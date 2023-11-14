Ангелина Усанова «Мисс Вселенная Украина» призналась, что хотела совершить самоубийство и назвала причины

18 ноября «Мисс Вселенная Украина-2023» Ангелина Усанова представит нашу страну на международном конкурсе Miss Universe в Сальвадоре.

Мы поговорили с 26-летней красавицей о подготовке к конкурсу, нынешних эталонах красоты, критике ее фигуры, принятии себя и личном.

Раньше не чувствовала, что естественность – это и есть красота

- Ангелина, вы признались, что наконец-то начинаете чувствовать себя королевой, ведь еще полгода назад и не представляли, что будете стоять в бриллиантовой короне и выглядеть так красиво. И каковы эти ощущения?

- Полгода назад я выглядела совсем по-другому. Я была в ретрите в Индии. Поэтому можете представить, как выглядит человек, который больше месяца живет в Гималаях (улыбается).

Ощущение себя королевой приходит с чувством ответственности и контроля за своей внешностью, своим внутренним состоянием, обстоятельствами вокруг тебя. Когда я была в Индии, не могла почти ничего контролировать, потому что это настоящий хаос. Когда ты едешь в горы на машине, даже не знаешь, доедешь ли вообще живым. Водители в Индии – это нечто уникальное (смеется). И дороги очень опасные. Поэтому там я находилась в каком-то подвешенном состоянии. А теперь у меня есть ответственность.

– А без бриллиантовой короны не чувствовали себя королевой?

– Признаюсь честно, нет. Я, наверное, как и многие девушки, женщины, много лет зацикливалась на том, что мне не нравится ни моя внешность, ни мое тело, ни мое проявление в мире, ни моя душа. Мне не нравился даже цвет моих глаз. Я не чувствовала, что могу на что-то влиять, что-то менять, что мой голос и мнение имеют вес, что естественность – это и есть красота.

Чтобы почувствовать себя королевой, нужно понять это в своей голове. Это вообще состояние души, когда ты можешь чувствовать себя независимой, свободной, нести красоту и добро. Поэтому именно такое состояние у меня появилось после Индии, когда я нашла настоящую себя. Я полюбила и приняла все свои недостатки – такую, какой есть. Поэтому путь к королеве был очень тяжелый, эмоциональный, через нелюбовь и хейт к себе. Мне всегда казалось: чтобы принять себя – нужно себя улучшить, избавиться от каких-то недостатков. Но путь к себе, как к независимой, свободной, роскошной женщине, идет именно через восприятие вами всех ваших недостатков.

- Кто вам озвучил новость, что вы – «Мисс Вселенная Украина»?

– Это очень интересная история. Когда объявили, что я – «Мисс Вселенная Украина», я была в Америке. О том, что я участвовала в конкурсе, никто не знал. Даже мои родители узнали из новостей. И вот – я в Америке на ретрите, где решаю выключить телефон на три дня. Почему-то впервые решила это сделать. Честно, это был кайф.

А через три дня включаю телефон и вижу кучу пропущенных вызовов. Сначала – поздравления от оргкомитета «Мисс Украина Вселенная», дальше уже пошли сообщения – все ли со мной хорошо? Меня даже начали искать по всем больницам в Америке. Когда позвонила Ане Филимоновой (директор конкурса «Мисс Вселенная Украина». – Ред.), первое, что она сказала – боже, ты жива!

– Конкурс проходил в формате онлайн-собеседований. Кто входил в состав жюри?

– Алла Тигипко, Анна Андрес, Виктория Апанасенко, Виктория Бревис, Анна Филимонова. Это те люди, которых я помню, но уверена, состав жюри, который рассматривал наши анкеты, был больше.

– Зачем вам вообще конкурс красоты?

– Сегодня жизнь человека и является примером красоты. Конкурс «Мисс Вселенная» – это, в первую очередь, об индивидуальности. Поэтому мне важно заявить о себе, о том, чем я занимаюсь, во что верю, о чем беспокоюсь. Мой голос – это голос женщины, которая знает, что такое война, которая хочет мира, которая беспокоится об экологии, нашей планете и которая знает, как ее сохранить для следующих поколений.



Ангелина Усанова с «Мисс Вселенная Украина-2022» Викторией Апанасенко и президентом конкурса Анной Филимоновой. Фото: пресс-служба «Мисс Вселенная Украина»

Моя лучшая подруга стала встречаться с моим мужем

– Конкурсы красоты всегда окружают какие-то скандалы. Вот, например, недавняя ситуация с «Мисс Украина». Или был случай, когда организаторы конкурса красоты Miss Grand International на Бали решили поселить в одной комнате украинку и россиянку (интервью состоялось до того, как организаторы «Мисс Вселенная» посадили на вечеринке, посвященной открытию конкурса, рядом за одним столом россиянку и нашу Ангелину). Вы и сами понимаете, что о вас за спиной могут говорить всякое. Вы готовы к сложным ситуациям?

