Русский военный корабль «Адмирал Эссен» был подбит в Украине 3 апреля - СМИ

Что произошло?

Неподалеку от берегов Одессы, которая накануне подверглась ракетному удару, украинскими защитниками мог быть подбит один из российских фрегатов, обстреливавших мирные города. Об этом в ночь на 4 апреля сообщили сразу ряд источников в силовых структурах Украины.

Отмечается, что по данным источников "Думской" в Военно-морских силах Украины, пострадал фрегат проекта 11356Р "Буревестник" под названием "Адмирал Эссен", который совершал ракетные обстрелы городов, в том числе Одессы.

Получил ракету в борт

Бывший советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк тоже говорит, что "Адмирал Эссен" был поврежден, и с юмором описал характер тех повреждений: "Расслабился, получил противокорабельную ракету в борт и пошел в известном направлении".

Нардеп из Одессы Алексей Гончаренко связал ЧП с кораблем с ударами, которые оккупанты нанесли по Одессе утром 3 апреля.

"Не стоило обижать утром Одессу-маму, ОК "Південь" такое не прощает!", — написал он на своем канале в Телеграм.

Что это за корабль Адмирал Эссен? "Адмирал Эссен" впервые вышел в море всего в 2015 году, и назван он в честь адмирала российского императорского флота, который командовал флотом Балтийского моря на Первой мировой. Он имеет почти 125 метров в длину, 15 метров в ширину, может везти 180 человек и 20 морпехов. В 2016 году корабль ввели в эксплуатацию, позже передислоцировали в оккупированный Севастополь, и уже в 2017 году его использовали для пуска крылатых ракет "Калибр" по Сирии. Командиры: Капитан 2 ранга Томашков Сергей Николаевич (ноябрь 2014 — по предположительно декабрь 2016 года)

Капитан 2 ранга Куприн Антон Валерьевич.

Фрегат россии "Адмирал Эссен" Фрегат россии "Адмирал Эссен"

Как сообщалось, ранее у берегов Бердянска в Украине ракетным ударом эффектно уничтожили российский большой десантный корабль "Саратов". Стоит заметить, что официально силовые органы пока никак не прокомментировали информацию и не уточнили степень повреждения судна.