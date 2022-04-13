Крейсер «Москва» был подбит в Украине: получил две ракеты «Нептун» в борт и загорелся. ВИДЕО

Украинские военные несли удар по флагману Черноморского флота РФ, ракетному крейсеру "Москва". Об этом известный волонтер Серж Марко сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, по крейсеру ударили две противокорабельные ракеты "Нептун" и боевому кораблю уже нужно тактическое затопление.

Журналист и экс-нардеп Сергей Высоцкий рассказал, что в "Москву" попали две ракеты из двух выпущенных.

"Вспыхнул пожар. Весь Черноморский флот России выведен для осуществления срочных спасательных мер!", - пишет журналист.



А представитель МВД Украины сообщает, что на корабле возник пожар и в ближайший год крейсер будет не боеспособен. Неcмотря на многоxисленные сообщения об ударе "Нептуна" по "Москве", официального подтверждения со стороны украинских военных не было.



Чуть позже, информацию о том, что был подбит крейсер Москва подтвердил начальник Одесской ОВА Максим Марченко и советник главы ОП Алексей Арестович.

Крейсер «Москва» загорелся - ВИДЕО



24 февраля 2022 г. в ходе российского вторжения в Украину крейсер "Москва" участвовал в атаке на остров Змеиный. При этом стал всемирно известен благодаря фразе, полученной им от украинских пограничников в ответ на требование сдаться — "Русский корабль иди на*уй!"

Обычно Крейсер «Москва» остается на значительном расстоянии от украинского побережья, участвует в регулярных показательных имитациях подготовки к высадке морского десанта, но из-за отсутствия ракет для поражения наземных целей непосредственного участия в атаках не участвует.

Инфо про ракетный крейсер «Москва»

«Москва» — российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара Николаева, получив наименование «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. Предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника, обеспечивает боевую устойчивость корабельных противолодочных групп. Также противовоздушная оборона удалённых соединений, огневая поддержка десанта.

История службы крейсера «Москва»

С 9 по 12 августа 2008 года крейсер участвовал в вооружённом конфликте с Грузией в водах Абхазии.

7 сентября 2009 года на борту крейсера произошло задымление. Командование ВМФ сообщило, что из-за утечки дизельного топлива и попадания его на электропроводку имело место задымление одного из отсеков, пострадавших нет

В 2012 году крейсер перестал быть отдельной воинской частью

С 3 июля по 18 ноября 2013 года крейсер находился в дальнем походе. Корабль посетил с деловыми заходами порты Лиссабон (Португалии), Гавана (Куба), Коринто (Никарагуа), Ла-Гуайра (Венесуэла). Осуществлял заход в порт Кипра. Экипаж решал задачи в составе межфлотского отряда кораблей Военно-морского флота в Средиземном море и Атлантическом океане. С сентября по ноябрь ГРКР «Москва» выполнял задачи в качестве флагмана постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

В марте 2014 года крейсер, совместно с другими кораблями Черноморского флота, участвовал в блокаде украинских ВМС в заливе Донузлав

12 августа 2014 года гвардейский ракетный крейсер посетил Президент России Владимир Путин с Президентом Египта Абдельфаттахом Сиси

По состоянию на 17 сентября 2014 года гвардейский ракетный крейсер находился на боевой службе в Средиземном море, где сменил СКР «Сметливый».

18 января 2015 года крейсер «Москва» вернулся в Севастополь из похода.

7 апреля 2015 года крейсер поставлен в док ПД—30 13-го СРЗ в г. Севастополе. Было запланировано заменить ЗРК С-300Ф «Форт» на ЗРК С-400.