– В публичную жизнь я попала пару месяцев назад. Но ведь мы знаем, что между девочками, даже подружками, всегда есть какие-то скандальчики, интриги, ссоры. Такой опыт у меня тоже есть. Но сейчас я стараюсь жить честно, по заповедям, делать как можно больше хороших поступков, помогать людям, не вступать в конфликты. Даже если назревает какой-нибудь конфликт, стараюсь как можно быстрее его разрулить.

Сплетни всегда будут, всегда можно что-нибудь придумать, но я готова развеивать мифы и давать ответы на все вопросы. Я стараюсь быть чистой книгой и делиться всем, что я знаю. Стараюсь, чтобы моя жизнь была прозрачной и мне нечего было скрывать от людей. Я такой же человек, как все. И стыдиться этого не буду. Поэтому меня не пугают ни интриги, ни сплетни.

– И готовы, что вас могут критиковать? Вас, кстати, уже успели покритиковать за вашу фигуру.

– Я сама себя могу раскритиковать вдребезги(смеется). Поэтому все, что мне пишут, я, вероятнее всего, сама себе уже сказала. Я очень спокойно отношусь к комментариям. Это, опять же, о самооценке, понимании и принятии себя. Критика тебя не затрагивает, когда ты принимаешь себя такой, какой ты есть.

Все, что я могу сделать с тем, что мне дала природа – это просто правильно питаться, заниматься спортом, пить достаточно воды. Поэтому стараюсь не реагировать на критику, ведь это критика того, что я не могу изменить. Я не могу стать выше или ниже, не могу изменить форму своей фигуры. А человек сам себе придумал, что мисс должна быть каких-то воображаемых в его голове параметров, и начинает это проектировать на меня. Но к конструктивной критике я прислушиваюсь.

Когда чувствую, что человек пишет, потому что у него что-то болит и для него это возможность выплеснуть свои негативные эмоции, я даю ему эту возможность. Могу что-нибудь отписать, объяснить. И были случаи, что человек менял свое мнение. Когда отвечаешь с любовью и пониманием, принятием другого мнения, люди меняются. Могут даже извиниться за свои слова.

– Вы говорили, что обожаете свое тело. Как я понимаю из разговора, так было не всегда. Как себя полюбить?

– Надо просто принять свои недостатки. Эта магическая формула помогла мне полюбить свое тело. Я обожаю свои широкие бедра, длинные ноги, глаза. Я не фокусируюсь на том, что мне не нравится. И когда я стала смотреть только на то, что мне нравится в себе, мое тело стало моим храмом.

- Когда-то вы едва не совершили самоубийство из-за сложных отношений с мужчиной. Что такое случилось, что это так перевернуло вашу жизнь?

– Это был очень критический момент в моей жизни, когда моя самооценка была просто разбита. Сложная тема… В такой период ты чувствуешь себя никчемной, никому не нужной, бездарной. Это было очень ужасное время. Одна тьма.

Я была замужем. Так получилось, что я приехала в Киев во время пандемии, и в то время закрылись границы. А моя самая лучшая подруга осталась в том городе, где я жила, и начала встречаться с моим мужем. В конце концов они поженились. Меня, так сказать, выгнали из дома. Я осталась без дома, лучшей подруги и мужа. К тому же она запрещала ему общаться со мной и мне помогать. Это была очень тяжелая ситуация.

В первую очередь мне помогла поддержка людей. По своему опыту могу сказать, что очень важно не закрываться в себе в такие моменты.

Помню, как мне позвонила мама и сказала: «А ты думала, скольким людям можешь помочь? Думала ли ты, как много людей были бы рады с тобой встретиться в этой жизни?». Как-то так она это сказала, что эти слова прозвучали будто из будущего.

Потом я работала с психологом. Но самое главное, пожалуй, что мне помогло – это музыка. Я начала петь о том, что мне болит. И вместо того, чтобы держать боль в себе, я начала ее выписывать в тексты, выпевать. Любовь к музыке меня и спасла.

Поэтому когда нам кажется, что мы на дне, когда считаем, что мы ничто, знайте: это, во-первых, иллюзия, а во-вторых, важно вспомнить, кем вы есть на самом деле. Мы сами создатели своей жизни. Создатель – это тот, кто создает. А творчество может проявляться в ведении бизнеса, уборке, готовке, написании музыки, картин… Главное – не забывать, что мы любим в жизни.



«Берегиня Мати» - национальный костюм для международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». Фото: пресс-служба «Мисс Вселенная Украина»

Война меня застала в ашраме в Австрии

- Вы – певица, музыкант, автор песен, звуковой целитель, мастер йоги, «Мисс Вселенная Украина-2023». Что вам из этого ближе всего?

– Я, в первую очередь, девушка, женщина, чья-то будущая жена, сестра, дочь. Другие мои титулы, достижения – это лишь атрибуты к тому, кто я есть. Но если говорить, в чем больше всего проявляется моя женственность, то это в песне, музыке, здесь настоящая я.

