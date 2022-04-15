Концерт «Элизиум» под БГБ флагом. Дмитрий Кузнецов извинился за песню «Танкам место в музее». ВИДЕО

Концерт рок-группы «Элизиум» прошёл 9 апреля в клубе «1930 Moscow». На следующий день в социальных соцсетях распространились ролики, на которых музыканты играют на сцене под большим бело-сине-белым флагом с логотипом группы, исполняют песню «Танкам место в музее». На этом же концерте музыканты исполнили несколько песен на украинском языке.

Справка: бело-сине-белый флаг

Бело-сине-белый флаг (также бело-голубо-белый) — флаг, используемый участниками протестов против вторжения России на Украину в России и за рубежом. Получил распространение вскоре после начала вторжения в феврале 2022 года. Представляет собой изменённый флаг России с тремя равновеликими горизонтальными полосами, на котором красная полоса заменена белой.

9 марта 2022 года «антивоенный флаг» впервые появился в качестве фона в новостной программе Михаила Ходорковского «Воздух»

13 марта 2022 года оппозиционный политик Владимир Милов согласился с тем, что от триколора, с которым «путинская армия» вторглась на Украину, необходимо отказаться, поскольку этот флаг себя дискредитировал.

31 марта 2022 года глава думской комиссии по иностранному вмешательству Василий Пискарёв обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой о проведении проверки и рассмотрении возможности признания экстремистскими материалов, пропагандирующих бело-сине-белый флаг

Элизиум - Солнце, Концерт 09.04.2022

Элизиум - Танки, Концерт 09.04.2022

Элизиум - Космос, Концерт 09.04.2022





Лидер группы «Элизиум» записал опровержение об антивоенной акции на концерте

Вчера 14 апреля в соцсетях распространилось видео, на котором фронтмен группы «Элизиум» Дмитрий Кузнецов комментирует концерт, прошедший 9 апреля в Москве. По его словам, мероприятие «не было антивоенным», а музыканты выступают против «нацистов всех национальностей».

Журналисты нескольких изданий отметили, что Кузнецов проговаривал текст обращения «будто по бумажке», а видео записано в «непонятном помещении». Кроме того, артист не выкладывал ролик в своих соцсетях — в основном его распространяли в пророссийских пабликах и телеграм-каналах.

Через несколько часов после распространения ролика в паблике «Элизиум» выложили ещё один — теперь Кузнецов уже снимал себя сам на фоне здания ФСБ на Лубянке. К видео добавили подпись: «Дублируем заявление, если кто чего-то не понял».

Сейчас официальная группа музыкантов ВКонтакте закрыта.