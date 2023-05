«Я - менеджер президента». Как помощник Зеленского Андрей Ермак стал «вице-президентом» Украины

Сложно найти какую-то протокольную фотографию президента Украины Владимира Зеленского, на которой рядом с ним не находился бы этот высокий сутуловатый мужчина. Из-за разницы в росте порой кажется, что он просто нависает над Зеленским.

Особенность украинской политической системы - об очень многих главах администраций президентов говорили, что они обладают едва ли не большим влиянием на государство, чем их шефы. Как и у многих предшественников, эта влиятельность конвертируется в вовлечение в немыслимое количество скандалов. Но только этого главу президентского кабинета за глаза называют вице-президентом Украины.

Его суровая внешность и имидж серого кардинала украинской власти контрастирует с довольно легкомысленным подходом к коммуникациям: время от времени о важнейших переговорах или событиях на фронтах он сообщает при помощи эмодзи.

Владимир Зеленский, говоря о шефе своей администрации, употребляет слова "мощный менеджер", "реальный патриот", но чаще всего - "доверяю".

Знакомьтесь - это глава офиса президента Украины, один из самых могущественных людей страны Андрей Ермак.

Из кино в политику

Андрею Ермаку 51 год. Как и Владимир Зеленский, он новичок в политике.

АВТОР ФОТО,OFFICE OF THE PRESIDENT OF UKRAINE



"Я много раз имел возможность прийти во власть в разных ее вариациях - министром, депутатом, но всегда от этого отказывался", - признавался он как-то в интервью изданию LB.

Но факт остается фактом - до 2019 года выпускник Киевского института международных отношений Ермак более 20 лет занимался в основном юридической практикой. Конкретнее - клиентами основанной им компании были крупнейшие телеканалы и международные кинокомпании, например, Disney, Pixar или Universal. Незадолго до похода в политику Ермак даже сам спродюсировал несколько кинокартин.

Деятельность в этой сфере оказала серьезнейшее влияние на дальнейшую судьбу Ермака. Благодаря работе на американские мейджоры, он познакомился со многими звездами Голливуда первой величины - и воспользуется этими знакомствами в будущем. А когда клиентом Ермака был один из крупнейших украинских телеканалов, "Интер", тот, понятное дело, познакомился с его генеральным продюсером. Генерального продюсера звали Владимир Зеленский.

Уже много позже Зеленский расскажет: изначально, по его задумке, Ермак должен был занять должность вице-премьера по вопросам оккупированных территорий и вести переговоры об обмене пленных с Россией. Однако позже рассудили, что правительственная должность будет стеснять Ермака в контактах, и так в 2019-м году он получил портфель помощника президента.

Скромное название должности не должно вводить в заблуждение: Ермак сконцентрировал на себе практически всю внешнеполитическую сферу деятельности президента. Где-то его начинания были удачными - команде Ермака удалось заменить сразу нескольких послов, считавшихся "порошенковскими". Где-то его методы неформальной дипломатии оборачивались неожиданными проблемами.

Попытки Андрея Ермака установить отношения с окружением тогдашнего президента США Дональда Трампа - конкретнее, с его адвокатом Руди Джулиани - начали цепь событий, которые в конечном итоге привели к началу процесса импичмента Трампа. Согласно устоявшейся версии, Ермак дал понять Джулиани, что Украина может инициировать расследование противоправной деятельности сына Джо Байдена в Украине. Эта тема позже обсуждалась в телефонном разговоре между Трампом и Зеленским: подозрения в том, что американский президент мог оказывать давление на украинского визави, привели к старту процесса импичмента и к глубокому кризису взаимоотношений между Украиной и США. Некоторое время тема Украины считалась в Вашингтоне просто-напросто токсичной.

Тем не менее, Ермаку тогда удалось погасить этот скандал внутри Украины, повторяя, что на президента Зеленского давить в принципе невозможно, а американцы пусть сами разбираются со своими внутренними историями.

Главный по России

Но приоритетным полем работы Ермака, конечно, была Россия. В самом начале президентства Зеленского именно он сменил Виктора Медведчука на неформальной должности главного коммуникатора с Москвой. Синхронно ответственного за переговоры с Украиной поменяла и Россия: вместо Владислава Суркова на это поле вышел Дмитрий Козак.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Первым большим успехом Ермака на этом поприще стал обмен пленными по формуле "35 на 35" в сентябре 2019 года, в ходе которого в Украину был возвращен среди прочих режиссер Олег Сенцов. Именно тогда фигура Ермака - ответственного за переговоры об обмене - стала по-настоящему известна широкой публике.

