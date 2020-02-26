В России посадили в тюрьму житомирского активиста Игоря Пирожка

Житомирский активист и бывший участник организации "Правый сектор" Игорь Пирожок осужден в России на 4 года колонии общего режима.
Об этом сообщает "Интерфакс
" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Москве и Московской области.
Пирожок признан виновным по ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК России (организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности).
"Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина Украины Игоря Пирожка 1968 года рождения, активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор", запрещенной на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности"
, - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, в январе 2018 года Пирожок приехал в московский регион, чтобы заняться увеличением численности членов "Правого сектора". Он попытался вовлечь в деятельность организации двух человек, но они отказались вступать в нее и сообщили о действиях Пирожка в правоохранительные органы.
Игорь Пирожок - уроженец Одесской области, долгое время жил в России. По возвращении в Украину был одним из лидеров "Правого сектора" в Бердичеве, впоследствии переехал в Житомир. В Украине Пирожок имел проблемы с законом: его обвиняли, в частности, в создании подпольной порнокиностудии в Одессе. В январе 2018 года бывший член общественного совета при Житомирской облгосадминистрации Игорь Пирожок, которого приговорили к трем годам лишения свободы за хранение оружия и боеприпасов, сообщил, что выехал за пределы Украины
. В апреле 2018 года Пирожок был задержан в России
.
В Украине Пирожок имел проблемы с законом: его обвиняли, в частности, в создании подпольной порнокиностудии в Одессе. В январе 2018 года бывший член общественного совета при Житомирской облгосадминистрации Игорь Пирожок, которого приговорили к трем годам лишения свободы за хранение оружия и боеприпасов
... какого нах бандита. в России же сидит. Значит - герой... ну да ладно, ща бандерлоги подтянутся, объяснят, зрада или перемога...))))
Скоїв ряд злочинів і щоб не отримать реальний срок втік до свїх поребриковських кураторів.
Ті організували фальсифікацію судового процесу з метою його реабілітації перед Україною.
Сидіти він або зовсім не буде, або відсидить для фактажу зовсім мало.
Не сидів за вбивство , не буде сидіти і тепер. Потім знов пришлють в Україну, під виглядом жертви путінізму щоб знов проводити свою провокативну діяльність. То ж чекай вата свого коллегу запроданця і цей час наступить незабаром.