Обстрел Одессы 23 апреля. Отец убитой трехмесячной девочки рассказал о трагедии. ФОТО

Юрий Глодан едва вышел из своей квартиры за покупками, когда узнал, что в городе прогремели взрывы. Он вернулся к своему многоквартирному дому и стал кричать, чтобы полицейские пустили его в горящее здание. Добравшись до своей квартиры, он обнаружил тела своей жены и ее матери. Их убила российская ракета, разрушившая нижние этажи дома.

Позже спасатели обнаружили тело его трехмесячной дочки Киры; Юрий увидел его в первый раз, только когда вернулся в квартиру в воскресенье.

Гибель трех поколений одной семьи шокировала и возмутила Украину, где за два месяца войны люди и так увидели очень много горя.

Комментируя обстрел Одессы, президент Владимир Зеленский выглядел явно потрясенным. "Чем она угрожала России? Похоже, убийство детей - это просто новая национальная идея Российской Федерации", - заявил Зеленский в своем ночном обращении к украинцам, назвав "ублюдками" тех, кто спланировал и осуществил удар.

Жертвами ракетного удара по Одессе стали 8 человек



В воскресенье Юрий побывал в разрушенном доме, чтобы забрать из квартиры то, что уцелело после обстрела. Фотоальбомы, коллекция пакетиков с сахаром его жены, рукописные записки. И еще он нашел обломки коляски своей дочери.

"Все что там находится, будет выброшено как мусор, - сказал он Би-би-си. - А для меня это очень важно, для нашей семьи, для ее друзей, для наших друзей. У нас общие прекрасные друзья, им будут очень ценны все эти вещи".

Юрий и Валерия были вместе девять лет

"Она была очень доброй, она была хохотушкой, она любила смеяться, находила радость в простых вещах, она была счастлива, - рассказал Юрий. - Она очень любила Одессу, это для нее действительно был любимый город. Мы очень часто любовались нашим красивым городом, каждой улочкой, каждым домиком, нашим прекрасным морем".



"Ее способность к коммуникации с разными людьми, понимание людей, то как она умела общаться, то, как она прекрасно писала... Вы даже не представляете, как она писала! - сказал он. - А какой она была мамой... Вы даже не представляете! Это мать, это подруга, это дочка - с самыми лучшими качествами... Другого человека такого мне просто не найти. Он был только один раз может быть дарован Богом".



