​​Глава Офиса президента Андрей Ермак дал большое интервью. Главные тезисы

На временно оккупированных территориях планируется выплата зарплат, пенсий и оказание всевозможной помощи людям. Главная наша цель - деоккупация этих территорий.

Вероятность масштабного участия в войне белорусской армии не очень высока именно из-за настроений народа Беларуси.

Абрамович действительно помогал в решении гуманитарных вопросов. Речь шла о гуманитарных коридорах и освобождении людей.

Знаем, что «азовцы» с «Азовстали» живы. Сказать четко, в каких условиях они, мы пока не можем. Но точно знаем, что живы. Позиция главы государства не изменилась. Он сказал, что если с этими людьми что-нибудь произойдет, о любых переговорах можно будет забыть.

Журналист Невзоров, по которому идут процедуры оформления украинского гражданства, в последнее время очень раздражает нынешнюю российскую власть, потому что говорит правду о ней, о преступлениях россиян в Украине. Его голос слышат миллионы россиян, и нам важно, что он разрушает нарративы российской пропаганды. Этим он полезен Украине. Проще говоря, это медийное оружие.

Полное интервью Андрея Ермака можно прочитать ЗДЕСЬ

​​Глава Офиса президента Андрей Ермак недавно дал большое интервью журналистам издания LB.ua. Вот его главные тезисы: