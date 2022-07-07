ТОП-100. Самые популярные украинские спортсмены в Instagram

Половина 2022 года позади. Из них четыре месяца в Украине идет война. В это сложное время соцсети – то место, откуда украинские спортсмены сообщают всему мира об ужасах войны.
Увы, не все. Боксер Василий Ломаченко единственный у кого среди наших атлетов больше 2 млн подписчиков. Но он предпочитает помалкивать.
СМИ создали рейтинг украинских спортсменов по количеству подписчиков в Instagram. Самого большого прогресса за последнее время добились Виталий Кличко и Юлия Герасимова – плюс 400 тысяч подписчиков.
Почетный чемпион мира по боксу, к сожалению, привлек к себе колоссальное внимание не спортивными достижениями. Мэр Киева информирует всех о важных событиях в столице во время войны.
А вот волейболистка Юлия Герасимова проснулась популярной, когда за две недели ее танец в соцсетях посмотрели 28 млн человек.
Вылетел из рейтинга Анатолий Тимощук. У бывшего капитана сборной Украины около 120 тысяч подписчиков, однако он закрыл свою страницу для пользователей из Украины. Тимощук никак не комментирует нападение России на Украину и продолжает жить и работать в Санкт-Петербурге.
Число – тысячи подписчиков в Instagram
|#
|Спортсмен
|Вид спорта
|Подписчики, тыс.
|1
|Василий Ломаченко
|бокс
|2157
|Профиль в Instagram
|2
|Александр Усик
|бокс
|1698
|Профиль в Instagram
|3
|Александр Зинченко
|футбол
|1660
|Профиль в Instagram
|4
|Андрей Шевченко
|футбол
|1150
|Профиль в Instagram
|5
|Владимир Кличко
|бокс
|1021
|Профиль в Instagram
|6
|Элина Свитолина
|теннис
|871
|Профиль в Instagram
|7
|Андрей Лунин
|футбол
|658
|Профиль в Instagram
|8
|Виталий Кличко
|бокс
|515
|Профиль в Instagram
|9
|Дарья Белодед
|дзюдо
|496
|Профиль в Instagram
|10
|Юлия Герасимова
|волейбол
|449
|Профиль в Instagram
|11
|Алексей Торохтий
|тяжелая атлетика
|472
|Профиль в Instagram
|12
|Марина Бех
|легкая атлетика
|413
|Профиль в Instagram
|13
|Андрей Ярмоленко
|футбол
|390
|Профиль в Instagram
|14
|Юлия Левченко
|легкая атлетика
|389
|Профиль в Instagram
|15
|Евгений Коноплянка
|футбол
|368
|Профиль в Instagram
|16
|Аскар Можаров
|MMA
|357
|Профиль в Instagram
|17
|Виталий Миколенко
|футбол
|214
|Профиль в Instagram
|18
|Михаил Мудрик
|футбол
|202
|Профиль в Instagram
|19
|Роман Яремчук
|футбол
|202
|Профиль в Instagram
|20
|Руслан Малиновский
|футбол
|189
|Профиль в Instagram
|21
|Марта Костюк
|теннис
|172
|Профиль в Instagram
|22
|Анна Ризатдинова
|худ. гимнастика
|158
|Профиль в Instagram
|23
|Сергей Мельник
|футбол
|156
|Профиль в Instagram
|24
|Кира Макогоненко
|бокс
|156
|Профиль в Instagram
|25
|Даяна Ястремская
|теннис
|148
|Профиль в Instagram
|26
|Виктор Цыганков
|футбол
|145
|Профиль в Instagram
|27
|Жан Беленюк
|борьба
|138
|Профиль в Instagram
|28
|Ольга Янчук
|теннис
|136
|Профиль в Instagram
|29
|Анжелика Терлюга
|карате
|129
|Профиль в Instagram
|30
|Артем Милевский
|футбол
|125
|Профиль в Instagram
|31
|Святослав Михайлюк
|баскетбол
|124
|Профиль в Instagram
|32
|Андрей Пятов
|футбол
|120
|Профиль в Instagram
|33
|Ярослава Магучих
|легкая атлетика
|120
|Профиль в Instagram
|34
|Лилия Подкопаева
|спорт. гимнастика
|119
|Профиль в Instagram
|35
|Николай Шапаренко
|футбол
|117
|Профиль в Instagram
|36
|Денис Беринчик
|бокс
|114
|Профиль в Instagram
|37
|Максим Продан
|бокс
|112
|Профиль в Instagram
|38
|Александр Гвоздик
|бокс
|108
