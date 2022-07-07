ТОП-100. Самые популярные украинские спортсмены в Instagram

Половина 2022 года позади. Из них четыре месяца в Украине идет война. В это сложное время соцсети – то место, откуда украинские спортсмены сообщают всему мира об ужасах войны.

Увы, не все. Боксер Василий Ломаченко единственный у кого среди наших атлетов больше 2 млн подписчиков. Но он предпочитает помалкивать.

СМИ создали рейтинг украинских спортсменов по количеству подписчиков в Instagram. Самого большого прогресса за последнее время добились Виталий Кличко и Юлия Герасимова – плюс 400 тысяч подписчиков.

Почетный чемпион мира по боксу, к сожалению, привлек к себе колоссальное внимание не спортивными достижениями. Мэр Киева информирует всех о важных событиях в столице во время войны.

А вот волейболистка Юлия Герасимова проснулась популярной, когда за две недели ее танец в соцсетях посмотрели 28 млн человек.

Вылетел из рейтинга Анатолий Тимощук. У бывшего капитана сборной Украины около 120 тысяч подписчиков, однако он закрыл свою страницу для пользователей из Украины. Тимощук никак не комментирует нападение России на Украину и продолжает жить и работать в Санкт-Петербурге.



Рейтинг популярности украинских спортсменов

Число – тысячи подписчиков в Instagram