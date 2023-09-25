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Главная » Новости » Культура » 2023 » Сентябрь » 25 » 16:05:26
 

София Шамия из Киева - новая «Мисс Украина 2023». ФОТО

Сегодня, 16:45:26 108 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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София Шамия из Киева - новая «Мисс Украина 2023». ФОТО

Национальный комитет "Мисс Украина" объявил имена победительниц "Мисс Украина 2023", которые были выбраны украинцами с помощью онлайн-голосования на официальном сайте конкурса. Уже в ближайшее время состоится официальная коронация. Она отмечает начало новой миссии победительниц, которая предусматривает их участие в международных конкурсах красоты, где они будут иметь возможность привлечь дополнительное внимание к войне в Украине на многомиллионную аудиторию мировых конкурсов.

Национальный комитет конкурса, как и было указано в начале голосования, передаст призовой фонд победительниц на благотворительную помощь пострадавшим в результате войны.

После коронации победительницы отправятся на международные конкурсы. Главной целью поездки является привлечение внимания к войне Украины и привлечение дополнительной помощи. Мы верим, что эта инициатива поможет в очередной раз осветить на международной арене события в Украине и поощрит еще больше международной помощи в пользу украинцев.

Титул "Мисс Украина 2023"

18-летняя София Шамия из Киевской области, олицетворяя настоящую красоту и достоинство. Она отправится на финал главного международного конкурса "Miss World 2023", который состоится 16 декабря в Индии.

София учится на экономическом факультете в Киево-Могилянской академии. Свободно владеет английским языком. Семь лет занималась танцами. С детства обожает рисовать, создает картины в стиле поп-сюрреализм и организовала благотворительный аукцион своих работ, а все вырученные средства передала на помощь ВСУ.

"Картина "ОЧИ печали" поехала в Японию. Человек который ее получил, написал в личные, что расплакался когда открыл картину. Ведь хочет, чтобы каждый ребенок в мире мог жить в мире и иметь возможность мечтать!" - из сообщения Софии.

 

Титул "Мисс Интернешнл Украина 2023"

18-летняя София Згоба из Львовской области. Участница отправится на международный конкурс "Miss International 2023", который состоится в Токио, дата проведения финала - 26 октября.

Титул "Мисс Земля Украина 2023"

21-летняя Анастасия Феер из Закарпатской области. Финал "Miss Earth 2023" состоится во Вьетнаме 22 декабря под эгидой Организации Объединенных Наций. 
 

Мисс Украина 2023, 18-летняя София Шамия из Киевской области



               

“Міс Інтернешнл Україна 2023” отримала 18-річна Софія Згоба з Львівської області



 

"Міс Земля Україна 2023" отримує 21-річна Анастасія Феєр із Закарпатської області. 

 

Финалистки национального конкурса "Мисс Украина 2023":

  1. Бурбело Валентина — Луганская область
  2. Гончар Елизавета - Донецкая область
  3. Демьянова Екатерина — Донецкая область
  4. Згоба София — Львовская область
  5. Козленко Ольга — Киевская область
  6. Король Юлия - Киевская область
  7. Кушнирук Елизавета — Киевская область
  8. Крищук София — Львовская область
  9. Лизенко Валерия - Луганская область
  10. Магера Оксана - Хмельницкая область
  11. Макарова Виктория - Львовская область
  12. Машкова Аделина — Киевская область
  13. Межновая Марина — Тернопольская область
  14. Миненко Дарья - Закарпатская область
  15. Мищенко Анастасия - Днепропетровская область
  16. Омельчук Оксана - Львовская область
  17. Пиляева Ирина — Черниговская область
  18. Сытникова Мария - Одесская область
  19. Скоро Екатерина - Полтавская область
  20. Сурай Полина — Киевская область
  21. Феер Анастасия - Закарпатская область
  22. Хмель Юлия — Черновицкая область
  23. Чувашова Екатерина - Днепропетровская область
  24. Шамия София — Киевская область
  25. Шломенко Анна - Днепропетровская область

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Тэги: конкурс красоты, Мисс Украина

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