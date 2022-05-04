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Главная » Новости » 2022 » Май » 4 » 09:30:07

Умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич

Сегодня, 09:30:36 184 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич

Сегодня в ночь на 4 мая в Минске в возрасте 87 лет умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич, сообщила «Еврорадио» его супруга Ирина.

В конце апреля Шушкевича доставили в реанимацию после перенесенного COVID-19. Через два дня политика выписали из больницы, но его здоровье было подорвано болезнью.
 
Станислав Шушкевич в 1991-1994 годах возглавлял Верховный Совет Беларуси 12-го созыва. В качестве главы республики он подписывал Беловежские соглашения, которые положили конец существования СССР.
 
Летом 1994 года Шушкевич участвовал в первых президентских выборах в Беларуси, на которых занял четвертое место, получив 9,91% голосов избирателей. Победителем выборов стал Александр Лукашенко.
 
Уночы на 4 траўня ў Мінску памёр Станіслаў Шушкевіч. Гэта пацвердзіла @euroradio яго жонка Ірына. Першаму кіраўніку незалежнай Беларусі было 87 гадоў. У канцы красавіка ён трапіў у рэанімацыю пасля перанесенага COVID-19. Праз два дні яго выпісалі з лякарні, але здароўе палітыка было падарванае хваробай. Еўрарадыё выказвае спачуванні сваякам і сябрам Станіслава Станіслававіча. І ўсім, для каго ён доўгія гады заставаўся маральным аўтарытэтам.
 

Путин хочет съесть Беларусь

 

Власть Лукашенко я не отдавал

 

Лукашенко неуч, грубиян и хам

 
Тэги: Беларусь, некролог, Шушкевич, Лукашенко
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