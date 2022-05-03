Как дешевле всего перевести 500 евро в Грецию

1. INTEL-Express

Расходы на перевод - 7,50

комиссия за перевод - 1,50 %

формат отправки - через отделение

формат получения - без конвертации

2. Велсенд

Расходы на перевод - 7,50

комиссия за перевод - 1,50 %

формат отправки - через отделение

формат получения - без конвертации

3. Приват Мани

Расходы на перевод - 9,00

комиссия за перевод - 9,00 (сумма)

формат отправки - через сайт

формат получения - без конвертации

4. Вестерн Юнион

Расходы на перевод - 12,50

комиссия за перевод - 2,50 %

формат отправки - через сайт

формат получения - без конвертации

5. Маниграм

Расходы на перевод - 29,00

комиссия за перевод - 29,00 (сумма)

формат отправки - через отделение

формат получения - без конвертации

Життя в Греції: Афіни. Як наші переїхали в Грецію

Простобанк исследовал стоимость перевода 500 евро в Грецию. Аналитики финансового сайта исследовали тарифы ведущих систем денежных переводов в мае 2022 года.По состоянию на 03.05.2022 такие переводы в Грецию осуществляет 5 систем. Ниже в таблице опубликовали лучшие тарифы систем денежных переводов для упомянутых условий.Рейтинг тарифов по переводу 500 евро в Грецию по состоянию на 03.05.2022 г.