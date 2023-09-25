София Шамия из Киева - новая «Мисс Украина 2023». ФОТО

Титул "Мисс Украина 2023"

"Картина "ОЧИ печали" поехала в Японию. Человек который ее получил, написал в личные, что расплакался когда открыл картину. Ведь хочет, чтобы каждый ребенок в мире мог жить в мире и иметь возможность мечтать!" - из сообщения Софии.

Титул "Мисс Интернешнл Украина 2023"

Титул "Мисс Земля Украина 2023"

Мисс Украина 2023, 18-летняя София Шамия из Киевской области

“Міс Інтернешнл Україна 2023” отримала 18-річна Софія Згоба з Львівської області

Национальный комитет "Мисс Украина" объявил имена победительниц "Мисс Украина 2023", которые были выбраны украинцами с помощью онлайн-голосования на официальном сайте конкурса. Уже в ближайшее время состоится официальная коронация. Она отмечает начало новой миссии победительниц, которая предусматривает их участие в международных конкурсах красоты, где они будут иметь возможность привлечь дополнительное внимание к войне в Украине на многомиллионную аудиторию мировых конкурсов.Национальный комитет конкурса, как и было указано в начале голосования, передаст призовой фонд победительниц на благотворительную помощь пострадавшим в результате войны.После коронации победительницы отправятся на международные конкурсы. Главной целью поездки является привлечение внимания к войне Украины и привлечение дополнительной помощи. Мы верим, что эта инициатива поможет в очередной раз осветить на международной арене события в Украине и поощрит еще больше международной помощи в пользу украинцев.18-летняя София Шамия из Киевской области, олицетворяя настоящую красоту и достоинство. Она отправится на финал главного международного конкурса "Miss World 2023", который состоится 16 декабря в Индии.София учится на экономическом факультете в Киево-Могилянской академии. Свободно владеет английским языком. Семь лет занималась танцами. С детства обожает рисовать, создает картины в стиле поп-сюрреализм и организовала благотворительный аукцион своих работ, а все вырученные средства передала на помощь ВСУ.18-летняя София Згоба из Львовской области. Участница отправится на международный конкурс "Miss International 2023", который состоится в Токио, дата проведения финала - 26 октября.21-летняя Анастасия Феер из Закарпатской области. Финал "Miss Earth 2023" состоится во Вьетнаме 22 декабря под эгидой Организации Объединенных Наций.







"Міс Земля Україна 2023" отримує 21-річна Анастасія Феєр із Закарпатської області.

Финалистки национального конкурса "Мисс Украина 2023":

Бурбело Валентина — Луганская область Гончар Елизавета - Донецкая область Демьянова Екатерина — Донецкая область Згоба София — Львовская область Козленко Ольга — Киевская область Король Юлия - Киевская область Кушнирук Елизавета — Киевская область Крищук София — Львовская область Лизенко Валерия - Луганская область Магера Оксана - Хмельницкая область Макарова Виктория - Львовская область Машкова Аделина — Киевская область Межновая Марина — Тернопольская область Миненко Дарья - Закарпатская область Мищенко Анастасия - Днепропетровская область Омельчук Оксана - Львовская область Пиляева Ирина — Черниговская область Сытникова Мария - Одесская область Скоро Екатерина - Полтавская область Сурай Полина — Киевская область Феер Анастасия - Закарпатская область Хмель Юлия — Черновицкая область Чувашова Екатерина - Днепропетровская область Шамия София — Киевская область Шломенко Анна - Днепропетровская область

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