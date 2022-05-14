В Житомирской области на белорусской границе люди снова готовятся к войне: боятся армии Лукашенко. ВИДЕО

В Новой Радче, на Житомирщине, разрушена треть села, прямо в огородах могилы, вернувшиеся люди пытаются убирать разрушенные дворы и соседские завалы. Несмотря на тишину, местные вещи не распаковывают, потому что знают, на что способны белорусские соседи, которые сейчас проводят вдоль границы военные учения, говорится в ТСН.

Крест среди овощей, которые сам посадил — это могила местного бандуриста. «Умер наш баянист Василий Иванович, ему осколками оторвало ногу, стек кровью, ходили просить россиян, чтобы пропустили в больницу, а те говорили идите, пока мы вас не расстреляли», – рассказывают соседи мужчины.

Там, где еще три месяца назад бурлила жизнь, теперь гуляет ветер сквозь разбитые стекла полесского дома. «Мы проснулись от того, что грохот раздается, окна дрожат, стены кажется тоже попадают», — рассказывает Татьяна, как для нее началась война, так что с детьми и вещами они бежали из села, в которое уже заходили оккупанты.

Десятки фундаментов и дымоходов – это все, что осталось от этого угла. Никакого военного объекта, только сельские деревянные и кирпичные домики. Кто как мог так и убегал. Дядя Владимир бежал из оккупации вместе с односельчанами по лесам. Молодой маме Оксане повезло, потому что смогла уехать на авто. «7 человек в «Таврии» – трое спереди, трое сзади и сын в багажнике», – рассказывает Оксана.

«Может, месяц бомбили и утром и ночью, я не знала, когда грубку топить, чтобы дым не шел и не видели, что мы здесь», — говорит бабушка.

О ней все в панике забыли, так и пересидела в доме всю оккупацию. От голода спас картофель.

Сейчас в деревню возвращаются люди. У одних есть, где жить, у других нет. Гуманитарка с чиновниками где-то ездит, но ее еще не видели. «В одном селе дают, а через километр – нет, а дальше за лесом еще есть люди, такого унижения я не чувствовала никогда», – говорят люди.

Чтобы осенью не голодать, все даже не имеющие домов засеяли землю у руин. Белорусская граница за считанные километры, воздух здесь наэлектризован от опасности. По ту сторону границы продолжаются якобы учебы. За врагом наблюдают военные и местные жители. Здесь работает и сарафанное радио. Соседям с севера больше никто не верит. Военные круглосуточно мониторят с земли и с воздуха весь периметр границы.

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«Последнее время появилась информация, что есть оживление с той стороны, мы ее отслеживаем, мы готовимся, этот участок мы контролируем», — говорит военнослужащий ВСУ «Круз».

Молодая мама Татьяна сделала всю роботу и теперь может спокойно собрать на всякий случай тревожный чемоданчик. «Рюкзаки детей стоят собраны, наша сумка стоит и в двух пакетах положила железные кружки, еду», – показывает Татьяна.



Солнце садится за горизонт на фоне избитого занозами леса. Где-то на обочине в траве и воде разбросаны части броненосца, как напоминание местным, война никуда не пошла и враг рядом.

Пока российские бомбардировщики ровняли деревню с землей, на другом углу в хате замерла от страха 86-летняя баба Люся.