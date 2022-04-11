Взрыв в Ступино! Сегодня там взорвался газ, погиб ребенок. Видео в первые минуты после взрыва

В российском городе Ступино в Московской области сегодня утром 11 апреля произошёл мощный взрыв бытового газа. Пострадало десять человек, погиб ребёнок.
Российские власти по старой традиции уже окрестили взрыв «хлопком».
Взрыв произошёл на 4-м этаже пятиэтажки, пострадало как минимум 2 квартиры. Жильцов эвакуировали, на месте происшествия работают спасатели.
Погибли 2 человека
В подмосковном Ступино произошёл взрыв газа в многоквартирном доме. Согласно данным МЧС, погибло 2 человека, несколько пострадало. На месте происшествия работают спасатели. Ступинская городская прокуратура проводит проверку.