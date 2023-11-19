21 год живет на безлюдном острове посреди Днепра. Видео история про Ларису Ребристу

Полтавчанка Лариса Ребриста 21 год живет на безлюдном острове Вишняки – в месте, где Ворскла впадает в Днепр. Остров окружают воды Каменского водохранилища – одного из шести крупных искусственных водоемов в каскаде Днепра. Об этом рассказывает "Полтавская Волна".

Лариса проживает здесь без света, отопления и водоснабжения более 20 лет.

Почему женщина переехала жить на остров

Ларисе Ребристой – 66, на остров она переехала в 2002 году вместе с мужем Владимиром, которому предложили работать здесь егерем.

Лариса Ребриста, 21 год живущая на безлюдном острове Вишняки/Фото: скриншот

Однако через четыре года (в 2006 году) мужчина умер от рака. А Лариса так и продолжила жить на острове – ей некуда было возвращаться: их дом в селе Ревущине Полтавской области в то время успели растянуть "добрые люди", которых они пустили жить.

Дом Ларисы на острове Вишняки/Фото: скриншот

Жить среди густого леса и воды Лариса не боится. Чтобы выжить на острове, женщина держит маленькое хозяйство – козы, куры и утки. Охранять хозяйство от диких животных помогают собаки.

Хозяйство Ларисы на острове/Фото: скриншот

Возле дома есть небольшой огород – там растут помидоры, клубника и пара фруктовых деревьев.

Тяжелее всего зимой. Когда лед сковывает залив – база до весны остается отрезанной от "большой земли". Лариса всегда тщательно готовится к этому сезону: закупает муку, сахар и масло.

Лариса Ребриста, 21 год живущая на безлюдном острове Вишняки/Фото: скриншот

Однако спустя более 20 лет жизни на острове женщине грозит выселение. Как рассказала Лариса, общество охотников хочет выселить ее Ларису, потому что у нее нет прав на дом, в котором ей когда-то разрешили жить. Однако уходить пенсионерке некуда.

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