– Сейчас вы активно готовитесь к конкурсу. Кто ваши наставники?

– Команда у нас немаленькая. Работаю с американским тренером Лу Сьерра. Сейчас она уже не работает на «Мисс Вселенная», но до этого 18 лет работала на конкурсе, ставила девушкам дефиле, была ведущей. Она знает конкурс как никто. Над моим актерским мастерством работаем с актером и преподавателем сценической речи Андреем Бурлуцким. Очень помогает Анна Филимонова – посоветоваться, обсудить какие-то психологические моменты. Косметологи, массажисты, остеопаты, дизайнеры – все в работе.

– А кто готовит вам гардероб?

- Национальный костюм «Берегиня Мати» мы посвящаем всем матерям Украины, которые оберегают своих детей, воспитывают их без мужчин, потому что они защищают нашу страну, матерям, которые потеряли своих детей на войне. В разработке и создании костюма принимала участие большая команда из Украины – МÜ production: конструкторы, портные, мастера по работе с кожей, декораторы, иллюстраторы, 3D художник.

А гардероб готовила команда стилистов. Очень нелегко это давалось, потому что я очень придирчива к гардеробу. К тому же, в Сальвадоре на время проведения конкурса температура - градусов 30, поэтому найти такую ​​одежду осенью и во время войны было не очень легко.

Ангелина уже готовится к конкурсу в Сальвадоре. Фото: Instagram.com/usanova.life/

– Когда Виктория Апанасенко передавала вам титул и корону, в этот же вечер вы торжественно открыли фонтан «Відродження» на площади «Квітка життя» у центрального входа в Национальный ботанический сад им. Гришко. Почему вы взялись реконструировать именно этот фонтан?

– Еще несколько лет назад я принимала участие в благотворительном спортивном проекте Wake up, Ukraine. Каждую субботу люди могли бесплатно тренироваться у этого фонтана. Он был в не очень хорошем состоянии и я захотела его реконструировать, чтобы он стал местом силы для людей. Реконструкция началась еще до вторжения. А уже во время войны я внесла некоторые коррективы. Когда услышала историю одной женщины, мужчина которой погиб, мы решили сделать скульптуру мужчины и женщины в центре лотоса, как символы вечной энергии любви и гармонии, которые никогда не умирают.

– 27 августа этого года вы впервые с полномасштабного вторжения приехали домой в Киев. Чем вы занимались все это время?

– Война меня застала в ашрами в Австрии, когда я проходила учебу. Тогда мы с подругой сразу же организовали гуманитарную помощь украинцам – помогали с жильем, продуктами, лекарствами. В дальнейшем занималась волонтерской деятельностью, организовывала благотворительные концерты. Затем продолжила свое обучение по йоге в Индии, ведь поняла, что смогу помогать, когда смогу изменить себя. А йога – это о мире внутри себя.

– Вы писали, как будете обнимать маму, папу, брата, когда вернетесь. Какая у вас семья?

– Я родилась в семье учителей в Киеве. Папа, мама по образованию – все учителя. Моя бабушка – заслуженная учительница Украины. Со временем родители пошли в семейный бизнес – занялись вышивкой. Бабушка восстановила древнюю украинскую технологию ковровой вышивки и в этой технике вышивала картины. Маленькой я тоже помогала, как и мой младший брат. Он младше меня на 2 года, мы очень близки с ним.

Очень люблю свою семью и благодарна родителям, что подарили мне жизнь.

- А поклонников у вас много? Или, может быть, вы уже давно счастливы в отношениях?

– Официальных отношений у меня нет. Да и поклонниками похвастаться не могу.

– 24 июля вы писали, что вернулись к Инстаграму после 4 лет перерыва. А что было до этого? Новая соцсеть – это же как новая жизнь.

– Да, это действительно как новая жизнь. Но надо приобщаться к инстаграмному коммьюнити, учиться, как там все работает. Это для меня действительно новый опыт. Я пыталась вести Инстаграм лет 6-7 тому назад, но перестала.

Во-первых, в то время я была замужем, и мой бывший муж не очень поддерживал мою активность в соцсетях. Ему почему-то казалось, что я таким образом хочу найти себе другого партнера.

Во-вторых, в соцсетях люди часто обвиняли меня в том, что я фейк. Мол, не может такая неизвестная девушка выглядеть как фотомодель. И я решила, что это мне не нужно. К тому же я стала больше жить реальной жизнью, заниматься йогой, снова трансформировать свою жизнь, поэтому постить что-то в Инстаграме мотивации не было. А поделиться какими-то фотографиями с близкими мне людьми я могла и в личных сообщениях.

А сейчас Инстаграм – это уже инструмент для общения с большой аудиторией. Поэтому учусь. Но, скажу я вам, это так много занимает времени! И это не очень полезно для здоровья. Поэтому стараюсь там не засиживаться. Нужно жить в более реальном мире.

С мамой на церемонии официальной передачи титула и короны «Мисс Вселенная Украина». Фото: пресс-служба «Мисс Вселенная Украина»