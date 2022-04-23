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Главная » Новости » Наука » 2022 » Апрель » 23 » 15:30:27

Май принесет большую беду трем знакам зодиака: их будут преследовать несчастья

Вчера, 15:30:44 369 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Май принесет большую беду трем знакам зодиака: их будут преследовать несчастья

Май 2022 года окажется чрезвычайно трудным для трех уроженцев зодиакального круга. Их будут буквально преследовать неприятности во всех сферах жизни. Об этом заявили астрологи издания Santeplusmag. По их словам, представителям данных знаков нужно набраться терпения, поскольку о спокойной жизни придется забыть.

Близнецы

Уроженцы этого знака могут попасть в большие неприятности из-за сказанных слов – мелкий конфликт может обернуться грандиозным скандалом, как в личной жизни, так и на работе. Особенно опасный период с 12 по 19 мая, когда Близнецы будут под влиянием "дуэта" Марса и Нептуна в Рыбах. Рожденные под этим знаком могут испытывать трудности на работе: решения, принятые до 14 мая, могут вызвать неприятности в будущем, вплоть до потери должности. Близнецам нужно быть очень бдительными, чтобы снизить риск ошибок. В личной жизни тоже будут проблемы, что может спровоцировать разрыв отношений.

Тэги: знаки зодиака, астрология, гороскоп
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