Дальше было яростно критикуемое в Украине согласие Киева на "формулу Штайнмайера" - алгоритм проведения выборов на неконтролируемых правительством территориях Донбасса. В центре Киева собирались многотысячные митинги с требованием к Зеленскому "не пересекать красные линии". Но только такой ценой Ермаку удалось после трехлетней паузы собрать за одним столом лидеров Украины, России, Франции и Германии. Их переговоры о мире в Донбассе в результате не увенчались успехом, но вплоть до начала большой войны именно Ермак оставался главным переговорщиком с Россией.

Связи Ермака с Россией стали предпосылкой для самого громкого скандала предвоенного периода президентства Владимира Зеленского - "вагнергейта". Осенью 2021 года журналисты-расследователи сообщили о срыве операции украинских спецслужб, планировавших выманить из России и арестовать на территории Украины три десятка бойцов ЧВК "Вагнер".

В расследовании Bellingcat (в России это СМИ объявлено "иностранным агентом" и "нежелательной организацией") говорилось, что якобы предложение Ермака перенести операцию на несколько дней стало причиной ее срыва. Оппоненты Зеленского прямо обвиняли Ермака в работе на Россию, его даже дважды допросили по открытому в этой связи делу. Коммуникация властей тоже оставляла желать лучшего: сначала Зеленский и Ермак заявляли, что сама эта операция является выдумкой, потом - что она на самом деле планировалась иностранными спецслужбами, а Украина не имела с этим ничего общего.

В конце концов, решающим фактором тогда стала позиция Владимира Зеленского, заявившего, что он доверяет Ермаку, а у украинской разведки к нему "имеется ноль вопросов".

Весной 2021 года, когда на границе с Украиной начали концентрироваться десятки тысяч российских солдат, Ермак получил от Зеленского новое поручение: подготовить его очную встречу с Владимиром Путиным. Зеленский тогда предлагал встретиться в любой точке Донбасса, Путин приглашал Зеленского в Москву, Ермак должен был организовать встречу на условиях, которые бы подходили обеим сторонам.

Как мы уже знаем сегодня, ему это не удалось. А тогда, вплоть до последнего момента, Ермак синхронно со всеми представителями украинских властей оценивал вероятность полномасштабного вторжения российских войск сдержанно. "Скажу так: риски высоки, но я надеюсь, этого не произойдет", - сказал он в интервью РБК-Украина в декабре 2021 года.

Последний предвоенный контакт Андрея Ермака с Дмитрием Козаком состоялся ровно за две недели до вторжения - 10 февраля 2022 года. По итогам телефонных переговоров Ермак сообщил о прогрессе: стороны якобы договорились разблокировать работу трехсторонней контактной группы и продолжить диалог.

АВТОР ФОТО,OFFICE OF THE PRESIDENT OF UKRAINE

В следующий раз они поговорят уже утром в день нападения, 24 февраля.

"Андрей Ермак посмотрел на звонящий мобильный телефон. Это был Кремль… По его словам, поначалу он не мог взять себя в руки. Телефон зазвонил один раз, потом еще. Он ответил. Он услышал хриплый голос Дмитрия Козака. Козак сказал, что украинцам пора сдаваться. Ермак выругался и повесил трубку", - описывает этот разговор Washington Post.

С первого дня большой войны влияние Андрея Ермака только стремительно росло. При этом оно выходило за пределы его старой вотчины - внешней политики - и в ситуации, когда его непосредственный шеф Владимир Зеленский по горло был загружен военными вопросами и переговорами с лидерами стратегических партнеров Украины, - распространялось и на внутриполитическую рутину.

"Менеджер президента"

"Я, как и раньше, полностью операционно сопровождаю выполнение задач, которые передо мной ставит президент. Я - менеджер президента. Я, как и раньше, отвечаю за то, чтобы каждую задачу разбить на более мелкие, назначить ответственных, проставить дедлайны и контролировать исполнение", - описывал в июне прошлого года изменения своего функционала в интервью LB Ермак.

АВТОР ФОТО,ANADOLU AGENCY Шон Пенн, Андрей Ермак и Владимир Зеленский: голливудский актер привез украинскому президенту свой "Оскар"

На деле - с первых недель войны Ермак взвалил на себя целый ряд принципиально новых задач.

Вместе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном он возглавил рабочую группу, разработавшую "Киевский документ безопасности", - систему международных гарантий безопасности, которые Украина хотела бы получить еще до окончания войны с Россией. Вместе с бывшим послом США в России Майклом Макфолом Ермак создал другую группу - работавшую над методологией наложения санкций на граждан России, причастных к агрессии против Украины, и на юридических лиц, финансирующих войну. Ермак лично лоббирует создание международного трибунала, который мог бы осудить руководителей России за агрессию против Украины. Это именно Ермак презентовал послам стран "Большой семерки" украинский план мира, представленный на международной арене от имени президента Зеленского.

