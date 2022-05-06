Девушку Протасевича, росиянку Софию Сапегу, приговорили к 6 годам тюрьмы в Беларуси

Сегодня 6 мая 2022 суд в Республике Беларусь приговорил россиянку Софию Сапегу к шести годам лишения свободы. Её взяли под стражу в здании суда. О приговоре Софии Сапере сообщает белорусское издание «Зеркало».В декабре 2021 года следственный комитет Беларуси предъявил Сапеге окончательное обвинение по семи статьям уголовного кодекса, в том числе в разжигании вражды и розни и незаконном сборе и распространении информации о частной жизни.София Сапега — девушка Романа Протасевича, бывшего главреда белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta. В ноябре 2020 года его вместе с основателем проекта Степаном Путило внесли в список террористов. В мае 2021 года самолёт Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, на котором находились Протасевич и Сапега, экстренно посадили в Минске. Их задержали.Девушке дали минимальный срок, поскольку она заключила досудебное соглашение со следствием.