После 9 мая 2015 года отправился на ходовые испытания после прохождения ремонта на 13-м судоремонтном заводе

С 11 по 21 мая 2015 года участвовал в российско-китайских военно-морских учениях «Морское взаимодействие−2015»

1 июня 2015 года вышел из Севастополя, для выполнения задач в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море

С 6 по 14 июня 2015 участвовал в российско-египетских военно-морских учениях «Мост дружбы-2015» в Средиземном море, являлся походным штабом группировки

С 30 сентября 2015 возглавляет постоянное оперативное соединение ВМФ России, расположившееся в восточной части Средиземного моря, осуществляя прикрытие Авиационной группы ВКС России в Сирии. Для усиления прикрытия авиационной команды ВКС России в Сирии с 25 ноября 2015 года ракетный крейсер «Москва» занял позицию в районе побережья провинции Латакия, для отслеживания всех воздушных перемещений в районе турецко-сирийской границы, чтобы не допустить возможных провокаций в отношении российских лётчиков. На крейсере находится зенитная ракетная система С-300Ф «Форт» (в арсенале крейсера находятся 64 таких ракеты).

9 января 2016 года крейсер вернулся в Севастополь, после выполнения задач в Средиземном море и замены его там на боевом дежурстве ракетным крейсером «Варяг»

22 июля 2016 года гвардейскому ракетному крейсеру «Москва» вручён орден Нахимова

31 июля 2016 принял участие в параде по случаю Дня ВМФ России в Севастополе

По итогам 2016 года гвардейский ракетный крейсер «Москва» возглавил список лучших кораблей Черноморского флота

30 июля 2017 года принял участие в параде по случаю Дня ВМФ России в Севастополе

По состоянию на июль 2018 года обсуждалось решение о прекращении использования крейсера, но 19 июля представитель флота заявил, что речь о списании крейсера не идёт, ВМФ лишь докладывал генштабу, что модернизация корабля нецелесообразна из-за нехватки средств, а информация, просочившаяся в СМИ, была искажена. Из-за того, что в настоящий момент корабль не на ходу, обсуждались два варианта его транспортировки в Северодвинск; было принято решение вернуть кораблю ход на 13-м судоремонтном заводе, чтобы «Москва» мог своим ходом добраться в Северодвинск для прохождения модернизации на предприятии «Звёздочка».





Крейсер «Москва» участвовал в захвате о. Змеиный в Украине

Вместе с тем, контракт на модернизационные работы не подписан из-за проблем с финансированием, и есть установка на возрождение Севастопольского морского завода, поэтому ремонт осуществляется в Севастополе.

5 июня 2019 года после трёхлетнего ремонта вышел в море для прохождения ходовых испытаний главной энергетической установки после капитального ремонта . В июле 2020 крейсер «вышел из дока с капитально отремонтированным двигателем, заменой дизель-генераторов и радиотехнических систем. Кроме того, на крейсере заменены сотни метров кабель-трасс»; по заверениям судостроителей, «корабль прослужит после ремонта не один десяток лет» . В августе 2020 года крейсер отправится в боевой поход в Средиземное море.

В июле 2020 крейсер «вышел из дока с капитально отремонтированным двигателем, заменой дизель-генераторов и радиотехнических систем. Кроме того, на крейсере заменены сотни метров кабель-трасс»; по заверениям судостроителей, «корабль прослужит после ремонта не один десяток лет» В августе 2020 года крейсер отправится в боевой поход в Средиземное море. 30 апреля 2021 года Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота впервые в новейшей истории выполнил ракетную стрельбу в акватории Чёрного моря главным ракетным комплексом корабля ракетой П-1000 Вулкан. Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель в морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 км. Крейсер «Москва» вышел в море накануне. В ходе учений военные моряки совместно с экипажами самолётов и вертолётов морской авиации и ПВО флота отработали действия по противовоздушной обороне. По словам командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова, материальная часть крейсера «Москва» находится в строю, личный состав здоров. «Флагман вводится в состав сил постоянной готовности, готов к выполнению поставленных задач», — отметил командующий

24 февраля 2022 в ходе российского вторжения на Украину участвовал в захвате острова Змеиный