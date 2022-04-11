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Главная » Новости » Украина и Мир » 2022 » Апрель » 11 » 07:35:10

Взрыв в Ступино! Сегодня там взорвался газ, погиб ребенок. Видео в первые минуты после взрыва

Вчера, 07:35:37 780 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Взрыв в Ступино! Сегодня там взорвался газ, погиб ребенок. Видео в первые минуты после взрыва

 В российском городе Ступино в Московской области сегодня утром 11 апреля произошёл мощный взрыв бытового газа. Пострадало десять человек, погиб ребёнок. 
 
Российские власти по старой традиции уже окрестили взрыв «хлопком».
 
Взрыв произошёл на 4-м этаже пятиэтажки, пострадало как минимум 2 квартиры. Жильцов эвакуировали, на месте происшествия работают спасатели.
 
 

Погибли 2 человека

В подмосковном Ступино произошёл взрыв газа в многоквартирном доме. Согласно данным МЧС, погибло 2 человека, несколько пострадало. На месте происшествия работают спасатели. Ступинская городская прокуратура проводит проверку.
 
Тэги: взрыв, москва, россия, газ
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