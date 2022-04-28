Польша начинает масштабные военные учения. Россия обвинила Варшаву в планах захватить часть Украины

В минобороны Польши предупредили о начале военных учений с 1 мая. "С воскресенья колонны военной техники будут двигаться по дорогам почти всей страны в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой обучения Вооруженных сил Польши в этом году", - сообщило ведомство.

В минобороны заявили, что техника будет в основном передвигаться ночью, чтобы не создавать препятствий на дорогах общего пользования. "Однако некоторые поездки будут осуществляться днем и даже в часы пик", - предупредили в ведомстве.

Жителей при этом попросили не публиковать информацию и фотографии, показывающие передвижение войск и их местонахождение, а также данные о взлетах и посадках военных самолетов.

Ранее в четверг глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Польша совместно с США прорабатывает план по установлению контроля над частью территории Украины. Нарышкин заявил, что первым этапом операции Польши должен стать "ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их "защиты от российской агрессии".

Директор СВР сказал, что, по данным службы, Варшава планирует разместить свои войска в тех частях Украины, где вероятность столкновения с вооруженными силами России минимальна, чтобы в дальнейшем установить контроль над расположенными там стратегическими объектами, добавил он.

Нарышкин утверждал, что Польша рассчитывает на раскол Украины, по итогам которого поляки получат под управление западные территории.

В Польше заявления Нарышкина пока не комментировали.