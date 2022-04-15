Капитан Антон Куприн погиб вместе с экипажем крейсера «Москва», который затонул - СМИ

Что с экипажем крейсера Москва?

Куприн Антон Валерьевич

Российский капитан крейсера «Москва». Участник военного вторжения в Украину 24.02.2022 г. Участник нападения на украинскую погранзаставу на острове Змеиный 24.02.2022 года.

Дата рождения: 03.08.1978.

Звание: капитан 1 ранга.

Должность: командир ГРКР «Москва» (пункт базирования: АР Крым, г. Севастополь). Ранее - командир фрегата пр. 11356 «Адмирал Эссен». Ранее: старший помощник командира крейсера «Москва».

Хронология событий. Гибель крейсера «Москва»

Вечером 13 апреля 2022 года Председатель Одесской областной военной администрации полковник Максим Марченко заявил, что украинские военные нанесли по российскому крейсеру удар крылатыми ракетами «Нептун» и причинили ему серьезные повреждения.

Спустя несколько часов Министерство обороны РФ сообщило, что на судне в результате пожара произошла детонация боекомплекта, корабль получил «серьёзные повреждения», а экипаж крейсера был полностью эвакуирован.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби сообщил CNN, что на крейсере произошёл «по крайней мере один взрыв», нанёсший кораблю серьёзные повреждения, но США не могут сказать, был ли он вызван ракетным ударом.

14 апреля 2022 года Минобороны России заявило: «Очаг возгорания на крейсере „Москва“ локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены».

Вечером того же дня Министерство обороны России сообщило, что крейсер затонул при буксировке в порт назначения в условиях шторма.

Ракетный крейсер «Москва» затонул - Минобороны РФ





По состоянию на сегодня 15 апреля известно о 58 спасенных моряках из российского крейсера "Москва". Об этом сообщил бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев."По уточненным данным, число спасенных моряков "Москвы" составило 58 человек из штатной численности экипажа 510", - написал он в Facebook.Учитывая эти цифры, спасти удалось только 10% экипажа. Судьба других неизвестна. Среди погибших – командир судна капитан 1 ранга Антон Куприн, утверждает советник министра внутренних дел Антон Геращенко."Капитан первого ранга, командир крейсера "Москва"погиб при взрыве и пожаре на борту бывшего флагмана Черноморского флота России", - написал Геращенко в Telegram.Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что данные о спасенных моряках из "Москвы" противоречивы:"Поскольку это флагман Черноморского флота РФ, на его борту находился штаб и командование флота. Именно по этим офицерам и экипажу осталось много вопросов. По разным данным, из более 500 человек экипажа спаслись от 14 до 50 человек".Между тем, российские СМИ пишут, что командующего Черноморским флотом РФ адмирала Игоря Осипова арестовали.

«Москва» — российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара Николаева, получив наименование «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. Предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника, обеспечивает боевую устойчивость корабельных противолодочных групп. Также противовоздушная оборона удалённых соединений, огневая поддержка десанта.

Крейсер «Москва» участвовал в захвате острова Змеиный в Украине. Командир корабля крейсера «Москва» капитан 1 ранга Куприн Антон Валерьевич (2020 — 2022).

