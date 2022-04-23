Май принесет большую беду трем знакам зодиака: их будут преследовать несчастья

Май 2022 года окажется чрезвычайно трудным для трех уроженцев зодиакального круга. Их будут буквально преследовать неприятности во всех сферах жизни. Об этом заявили астрологи издания Santeplusmag. По их словам, представителям данных знаков нужно набраться терпения, поскольку о спокойной жизни придется забыть.

Уроженцы этого знака могут попасть в большие неприятности из-за сказанных слов – мелкий конфликт может обернуться грандиозным скандалом, как в личной жизни, так и на работе. Особенно опасный период с 12 по 19 мая, когда Близнецы будут под влиянием "дуэта" Марса и Нептуна в Рыбах. Рожденные под этим знаком могут испытывать трудности на работе: решения, принятые до 14 мая, могут вызвать неприятности в будущем, вплоть до потери должности. Близнецам нужно быть очень бдительными, чтобы снизить риск ошибок. В личной жизни тоже будут проблемы, что может спровоцировать разрыв отношений.

Стрелец

Стрельцам будет очень трудно в мае, они поймут, что ими манипулируют. Влияние Марса и Нептуна заставит уроженцев знака почувствовать себя несчастными, они могут даже впасть в депрессию. В этот период им очень нужна поддержка близких и родных. Май принесет Стрельцам большие проблемы на работе, "черная" полоса будет длиться до 24 мая. Разговоры с руководством станут настоящим испытанием, есть риск конфликтов. Кроме того, могут возникнуть проблемы с финансами, представители данного знака могут потерять крупную сумму денег.

Рыбы

На Рыб в мае буквально будут сыпаться неприятности – одна проблема будет сменяться другой. Уроженцы знака могут опустить руки и впасть в депрессию, но это только ухудшит ситуацию. В личной жизни Рыб могут возникнуть большие проблемы: конфликты, которые произойдут до 25 мая, могут привести к расставанию пары. Уроженцам знака астрологи советуют не принимать никаких важных решений до конца мая. Даже если в личной жизни все идет не так, лучше просто взять паузу, переосмыслить произошедшее и только потом предпринимать какие-то шаги.



Три знака зодиака забудут обо всех бедах в мае

Май 2022 года станет счастливым периодом для трех знаков зодиака – трудности останутся позади, в жизни начнется "белая полоса". Звезды сулят им большой успех во всех сферах жизни и финансовое благополучие. Об этом заявили астрологи издания Santeplusmag. По из словам, "избранные" уроженцы зодиакального круга получат много новых возможностей, которые позволят реализовать их мечты.

Телец

У Тельцов в мае обострится интуиция, что поможет принимать правильные решения и избегать любых неприятностей. Дела на работе будут идти отлично, благодаря своей настойчивости и трудолюбию рожденные под этим знаком могут рассчитывать на карьерный рост и прибавку к зарплате. Представители данного знака в мае будут полны энергии – они поймут, что лучшее в их жизни еще впереди, и с энтузиазмом возьмутся за осуществление своих желаний. Одиноких Тельцов ждет судьбоносная встреча, но не стоит сильно торопить события.

Лев

Удача будет на стороне Львов до конца мая – все их идеи оценят на работе, а новые проекты будут идти отлично. Рожденные под этим знаком достигнут большого признания в своей сфере и даже могут занять руководящую должность. Львы также изменят свой круг общения, будут больше путешествовать и познавать мир. Май станет идеальным временем для одиноких представителей знака, которые хотят найти свою вторую половинку. Звезды сулят им много романтики, в отношениях, которые могут завязаться внезапно, будет царить полная гармония. Львы могут задуматься о браке.

Скорпион

Скорпионы в мае могут принять решение о смене места работы или даже сферы деятельности, и им стоит рискнуть, ведь удача на их стороне. Представители знака в этом месяце найдут то дело, которое принесет им не только солидный доход, но и удовольствие. Скорпионы переосмыслят многие вещи в жизни и "расставят все по полочкам". Астрологи советуют рожденным под этим знаком чаще прислушиваться к своей интуиции – в мае она точно не подведет. Скорпионов ждут увлекательные путешествия и много интересных предложений, которые могут в корне изменить их жизнь – такой шанс лучше не упускать.

Астролог Фальковский. Удары мая 2022 Знакам Зодиака







