: его обвиняли, в частности, в создании подпольной порнокиностудии в Одессе. В январе 2018 года бывший член общественного совета при Житомирской облгосадминистрации Игорь Пирожок, которого приговорили к трем годам лишения свободы за хранение оружия и боеприпасов
Stoics
3 Вольдемар (Stoics)   • 14:26:59, Сегодня [Материал]
0

"В России посадили в тюрьму житомирского бандита Игоря Пирожка"
... какого нах бандита. в России же сидит. Значит - герой... ну да ладно, ща бандерлоги подтянутся, объяснят, зрада или перемога...))))
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:36:56, Сегодня [Материал]
-1

Он не был членом общественного совета при ОГА. Не имел подпольной порностудии. а критиковал некоторых руководителей СБУ за добычу янтаря. Гранаты при встрече подбросили агенты. а на следующий день взорвали, чтобы суд не смог провести ДНК. Все банально просто
leon_ztmr
7 Алексей (leon_ztmr)   • 16:03:31, Сегодня [Материал]
0

Защитник педофила, откуда инфа?
predi
5 predi (predi)   • 15:21:56, Сегодня [Материал]
-2

За вбивство людини , ФСБ завербувало і направило цього перевертня в Україну з метою дестабілізації ситації. Успішно вступив в правий сектор звідки вигнали грязною мітлою.
Скоїв ряд злочинів і щоб не отримать реальний срок втік до свїх поребриковських кураторів.
Ті організували фальсифікацію судового процесу з метою його реабілітації перед Україною.
Сидіти він або зовсім не буде, або відсидить для фактажу зовсім мало.
Не сидів за вбивство , не буде сидіти і тепер. Потім знов пришлють в Україну, під виглядом жертви путінізму щоб знов проводити свою провокативну діяльність. То ж чекай вата свого коллегу запроданця і цей час наступить незабаром.
Dimm
6 Димм (Dimm)   • 15:53:38, Сегодня [Материал]
+1

"ФСБ завербувало і направило цього перевертня в Україну з метою дестабілізації ситації." - то вы с ним коллеги!
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