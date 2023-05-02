Таскали девушек за волосы и бросили на асфальт: стали известны новые подробности конфликта в Коростене

Автомобиль женщины частично ограничил доступ к гаражу мужчины, и он нанес водителю телесные повреждения.

В Коростене Житомирской области 28 апреля произошел конфликт между мужчиной и двумя женщинами. Пострадавшая выложила в Сети видео, где местный житель хватает ее за волосы и бросает на асфальт. Публикация получила огласку, а полиция открыла уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений.

Девушка объяснила, что неприятная ситуация произошла с ней и ее мамой.

"Вся история началась с того, что меня с подругой подвезли к нашему товарищу. Только мама начала выезжать, сзади ее подпер Юрий. Она дала ему проехать, а когда он проехал сразу начал угрожать и высказываться нецензурной лексикой. Крикнув, что мы не знаем куда приехали и кому перекрыли дорогу.

Конфликт в Коростене/Скриншот по видео krvts.b

После этого позвонил своим друзьям. Через несколько минут приехал целый бус мужчин, которые сразу начали кричать, что мы обидели Юрия. Кричали, что переедут машину и нас вместе с ней. Называли нас не очень цензурно, а после перешли к действию", — написала девушка.

Она утверждает, что нападающий – владелец местной СТО Юрий Выговский. По словам пострадавшей, один из мужчин представился "военным из Бахмута" и угрожал оружием.

Конфликт в Коростене/Скриншот по видео krvts.b

@krvts.b в instagram Хочу попросити допомоги у мешканців Коростеня. Сьогодні сталася дуже неприємна історія, мене та мою мати погрожували вбити, а після взяли за волосся та кинули на асфальт.

Вся історія почалася з того що мене з подругою підвезли до нашого товариша, тільки мама почала виїжджати, сзаду її підпер Юрій, вона дала йому приїхати, а коли він проїхав відразу почав погрожувати та висловлюватися нецензурною лексикою. Крикнувши що ми не знаємо куди приїхали і кому перекрили дорогу, після цього зателефонував своїм друзям. За декілька хвилин приїхав цілий бус чоловіків, які відразу почали кричати що ми образили Юрія, кричали що переїдуть машину та нас разом з нею, називали нас не дуже єтично, а після перейшли до дії. Один взяв мою мати за волосся ( прошу уточнити, це жінка 150 см та набільше 50 кг ) а коли я намагалася допомогти то я полетіла за волосся на асфальт, а після він переможно спитав « і що тепер ?». На цьому погрози не закінчилися. Один представився військовим з Бахмута та сказав що є зброя, яку він використає проти нас. Військові погрожують цивільним ?

Неповнолітня дівчина вирішила зняти це все на відео, та також отримала погрози, що її зараз покалічать.

Головний герой всієї історію Юрій Вигівський, власник СТО біля Сільпо, цим він і намагався показати свою величність та бив жінок.

Допоможіть не лишите це без уваги. Зв’язки з судом можуть врятувати від закону, але від людей це не врятує.





Что говорят в полиции

Детали конфликта в комментарии ТСН рассказала спикер Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко. Известно, что конфликт начался из-за парковки – женщина на автомобиле частично ограничила доступ к гаражу мужчины, который затем и нанес ей телесные повреждения.

"Она отъехала, он проехал, а потом все равно вышел и начал ее обижать. Ну а потом конфликт продолжился уже в более активной фазе", – отметили в полиции.

Информация об участии в конфликте военного и угроз проверяется. Однако уже установлено, что никакое оружие во время конфликта не демонстрировалось. Пользователи в комментариях также обратили внимание на бутылку шампанского рядом с тортом, которые фигурируют на видео.

"Очевидно, что эта бутылка не имеет отношения к мужчинам. Девушки приехали поздравить с днем рождения знакомого. Поэтому эту бутылку точно не нужно связывать с кем-то из участников", — отметили ТСН в полиции.

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения девушкам легких телесных повреждений. Правовая квалификация события – ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, скандал в ресторане в Днепре получил продолжение. Против владелицы, которая ссорилась с работниками ТЦК, возбудили уголовное дело.