София Шамия из Киева - новая «Мисс Украина 2023». ФОТО

Национальный комитет "Мисс Украина" объявил имена победительниц "Мисс Украина 2023", которые были выбраны украинцами с помощью онлайн-голосования на официальном сайте конкурса. Уже в ближайшее время состоится официальная коронация. Она отмечает начало новой миссии победительниц, которая предусматривает их участие в международных конкурсах красоты, где они будут иметь возможность привлечь дополнительное внимание к войне в Украине на многомиллионную аудиторию мировых конкурсов.
Национальный комитет конкурса, как и было указано в начале голосования, передаст призовой фонд победительниц на благотворительную помощь пострадавшим в результате войны.
После коронации победительницы отправятся на международные конкурсы. Главной целью поездки является привлечение внимания к войне Украины и привлечение дополнительной помощи. Мы верим, что эта инициатива поможет в очередной раз осветить на международной арене события в Украине и поощрит еще больше международной помощи в пользу украинцев.
Титул "Мисс Украина 2023"
18-летняя София Шамия из Киевской области, олицетворяя настоящую красоту и достоинство. Она отправится на финал главного международного конкурса "Miss World 2023", который состоится 16 декабря в Индии.
София учится на экономическом факультете в Киево-Могилянской академии. Свободно владеет английским языком. Семь лет занималась танцами. С детства обожает рисовать, создает картины в стиле поп-сюрреализм и организовала благотворительный аукцион своих работ, а все вырученные средства передала на помощь ВСУ.
"Картина "ОЧИ печали" поехала в Японию. Человек который ее получил, написал в личные, что расплакался когда открыл картину. Ведь хочет, чтобы каждый ребенок в мире мог жить в мире и иметь возможность мечтать!" - из сообщения Софии.
Титул "Мисс Интернешнл Украина 2023"
18-летняя София Згоба из Львовской области. Участница отправится на международный конкурс "Miss International 2023", который состоится в Токио, дата проведения финала - 26 октября.
Титул "Мисс Земля Украина 2023"
21-летняя Анастасия Феер из Закарпатской области. Финал "Miss Earth 2023" состоится во Вьетнаме 22 декабря под эгидой Организации Объединенных Наций.
Мисс Украина 2023, 18-летняя София Шамия из Киевской области
“Міс Інтернешнл Україна 2023” отримала 18-річна Софія Згоба з Львівської області
"Міс Земля Україна 2023" отримує 21-річна Анастасія Феєр із Закарпатської області.
Финалистки национального конкурса "Мисс Украина 2023":
- Бурбело Валентина — Луганская область
- Гончар Елизавета - Донецкая область
- Демьянова Екатерина — Донецкая область
- Згоба София — Львовская область
- Козленко Ольга — Киевская область
- Король Юлия - Киевская область
- Кушнирук Елизавета — Киевская область
- Крищук София — Львовская область
- Лизенко Валерия - Луганская область
- Магера Оксана - Хмельницкая область
- Макарова Виктория - Львовская область
- Машкова Аделина — Киевская область
- Межновая Марина — Тернопольская область
- Миненко Дарья - Закарпатская область
- Мищенко Анастасия - Днепропетровская область
- Омельчук Оксана - Львовская область
- Пиляева Ирина — Черниговская область
- Сытникова Мария - Одесская область
- Скоро Екатерина - Полтавская область
- Сурай Полина — Киевская область
- Феер Анастасия - Закарпатская область
- Хмель Юлия — Черновицкая область
- Чувашова Екатерина - Днепропетровская область
- Шамия София — Киевская область
- Шломенко Анна - Днепропетровская область
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