|Профиль в Instagram
|39
|Георгий Бущан
|футбол
|101
|Профиль в Instagram
|40
|Тарас Степаненко
|футбол
|100
|Профиль в Instagram
|41
|Марина Мороз
|MMA
|99
|Профиль в Instagram
|42
|Станислав Горуна
|карате
|97
|Профиль в Instagram
|43
|Андрей Воронин
|футбол
|89
|Профиль в Instagram
|44
|Артем Довбик
|футбол
|88
|Профиль в Instagram
|45
|Ярослав Ракицкий
|футбол
|86
|Профиль в Instagram
|46
|Богдан Бутко
|футбол
|85
|Профиль в Instagram
|47
|Ярослав Амосов
|MMA
|84
|Профиль в Instagram
|48
|Виктор Коваленко
|футбол
|83
|Профиль в Instagram
|49
|Георгий Зантарая
|дзюдо
|77
|Профиль в Instagram
|50
|Юлия Чумаченко
|легкая атлетика
|74
|Профиль в Instagram
|51
|Николай Морозюк
|футбол
|71
|Профиль в Instagram
|52
|Яна Беломоина
|велоспорт
|70
|Профиль в Instagram
|53
|Евгений Левченко
|футбол
|63
|Профиль в Instagram
|54
|Николай Матвиенко
|футбол
|62
|Профиль в Instagram
|55
|Елена Овчинникова
|MMA
|61
|Профиль в Instagram
|56
|Леся Цуренко
|теннис
|59
|Профиль в Instagram
|57
|Денис Попов
|футбол
|58
|Профиль в Instagram
|58
|Влада Никольченко
|худ. гимнастика
|58
|Профиль в Instagram
|59
|Анатолий Трубин
|футбол
|56
|Профиль в Instagram
|60
|Денис Бойко
|футбол
|55
|Профиль в Instagram
|61
|Тарас Шелестюк
|бокс
|53
|Профиль в Instagram
|62
|Виктория Мазур
|худ. гимнастика
|52
|Профиль в Instagram
|63
|Евгений Селезнев
|футбол
|51
|Профиль в Instagram
|64
|Сергей Булеца
|футбол
|51
|Профиль в Instagram
|65
|Алексей Лэнь
|баскетбол
|51
|Профиль в Instagram
|66
|Артем Беседин
|футбол
|50
|Профиль в Instagram
|67
|Дмитрий Чумак
|тяжелая атлетика
|48
|Профиль в Instagram
|68
|Александр Шовковский
|футбол
|47
|Профиль в Instagram
|69
|Наталья Годунко
|худ. гимнастика
|46
|Профиль в Instagram
|70
|Артем Кравец
|футбол
|44
|Профиль в Instagram
|71
|Анна Бессонова
|худ. гимнастика
|43
|Профиль в Instagram
|72
|Сергей Кривцов
|футбол
|42
|Профиль в Instagram
|73
|Юлия Гужва (Кушка)
|легкая атлетика
|40
|Профиль в Instagram
|74
|Сергей Радченко
|бокс
|40
|Профиль в Instagram
|75
|Катарина Завацкая
|теннис
|39
|Профиль в Instagram
|76
|Александр Алиев
|футбол
|37
|Профиль в Instagram
|77
|Алена Дьяченко
|худ. гимнастика
|36
|Профиль в Instagram
|78
|Олег Верняев
|спорт. гимнастика
|36
|Профиль в Instagram
|79
|Ольга Харлан
|фехтование
|35
|Профиль в Instagram
|80
|Олег Данченко
|футбол
|34
|Профиль в Instagram
|81
|Сергей Деревянченко
|бокс
|33
|Профиль в Instagram
|82
|Анна Музычук
|шахматы
|33
|Профиль в Instagram
|83
|Ирина Блохина
|худ. гимнастика
|32
|Профиль в Instagram
|84
|Алина Максименко
|худ. гимнастика
|31
|Профиль в Instagram
|85
|Александр Долгополов
|теннис
|31
|Профиль в Instagram
|86
|Михаил Романчук
|плавание
|28
|Профиль в Instagram
|87
|Яна Клочкова
|плавание
|27
|Профиль в Instagram
|88
|Марина Скамароховa
|карате
|27
|Профиль в Instagram
|89
|Денис Костышин
|футбол
|26
|Профиль в Instagram
|90
|Богдан Леднев
|футбол
|26
|Профиль в Instagram
|91
|Евгений Шахов
|футбол
|25
|Профиль в Instagram
|92
|Максим Пустозвонов
|баскетбол
|25
|Профиль в Instagram
|93
|Ирина Мерлени
|борьба
|23
|Профиль в Instagram
|94
|Олеся Рыхлюк
|волейбол
|23
|Профиль в Instagram
|95
|Александр Зубков
|футбол
|23
|Профиль в Instagram
|96
|Эдуард Соболь
|футбол
|23
|Профиль в Instagram
|97
|Олег Малиновский
|бокс
|22
|Профиль в Instagram
|98
|Игорь Харатин
|футбол
|21
|Профиль в Instagram
|98
|Виталий Мандзюк
|футбол
|20
|Профиль в Instagram
|100
|Богдан Бондаренко
|легкая атлетика
|18
|Профиль в Instagram