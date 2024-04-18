ТОП-100 людей Time. Там немає Зеленського, але є Єрмак, а ще Навальна, яка заявила про «помилку України»

Юлія Навальна, вдова російського опозиціонера Олексія Навального, ввійшла в топ-100 впливових людей світу за версією американського Time. Вона дала журналу перше інтерв'ю після смерті чоловіка, де вказала на "помилку України".

Навальна вважає, що українська влада має пам’ятати про росіян, які не налаштовані проти України, тому що "це вочевидь не війна Росії, це війна Путіна". А війну підтримує "агресивна меншість".

"Хороші росіяни" – дуже погана фраза", - сказала Навальна.

"Я вважаю, що вони (Україна – Ред.) просто не хочуть шукати цих антивоєнних росіян. Але такі росіяни таки існують. Просто важко очікувати, що вони вийдуть на вулицю, бо, як я вже сказала, не всі люди – герої. Вони готові вдатися до різних видів боротьби. Важливо підтримувати цих людей, і я вважаю, що їх ігнорувати – помилка уряду України".

На думку Навальної, "звичайні українці" розуміють, що не всі росіяни налаштовані проти них. "Але коли йдеться про український уряд, думаю, було би правильно, якби він згадав про цих людей. Це очевидно не війна Росії. Це війна Путіна".

Про санкції і Путіна

На думку Навальної, нинішні санкції Заходу проти Росії не працюють. "Вони тільки допомагають кремлівській пропаганді говорити: "Гляньте, що з нами зробив колективний Захід!"

Росіянка переконана, що санкції необхідно вводити не проти Росії, вони "мають бути спрямовані на друзів Путіна і членів його найближчого оточення".

"Це дійсно завдасть удару по його владі, в той час як санкції, які зачіпають випадкових людей – наприклад, ті, що ЄС і Велика Британія ввели після вбивства Олексія – просто смішні. Це санкції проти рядових працівників", - сказала Юлія Навальна.

Питання санкцій, за її словами, вона обговорювала і на особистій зустрічі з президентом США.

"Захід абсолютно не чує нас, коли ми кажемо, що треба вводити санкції проти найближчого оточення Путіна", - зазначила вона.

Минулого літа один із високопоставлених європейських чиновників, за її словами, пояснив їй, що Захід побоюється, що "після Путіна все буде гірше".

Вдова припускає, що Захід, можливо, також переймається тим, що російський президент "натисне на червону кнопку і застосує ядерну зброю".

Основною проблемою в діалозі російської опозиції із Заходом Навальна вважає те, що в Європі та США думають "про Путіна як про президента".

"Але він вже давно перестав бути політиком (…) Єдина причина, чому цього не помітно, в тому, що Путін навчився добре працювати з пропагандою".

АВТОР ФОТО,СКРІНШОТ X Юлія Навальна потрапила на обкладинку Time

За словами Навальної, в Росії дійсно багато людей вірять в те, що "без Путіна все може стати ще гірше" і що "у всіх їхніх проблемах винний не Путін, а Захід".

Але ці погляди, за словами Навальної, існують тільки "тому, що Путін тримає людей в злиднях" при обмеженому доступі до альтернативних джерел інформації.

Співпраця з Україною

Після смерті чоловіка Юлія Навальна заявила, що продовжить його справу.

Про кожного із 100 впливових людей року, які визначив Time, розповідає інша впливова людина - Урсула фон дер Ляєн, Мішель Обама, колишній прем'єр Великої Британії Тоні Блер, лікар і науковець Ентоні Фаучі, різні актори, а також президент США Джо Байден.

Про Навальну написала віцепрезидентка США Камала Гарріс. Вона вважає Навальну не тільки "символом демократичних цінностей", а й "мужнім борцем" за них.

"Тепер на благо людей у всьому світі Юлія Навальна взяла на себе роль лідера", - написала Гарріс.

На запитання журналіста Саймона Шустера – який минулого року написав книжку про Володимира Зеленського – чи хоче вона співпрацювати з Україною, вдова відповіла, що їй складно відповісти, тому що все залежить не лише від неї.

Також Навальна сказала, що однією з причин, чому на президентських виборах в Україні вона підтримувала Володимира Зеленського, була Олена Зеленська.

"Чесно кажучи, коли в Україні відбулися останні президентські вибори, одна з причин, через яку я підтримувала Зеленського і сподівалася на його перемогу, була в тому, що мені дуже подобалася його дружина. Вона мені дуже симпатична".

АВТОР ФОТО,LEAH MILLIS У 2022 році Time визнав людиною року Володимира Зеленського. Він "активізував світ так, як ми не бачили десятиліттями", написав тоді журнал

Шустер попросив її прокоментувати версію Washington Post про те, що Зеленська не буде на виступі президента Байдена, тому що Навальна мала сидіти поряд з нею.

Після тієї статті Офіс президента сказав ВВС Україна, що Зеленська мусила відмовитися від запрошення через напружений графік.

"Чесно кажучи, я прочитала про це у Washington Post. До цього я не знала, що її теж запросили. Я вважаю, що якщо те, що написано в Washington Post – правда, якщо вона не приїхала через мене, то мені дуже шкода. Я навіть не знала, що вона там буде".

Навальна прийти тоді на промову Байдена теж відмовилася, пославшись на втому від постійних зустрічей.

Українець у списку TIME

Серед інших світових лідерів, які ввійшли до списку впливових людей Time - прем'єр Польщі Дональд Туск, президент Аргентини Хав'єр Мілей, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, прем'єр держради КНР Лі Цян.

З українців у списку є тільки керівник Офісу президента Андрій Єрмак, якого представив ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Він процитував слова Івана Франка і написав, що Андрій Єрмак – це людина, "яка відігравала центральну роль у забезпеченні роботи уряду".

"Після повномасштабного вторгнення він доніс послання Зеленського до всього світу, створивши потужну мережу друзів України, від Заходу до Глобального півдня, об'єднуючи їх довкола питань, від санкцій до довкілля... У великий момент для України та демократії Андрій Єрмак не лише став рішучим лідером, а й довів, що він ним є", - заявив Расмуссен.

АВТОР ФОТО,СКРІНШОТ X У топ-100 впливових людей Time від України потрапив Андрій Єрмак

У відповідь Єрмак подякував Time і додав, що у цьому списку мають бути інші люди.

"Я переконаний, що в списку Time мають бути такі люди, як Дмитро Коцюбайло, Павло Петриченко, Олексій Чубашев, Андрій Пільщиков "Джус", Владислава Черних "Аїда" та інші наші герої", - написав він у твіттері.

У 2022 році найвпливовішою людиною року за версією читачів Time був президент Володимир Зеленський, а в ТОП-100 ввійшов тоді ще головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

У 2023 році до списку потрапили перша леді Олена Зеленська і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.

Тепер президентського подружжя Зеленських у списку впливових людей року немає.

Time ТОП-100

Time 100 - список найвпливовіших людей у світі за версією американського журналу в категоріях "Митці", "Кумири", "Першопрохідці", "Титани", "Інноватори" та "Лідери".

Уперше його опублікували 1999 року.

Цього року в топ-100 співачка косівського походження Дуа Ліпа, зірка фільму "Мільйонер з нетрів" Дев Пател, співачка Кайлі Міноуг, письменник Майкл Джей Фокс, японський режисер анімаційних фільмів Хаяо Міядзакі, акторка і активістка Америка Феррера, гансько-шотландська архітекторка Леслі Локко, а ще декілька спортсменів, серед яких футболіст Патрік Махомес.