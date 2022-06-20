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Главная » Новости » Власть » 2022 » Июнь » 20 » 11:22:05

​​Глава Офиса президента Андрей Ермак дал большое интервью. Главные тезисы

Вчера, 11:22:34 426 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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​​Глава Офиса президента Андрей Ермак дал большое интервью. Главные тезисы

​​Глава Офиса президента Андрей Ермак недавно дал большое интервью журналистам издания LB.ua. Вот его главные тезисы: 
 
На временно оккупированных территориях планируется выплата зарплат, пенсий и оказание всевозможной помощи людям. Главная наша цель - деоккупация этих территорий. 
 
Вероятность масштабного участия в войне белорусской армии не очень высока именно из-за настроений народа Беларуси. 
 
Абрамович действительно помогал в решении гуманитарных вопросов. Речь шла о гуманитарных коридорах и освобождении людей.  
 
Знаем, что «азовцы» с «Азовстали» живы. Сказать четко, в каких условиях они, мы пока не можем. Но точно знаем, что живы. Позиция главы государства не изменилась. Он сказал, что если с этими людьми что-нибудь произойдет, о любых переговорах можно будет забыть. 
 
Журналист Невзоров, по которому идут процедуры оформления украинского гражданства, в последнее время очень раздражает нынешнюю российскую власть, потому что говорит правду о ней, о преступлениях россиян в Украине. Его голос слышат миллионы россиян, и нам важно, что он разрушает нарративы российской пропаганды. Этим он полезен Украине. Проще говоря, это медийное оружие.
 
Полное интервью Андрея Ермака можно прочитать ЗДЕСЬ
Тэги: интервью, Ермак
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