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Главная » Новости » Криминал » 2022 » Май » 6 » 11:37:21

Девушку Протасевича, росиянку Софию Сапегу, приговорили к 6 годам тюрьмы в Беларуси

Сегодня, 11:37:55 172 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Девушку Протасевича, росиянку Софию Сапегу, приговорили к 6 годам тюрьмы в Беларуси

Сегодня 6 мая 2022 суд в Республике Беларусь приговорил россиянку Софию Сапегу к шести годам лишения свободы. Её взяли под стражу в здании суда. О приговоре Софии Сапере сообщает белорусское издание «Зеркало».

В декабре 2021 года следственный комитет Беларуси предъявил Сапеге окончательное обвинение по семи статьям уголовного кодекса, в том числе в разжигании вражды и розни и незаконном сборе и распространении информации о частной жизни.
 

София Сапега — девушка Романа Протасевича, бывшего главреда белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta. В ноябре 2020 года его вместе с основателем проекта Степаном Путило внесли в список террористов. В мае 2021 года самолёт Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, на котором находились Протасевич и Сапега, экстренно посадили в Минске. Их задержали.

Девушке дали минимальный срок, поскольку она заключила досудебное соглашение со следствием.
 
Тэги: Беларусь, суд
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