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Главная » Новости » Спорт » 2022 » Июль » 7 » 20:54:14

ТОП-100. Самые популярные украинские спортсмены в Instagram

Вчера, 20:54:14 207 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ТОП-100. Самые популярные украинские спортсмены в Instagram

Половина 2022 года позади. Из них четыре месяца в Украине идет война. В это сложное время соцсети – то место, откуда украинские спортсмены сообщают всему мира об ужасах войны.

Увы, не все. Боксер Василий Ломаченко единственный у кого среди наших атлетов больше 2 млн подписчиков. Но он предпочитает помалкивать.

СМИ создали рейтинг украинских спортсменов по количеству подписчиков в Instagram. Самого большого прогресса за последнее время добились Виталий Кличко и Юлия Герасимова – плюс 400 тысяч подписчиков.

Почетный чемпион мира по боксу, к сожалению, привлек к себе колоссальное внимание не спортивными достижениями. Мэр Киева информирует всех о важных событиях в столице во время войны.

А вот волейболистка Юлия Герасимова проснулась популярной, когда за две недели ее танец в соцсетях посмотрели 28 млн человек.

Вылетел из рейтинга Анатолий Тимощук. У бывшего капитана сборной Украины около 120 тысяч подписчиков, однако он закрыл свою страницу для пользователей из Украины. Тимощук никак не комментирует нападение России на Украину и продолжает жить и работать в Санкт-Петербурге.
 