Опять же, сам Ермак, опираясь на свои контакты по предыдущей работе, периодически привозит в Украину звезд шоу-бизнеса мирового масштаба: и вот миллионы людей едва ли не в прямом эфире видят, как Боно исполняет свои хиты на платформе станции киевского метро, Анджелина Джоли под звуки сирены воздушной тревоги спешит в бомбоубежище на львовском вокзале, а Шон Пенн передает Владимиру Зеленскому на хранение до окончания войны свою статуэтку "Оскара", демонстрируя таким образом веру в победу Украины.

Трудно переоценить роль членов команды Ермака - ушедшего с должности в январе этого года Алексея Арестовича и бывшего политтехнолога Михаила Подоляка - в формировании информационной повестки освещения войны внутри Украины и за ее пределами. Трудится на этом направлении и сам Ермак: его визитной карточкой стали посты в телеграме, состоящие из одних эмодзи, - ими он как будто в форме ребусов сообщает о значимых результатах переговоров Киева или важных событиях на фронте.

Но и это не все. В сегодняшней Украине Андрей Ермак курирует переговоры Киева с западными партнерами, неизменно стоит рядом с президентом во время зарубежных визитов, подчас демонстративно отодвигая на второй план премьер-министра или министра иностранных дел, обсуждает вопросы послевоенного восстановления Украины, принимает участие в переговорах по обмену пленными. Например, это на его имя, а не на имя Зеленского или формально ответственного за обмены пленными главного военного разведчика Украины Кирилла Буданова, написал заявление о внесение его в списки на обмен обвиняемый в госизмене бывший президент запорожского завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

АВТОР ФОТО,OFFICE OF THE PRESIDENT OF UKRAINE Валерий Залужный и Андрей Ермак тесно сотрудничают, сказано в заявлении главкома ВСУ

По информации Би-би-си, Ермак вместе с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным проводит переговоры с американскими партнерами по самым чувствительным вопросам - в том числе, о ситуации на фронте и о военных планах украинцев.

"С руководителем офиса президента сотрудничаем согласованно, как одна команда - особенно важны его переговорные усилия для увеличения международной поддержки ВСУ", - говорится в переданном Би-би-си комментарии Валерия Залужного.

Кадры решают

Определенное влияние на внутреннюю политику Украины Ермак имел с самого начала президентства Зеленского. Он, скажем, порекомендовал в избирательный список его партии "Слуга народа" несколько человек: один из них, одесский юрист Андрей Костин, сейчас занимает пост генерального прокурора Украины.

Но настоящий звездный час в этом отношении для Ермака начался в феврале 2020 года, когда он сменил на должности главы офиса президента импульсивного и вспыльчивого Андрея Богдана.

"Это симбиоз двух людей, и Зеленский в нем превалирует. Ермак никогда не говорит ему "Нет". Любой бред, любая сюжетная линия: "Давай вот так". - "Класс! Эй, ребята, заходите. Президент идею дал", - саркастически описывал природу взаимоотношений между Зеленским и Ермаком после своей отставки Богдан.

Через считанные недели после назначения Ермак попал в свой первый скандал на новой должности: депутат от провластной партии Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, похожий на младшего брата Ермака, ведет с разными людьми переговоры о трудоустройстве на властные должности, требуя от собеседников за содействие значительные суммы денег.

Ермак-старший назвал инцидент "целенаправленной атакой на офис президента". Его защитники утверждали, что никто из фигурировавших в записях Лероса людей в итоге на получил никаких должностей. О доверии Ермаку заявил и президент Зеленский. Проблема, сказал тогда президент, что его брат - болтун.

Летом 2020 года заместителем Ермака стал Олег Татаров, чиновник МВД времен Виктора Януковича, которого связывают с массовыми задержаниями и координацией уголовных преследований участников Евромайдана в 2013-14 годах. Назначение, которое перед Зеленским отстаивал сам Ермак, стало причиной шквала критики в адрес офиса президента.

Формально Татаров отвечает за взаимодействие офиса президента с силовыми органами, неформально, как утверждают недоброжелатели, является их куратором и едва ли не в ручном режиме руководит всеми людьми в форме в стране.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Олег Татаров и Андрей Ермак

После начала большой войны влияние Ермака на внутриполитические процессы в стране только выросло.

Журналисты проекта Bihus.Іnfo утверждают, что близкие к главе офиса президента люди в последнее время получили высокие должности в Министерстве обороны, Национальном банке, правоохранительных и силовых структурах, государственных компаниях.

