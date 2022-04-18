Появилось, вероятно, первое настоящее фото подбитого крейсера «Москва»

Журналисты проанализировали фото, выложенное в сеть после затопления корабля 15 апреля. По их мнению, прежде чем пойти ко дну крейсер еще боролся с пожаром внутри помещений.



Reportedly the Moskva on 4/15 pic.twitter.com/HstqXYUQJf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022 На сделанных очевидцами снимках столбы дыма уходят из иллюминаторов "Москвы", что позволяет предположить большой масштаб пожара. Крейсер склонился на левую сторону и тонет. При этом заметных волн на поверхности моря не наблюдается. Согласно официальной версии министерства обороны рф, «москва» затонула во время буксировки «в условиях штормового волнения моря».

Another photo of the Moskva pic.twitter.com/251AOogyKB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022

Ракетный крейсер "Москва" утонул: что известно

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер"Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун" . По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Справка

"Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получил название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

/_nw/488/24137538.jpg Западные OSINT-журналисты публикуют возможно первое реальное фото подбитого украинскими ракетами "Нептун" российского крейсера "Москва" в Черном море. Об этом говорится на странице OSINTtechnical в Twitter.