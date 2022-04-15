Крейсер «Москва». Последние новости на сегодня, апрель 2022

Крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма, сообщили в Минобороны РФ. Это серьезная потеря для российского флота в Черном море. Он становится более уязвимым к воздушным атакам и атакам с берега, утверждает эксперт британского исследовательского центра Royal United Services Institute Сидхартх Каушал.

Детали пожара на крейсере «Москва»

«При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — говорится в сообщении Минобороны.

«Москва» — единственное находящееся в Черном море судно, оборудованное системой ПВО С-300Ф дальнего радиуса действия, говорит Каушал. Она позволяла крейсеру обеспечивать противовоздушную оборону для остального флота, в то время как с самой «Москвы» могло осуществляться командование.

Крейсер мог бы сыграть важную роль при попытке штурма Одессы, продолжает Каушал. По словам эксперта, крейсер мог бы обеспечить противовоздушную защиты для атакующих сил.

В свою очередь близкий к министерству обороны России источник Bloomberg утверждает, что российским силам было бы тяжело атаковать Одессу что с «Москвой», что без нее. Собеседник агентства называет потерю «скорее символической», однако отмечает, что у России мало судов такого же класса и не хватает судостроительных возможностей.

Заменить крейсер в Черном море в ближайшее время невозможно, несмотря на наличие у России кораблей такого же класса, поскольку Турция закрыла проход через проливы Босфор и Дарданеллы для военных судов на время войны.

Из-за потери «Москвы» российские суда уже отошли дальше от берега, пишут Washington Post и The New York Times. По данным NYT, от украинской территории ушли «полдюжины» кораблей, WP пишет об отходе четырех из пяти оставшихся на севере Черного моря военных кораблей.

Контекст. Последние новости на сегодня

Накануне вечером стало известно, что на флагмане Черноморского флота начался пожар. Глава администрации Одесской области Максим Марченко, крейсер атаковали противокорабельными ракетами «Нептун» украинского производства, представители Минобороны России утверждали, что из-за пожара на борту крейсера сдетонировал боезапас.

Вся правда про крейсер «Москва». ВИДЕО Ночью Минобороны России сообщило, что экипаж «Москвы» эвакуирован полностью. Позднее днем 14 апреля Минобороны заявило, что крейсер «сохраняет плавучесть», его буксируют в порт. Пентагон подтвердил, что кораблю нанесен серьезный урон, однако в Вашингтоне не смогли точно сказать, подвергся ли он удару украинских ракет.