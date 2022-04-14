Крейсер «Москва» был подбит и затонул после передачи сигнала SOS. ВИДЕО





На самом крупном крейсере Черноморского флота начался пожар, во время которого сдетонитровал боеприпас. Экипаж корабля эвакуирован.

Сегодня ночью возник серьезный пожар на крейсере «Москва», находившимся в Черном море в 25-30 миля от острова Змеиный рядом с Одессой. Причины пожара устанавливаются, но основная версия — по кораблю нанесен ракетный удар ВСУ ракетами Нептун.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, крейсер получил серьезные повреждения. Во время пожара сдетонировал боеприпас и произошел взрыв. Корабль завалился на левый борт, пропало электропитание. Сигнал SOS был подан в 1.05.

54 моряка были спасены турецким судном (но это не точно). Информация проверяется.

Минобороны РФ отрицают затопление

В Минобороны РФ отрицают затопление крейсера «Москва». По словам представителей ведомства, возгорание локализовано, взрывы боеприпасов прекратились, а экипаж эвакуирован. Корабль сохраняет плавучесть.

ВСУ утопили крейсер Москва - видео

Новые подробности удара по флагману Черноморского флота РФ крейсеру «Москва». В российских военных пабликах распространяется информация о том, что атака со стороны Украины на крейсер была комплексной.

Согласно неподтвержденным пока сообщениям, на отвлечение экипажа крейсера был направлен БПЛА Bayraktar TB2, после чего был нанесён ракетный удар из района Одессы.







Как ВСУ потопили крейсер "Москва".

По данным автора видео, Байрактары и ПРК "Нептун" добили флагман ЧФ. Возникли новые взрывы на корабле и вспыхнул сильный пожар. Минобороны РФ подтвердило, что крейсер "Москва" горит в Черном море. Началась эвакуация экипажа.

Инфо про ракетный крейсер «Москва»

«Москва» — российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара Николаева, получив наименование «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. Предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника, обеспечивает боевую устойчивость корабельных противолодочных групп. Также противовоздушная оборона удалённых соединений, огневая поддержка десанта.