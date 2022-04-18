Живой Журнал

Живой Журнал - обзор блогосферы и соцсетей.
Сегодня: Понедельник, 18 Апреля 2022    15:05:24
|
Главная » Новости » Армия » 2022 » Апрель » 18 » 09:20:23

Появилось, вероятно, первое настоящее фото подбитого крейсера «Москва»

Сегодня, 09:20:52 603 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Появилось, вероятно, первое настоящее фото подбитого крейсера «Москва»

 Появилось, вероятно, первое настоящее фото подбитого крейсера «Москва» /_nw/488/24137538.jpg Западные OSINT-журналисты публикуют возможно первое реальное фото подбитого украинскими ракетами "Нептун" российского крейсера "Москва" в Черном море. Об этом говорится на странице OSINTtechnical в Twitter.
 
Журналисты проанализировали фото, выложенное в сеть после затопления корабля 15 апреля. По их мнению, прежде чем пойти ко дну крейсер еще боролся с пожаром внутри помещений.
 
На сделанных очевидцами снимках столбы дыма уходят из иллюминаторов "Москвы", что позволяет предположить большой масштаб пожара. Крейсер склонился на левую сторону и тонет. При этом заметных волн на поверхности моря не наблюдается. Согласно официальной версии министерства обороны рф, «москва» затонула во время буксировки «в условиях штормового волнения моря».
 
 
 

Ракетный крейсер "Москва" утонул: что известно

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер"Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.
 
В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Справка

"Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получил название "Слава", позже был переименован в "Москва".
 
24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.
Тэги: крейсер, москва, война в Украине
Комментариев: 0
Полезное объявление:

Новости по теме: