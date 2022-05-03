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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Май » 3 » 16:21:48

Как дешевле всего перевести 500 евро в Грецию

Сегодня, 16:21:48 222 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как дешевле всего перевести 500 евро в Грецию

Простобанк исследовал стоимость перевода 500 евро в Грецию. Аналитики финансового сайта исследовали тарифы ведущих систем денежных переводов в мае 2022 года.

По состоянию на 03.05.2022 такие переводы в Грецию осуществляет 5 систем. Ниже в таблице опубликовали лучшие тарифы систем денежных переводов для упомянутых условий.

Рейтинг тарифов по переводу 500 евро в Грецию по состоянию на 03.05.2022 г.

1. INTEL-Express

  • Расходы на перевод - 7,50
  • комиссия за перевод - 1,50 %
  • формат отправки - через отделение
  • формат получения - без конвертации

2. Велсенд

  • Расходы на перевод - 7,50
  • комиссия за перевод - 1,50 %
  • формат отправки - через отделение
  • формат получения - без конвертации

3. Приват Мани

  • Расходы на перевод - 9,00
  • комиссия за перевод - 9,00 (сумма)
  • формат отправки - через сайт
  • формат получения - без конвертации

4. Вестерн Юнион

  • Расходы на перевод - 12,50
  • комиссия за перевод - 2,50 %
  • формат отправки - через сайт
  • формат получения - без конвертации

5. Маниграм

  • Расходы на перевод - 29,00
  • комиссия за перевод - 29,00 (сумма)
  • формат отправки - через отделение
  • формат получения - без конвертации
 

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Тэги: Греция, деньги, евро, финансы
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