Рейтинг популярности украинских спортсменов

Число – тысячи подписчиков в Instagram

# Спортсмен Вид спорта Подписчики, тыс. Instagram
1 Василий Ломаченко бокс 2157 Профиль в Instagram
2 Александр Усик бокс 1698 Профиль в Instagram
3 Александр Зинченко футбол 1660 Профиль в Instagram
4 Андрей Шевченко футбол 1150 Профиль в Instagram
5 Владимир Кличко бокс 1021 Профиль в Instagram
6 Элина Свитолина теннис 871 Профиль в Instagram
7 Андрей Лунин футбол 658 Профиль в Instagram
8 Виталий Кличко бокс 515 Профиль в Instagram
9 Дарья Белодед дзюдо 496 Профиль в Instagram
10 Юлия Герасимова волейбол 449 Профиль в Instagram
11 Алексей Торохтий тяжелая атлетика 472 Профиль в Instagram
12 Марина Бех легкая атлетика 413 Профиль в Instagram
13 Андрей Ярмоленко футбол 390 Профиль в Instagram
14 Юлия Левченко легкая атлетика 389 Профиль в Instagram
15 Евгений Коноплянка футбол 368 Профиль в Instagram
16 Аскар Можаров MMA 357 Профиль в Instagram
17 Виталий Миколенко футбол 214 Профиль в Instagram
18 Михаил Мудрик футбол 202 Профиль в Instagram
19 Роман Яремчук футбол 202 Профиль в Instagram
20 Руслан Малиновский футбол 189 Профиль в Instagram
21 Марта Костюк теннис 172 Профиль в Instagram
22 Анна Ризатдинова худ. гимнастика 158 Профиль в Instagram
23 Сергей Мельник футбол 156 Профиль в Instagram
24 Кира Макогоненко бокс 156 Профиль в Instagram
25 Даяна Ястремская теннис 148 Профиль в Instagram
26 Виктор Цыганков футбол 145 Профиль в Instagram
27 Жан Беленюк борьба 138 Профиль в Instagram
28 Ольга Янчук теннис 136 Профиль в Instagram
29 Анжелика Терлюга карате 129 Профиль в Instagram
30 Артем Милевский футбол 125 Профиль в Instagram
31 Святослав Михайлюк баскетбол 124 Профиль в Instagram
32 Андрей Пятов футбол 120 Профиль в Instagram
33 Ярослава Магучих легкая атлетика 120 Профиль в Instagram
34 Лилия Подкопаева спорт. гимнастика 119 Профиль в Instagram
35 Николай Шапаренко футбол 117 Профиль в Instagram
36 Денис Беринчик бокс 114 Профиль в Instagram
37 Максим Продан бокс 112 Профиль в Instagram
38 Александр Гвоздик бокс 108 Профиль в Instagram
39 Георгий Бущан футбол 101 Профиль в Instagram
40 Тарас Степаненко футбол 100 Профиль в Instagram
41 Марина Мороз MMA 99 Профиль в Instagram
42 Станислав Горуна карате 97 Профиль в Instagram
43 Андрей Воронин футбол 89 Профиль в Instagram
44 Артем Довбик футбол 88 Профиль в Instagram
45 Ярослав Ракицкий футбол 86 Профиль в Instagram
46 Богдан Бутко футбол 85 Профиль в Instagram
47 Ярослав Амосов MMA 84 Профиль в Instagram
48 Виктор Коваленко футбол 83 Профиль в Instagram
49 Георгий Зантарая дзюдо 77 Профиль в Instagram
50 Юлия Чумаченко легкая атлетика 74 Профиль в Instagram
51 Николай Морозюк футбол 71 Профиль в Instagram
52 Яна Беломоина велоспорт 70 Профиль в Instagram
53 Евгений Левченко футбол 63 Профиль в Instagram
54 Николай Матвиенко футбол 62 Профиль в Instagram
55 Елена Овчинникова MMA 61 Профиль в Instagram
56 Леся Цуренко теннис 59 Профиль в Instagram
57 Денис Попов футбол 58 Профиль в Instagram
58 Влада Никольченко худ. гимнастика 58 Профиль в Instagram
59 Анатолий Трубин футбол 56 Профиль в Instagram
60 Денис Бойко футбол 55 Профиль в Instagram
61 Тарас Шелестюк бокс 53 Профиль в Instagram
62 Виктория Мазур худ. гимнастика 52 Профиль в Instagram
63 Евгений Селезнев футбол 51 Профиль в Instagram
64 Сергей Булеца футбол 51 Профиль в Instagram
65 Алексей Лэнь баскетбол 51 Профиль в Instagram
66 Артем Беседин футбол 50 Профиль в Instagram
67 Дмитрий Чумак тяжелая атлетика 48 Профиль в Instagram
68 Александр Шовковский футбол 47 Профиль в Instagram
69 Наталья Годунко худ. гимнастика 46 Профиль в Instagram
70 Артем Кравец футбол 44 Профиль в Instagram
71 Анна Бессонова худ. гимнастика 43 Профиль в Instagram
72 Сергей Кривцов футбол 42 Профиль в Instagram
73 Юлия Гужва (Кушка) легкая атлетика 40 Профиль в Instagram
74 Сергей Радченко бокс 40 Профиль в Instagram
75 Катарина Завацкая теннис 39 Профиль в Instagram
76 Александр Алиев футбол 37 Профиль в Instagram
77 Алена Дьяченко худ. гимнастика 36 Профиль в Instagram
78 Олег Верняев спорт. гимнастика 36 Профиль в Instagram
79 Ольга Харлан фехтование 35 Профиль в Instagram
80 Олег Данченко футбол 34 Профиль в Instagram
81 Сергей Деревянченко бокс 33 Профиль в Instagram
82 Анна Музычук шахматы 33 Профиль в Instagram
83 Ирина Блохина худ. гимнастика 32 Профиль в Instagram
84 Алина Максименко худ. гимнастика 31 Профиль в Instagram
85 Александр Долгополов теннис 31 Профиль в Instagram
86 Михаил Романчук плавание 28 Профиль в Instagram
87 Яна Клочкова плавание 27 Профиль в Instagram
88 Марина Скамароховa карате 27 Профиль в Instagram
89 Денис Костышин футбол 26 Профиль в Instagram
90 Богдан Леднев футбол 26 Профиль в Instagram
91 Евгений Шахов футбол 25 Профиль в Instagram
92 Максим Пустозвонов баскетбол 25 Профиль в Instagram
93 Ирина Мерлени борьба 23 Профиль в Instagram
94 Олеся Рыхлюк волейбол 23 Профиль в Instagram
95 Александр Зубков футбол 23 Профиль в Instagram
96 Эдуард Соболь футбол 23 Профиль в Instagram
97 Олег Малиновский бокс 22 Профиль в Instagram
98 Игорь Харатин футбол 21 Профиль в Instagram
98 Виталий Мандзюк футбол 20 Профиль в Instagram
100 Богдан Бондаренко легкая атлетика 18 Профиль в Instagram
Тэги: рейтинг, Топ-100, спортсмены, инстаграм, Спорт
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