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Главная » Новости » Армия » 2022 » Апрель » 28 » 20:16:42

Польша начинает масштабные военные учения. Россия обвинила Варшаву в планах захватить часть Украины

Вчера, 20:16:42 324 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Польша начинает масштабные военные учения. Россия обвинила Варшаву в планах захватить часть Украины

В минобороны Польши предупредили о начале военных учений с 1 мая. "С воскресенья колонны военной техники будут двигаться по дорогам почти всей страны в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой обучения Вооруженных сил Польши в этом году", - сообщило ведомство.
 
В минобороны заявили, что техника будет в основном передвигаться ночью, чтобы не создавать препятствий на дорогах общего пользования. "Однако некоторые поездки будут осуществляться днем и даже в часы пик", - предупредили в ведомстве.
 
Жителей при этом попросили не публиковать информацию и фотографии, показывающие передвижение войск и их местонахождение, а также данные о взлетах и посадках военных самолетов.
 
Ранее в четверг глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Польша совместно с США прорабатывает план по установлению контроля над частью территории Украины. Нарышкин заявил, что первым этапом операции Польши должен стать "ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их "защиты от российской агрессии".
 
Директор СВР сказал, что, по данным службы, Варшава планирует разместить свои войска в тех частях Украины, где вероятность столкновения с вооруженными силами России минимальна, чтобы в дальнейшем установить контроль над расположенными там стратегическими объектами, добавил он.
 
Нарышкин утверждал, что Польша рассчитывает на раскол Украины, по итогам которого поляки получат под управление западные территории.
 
В Польше заявления Нарышкина пока не комментировали.
Тэги: Польша, украина, НАТО, россия, Военные учения
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