Протеже Ермака называют Алексея Кулебу - заместителя главы офиса президента, отвечающего за взаимодействие Киева с регионами. В этой связи стоит упомянуть о непростых отношениях офиса президента с мэрами крупнейших украинских городов. Апофеозом подобных конфликтов стало судебное отстранение от должности мэра Чернигова Владислава Атрошенко, назвавшего процесс против себя по обвинению в коррупции "местью команды Зеленского". Тем не менее, вслух говорить о подобных проблемах на местах, как правило, не решаются.

"Обысков стало еще больше [чем перед началом большой войны]. Войну они [команда Владимира Зеленского] ведь уже выиграли, теперь можно кошмарить оппонентов", - говорит Би-би-си высокопоставленный член команды киевского мэра Виталия Кличко.

В офисе президента уверяют, что внутренней политикой не занимаются, а все мысли соратников Зеленского занимают вопросы войны и победы.

"Сегодня по абсолютно понятным причинам нет внутренней политики. Есть одна политика - направленная на победу. Уверен, что все, кто сегодня занимается исключительно внутренней политикой, - это люди, действующие не в интересах нашего государства", - заявил Ермак в декабрьском интервью украинскому Forbes в ответ на вопрос о чрезмерной концентрации власти в офисе президента.

Впрочем, подобные ответы впечатляют не всех. Летом 2022 года член американской Палаты представителей от Республиканской партии, эмигрантка из Украины, Виктория Спартц заявила, что Андрей Ермак не только обладает опасными с точки зрения национальной безопасности связями с Россией, но и, при участии того же Олега Татарова, блокирует антикоррупционные реформы в Украине. В Киеве на эти обвинения ответили резко: в специальном заявлении украинского МИД Спартц обвинили в попытке вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды и заработать политический капитал на горе украинцев.

"Я тут с ним и для него"

"У этого человека сейчас огромное влияние, президент ему очень доверяет. Ермак руководит всеми сферами и передает президенту информацию через свое видение и именно в таком виде, как ему выгодно", - говорит Би-би-си представитель украинского правительства, пожелавший остаться анонимным.

А слово "вице-президент", которым Ермака до недавнего времени описывали скорее в ироничном контексте, сегодня употребляется относительно него вполне серьезно.

"Такие разговоры - давнишний прием, который используется в нашей политике: когда кому-то не нравится сплоченность команды, пытаются заниматься различными вбросами. Да, я - инициативный человек. Я не боюсь брать на себя ответственность в чувствительных моментах… Но всегда повторял и повторяю: я пришел с этим президентом и с ним уйду. Я бы никогда не пошел бы в политику, если бы не он. Я тут с ним и для него", - пафосно комментировал определение "вице-президент" в свой адрес Ермак в июне 2020 года.

С другой стороны, говорит Би-би-си политолог Владимир Фесенко, подобная ситуация не является чем-то новым в украинской политической истории. В конце концов, всемогущими называли и глав администраций предыдущих президентов: у Леонида Кучмы был Виктор Медведчук, у Виктора Ющенко - Виктор Балога, у Виктора Януковича - Сергей Левочкин.

"Если на должности главы офиса президента пребывает достаточно мощная и амбициозная фигура, которая умеет обеспечивать свой статус, то фактически этот человек становится вторым или третьим человеком в стране. Ермак - несомненно, это мощный человек", - продолжает эксперт.

Тут нужно делать разве что поправку на то, что у нынешнего президента совершенно нет политического опыта, а война и связанные с ней активности забирают львиную часть его времени и ресурсов.

В этой ситуации - особенно если учесть, что функционал офиса президента и его руководителя не прописаны ни в конституции, ни в законах Украины - офис президента по факту может концентрировать на себе любой объем властных полномочий, говорит Би-би-си политолог Петр Бурковский.

Формально, продолжает он, премьер-министр в Украине является даже более сильной фигурой, чем президент, поскольку именно он по конституции возглавляет систему исполнительной власти в стране. Но в офисе президента сегодня создана своеобразная параллельная, более сильная вертикаль власти.

"Вопрос не в том, что этот человек (Ермак) может что-то контролировать, а в том, что даже конституция не устанавливает пределы его власти", - говорит Бурковский.

Но если у Ермака есть такое влияние, значит, на это есть согласие президента. Вопрос только в том, как он этой властью пользуется и обо всех ли его действиях знает Зеленский.

В любом случае, резюмирует Бурковский, в конечном итоге нести ответственность за все будет сам президент.

Во время подготовки этого материала Би-би-си обратилась за комментариями к Андрею Ермаку, но по состоянию на момент публикации ответа не получила.

18 мая 2023.

Оксана Тороп, Святослав Хоменко, Би-би-си.