Русский военный корабль «Адмирал Эссен» был подбит в Украине 3 апреля - СМИ

Украинские военные подбили гордость российского флота. Характер и масштабы повреждений "Адмирала Эссена" пока неизвестны. Информацию подтверждают источники Военно-морских сил Украины, но пока неофициально.
Что произошло?
Неподалеку от берегов Одессы, которая накануне подверглась ракетному удару, украинскими защитниками мог быть подбит один из российских фрегатов, обстреливавших мирные города. Об этом в ночь на 4 апреля сообщили сразу ряд источников в силовых структурах Украины.
Отмечается, что по данным источников "Думской" в Военно-морских силах Украины, пострадал фрегат проекта 11356Р "Буревестник" под названием "Адмирал Эссен", который совершал ракетные обстрелы городов, в том числе Одессы.
Получил ракету в борт
Бывший советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк тоже говорит, что "Адмирал Эссен" был поврежден, и с юмором описал характер тех повреждений: "Расслабился, получил противокорабельную ракету в борт и пошел в известном направлении".
Нардеп из Одессы Алексей Гончаренко связал ЧП с кораблем с ударами, которые оккупанты нанесли по Одессе утром 3 апреля.
"Не стоило обижать утром Одессу-маму, ОК "Південь" такое не прощает!", — написал он на своем канале в Телеграм.
Стоит заметить, что официально силовые органы пока никак не прокомментировали информацию и не уточнили степень повреждения судна.
Что это за корабль Адмирал Эссен?
"Адмирал Эссен" впервые вышел в море всего в 2015 году, и назван он в честь адмирала российского императорского флота, который командовал флотом Балтийского моря на Первой мировой. Он имеет почти 125 метров в длину, 15 метров в ширину, может везти 180 человек и 20 морпехов.
В 2016 году корабль ввели в эксплуатацию, позже передислоцировали в оккупированный Севастополь, и уже в 2017 году его использовали для пуска крылатых ракет "Калибр" по Сирии.
Командиры:
- Капитан 2 ранга Томашков Сергей Николаевич (ноябрь 2014 — по предположительно декабрь 2016 года)
- Капитан 2 ранга Куприн Антон Валерьевич.
Фрегат россии "Адмирал Эссен"
Как сообщалось, ранее у берегов Бердянска в Украине ракетным ударом эффектно уничтожили российский большой десантный корабль "Саратов".