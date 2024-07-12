Влада Россії почала блокувати YouTube. Шлях до заборони

Найпопулярніший у світі відеохостинг YouTube почав працювати зі збоями в Росії. ЗМІ кажуть, що це може бути ознакою підготовки повного блокування цього американського сервісу.

Російський провайдер "Ростелеком" вранці 12 липня випустив попередження про те, що швидкість завантаження роликів на YouTube та їхня якість може впасти через "технічні проблеми в роботі обладнання, що належить компанії Google".

Незабаром видання "Медуза" повідомило, що в Росії влада почала цілеспрямовано уповільнювати роботу YouTube.

Незадовго до заяви "Ростелекому" провладний телеграм-канал Mash написав про збої в роботі сервісу через "якісь технічні проблеми на обладнанні компанії Google в Росії". При цьому телеграм-канал наголосив на тому, що якість завантаження відео погіршуватиметься саме з сьогоднішнього дня, 12 липня. Канал зазначив, що обладнання не оновлювалося останні 2,5 роки.

Застарілі сервери

У травні 2022 року Alphabet, головна компанія YouTube та Google, вирішила піти з Росії та перевести своїх співробітників за межі країни. В наступному році російська "дочка" американської корпорації подала заяву про банкрутство — після того, як суди неодноразово стягували з неї штрафи та компенсації, у тому числі за позовами від російських телеканалів.

За словами директора "Товариства захисту інтернету" Михайла Климарьова, відколи Google пішов з Росії, компанія перестала постачати в країну нове обладнання та обслуговувати старе.

Йдеться про технологію Google Global Cache, яка дозволяє завантажувати відеоконтент із серверів, що містяться безпосередньо в регіоні користувача. Ця технологія застосовувалася для прискорення роботи YouTube в Росії. Але після вторгнення в Україну Google відключив деякі сервери в РФ, а ті, що залишилися, не оновлювалися.

Тому, як зазначає телеграм-канал "Агентство", зношення серверів Google не є новиною, але насправді може йтися про те, що російська влада спеціально почала уповільнювати роботу YouTube в Росії.

ВВС направила до Google запити і чекає на відповідь.

АВТОР ФОТО,REUTERS Американська компанія Alphabet, якій належать YouTube та Google, пішла з Росії ще в 2022 році. Але залишила частину обладнання

"Спроба виправдання"

"Медуза" з посиланням на джерело в телекомунікаційній галузі повідомила, що Роскомнагляд справді почав штучно уповільнювати роботу YouTube - тестування почали на мережах "Ростелекому" та Tele2.

Версію влади РФ про "проблеми з обладнанням" Google джерело назвало неспроможною. ВВС надіслала запит до Tele2.

Цю версію підтримав і директор "Роскомсвободи", засновник Privacy Accelerator Станіслав Шакіров. За його словами, деградація технічного обладнання відбувається повільно, а не "у ніч із 11 на 12 липня". Він бачить у заяві "Ростелекому" спробу виправдатися за те, що робить російська влада: "Вибачте, це не ми, це Google сам".

"Фактично ми бачимо уповільнення YouTube, — констатує Шакіров у розмові з ВВС. — Питання, які будуть наслідки цього. Наприклад, уявимо, якщо всі користувачі YouTube в Росії різко пересядуть на VPN, щоб дивитися YouTube — у цьому випадку може сповільнитися весь рунет".

За його словами, уповільнення YouTube потрібне російській владі для того, щоб люди переходили на російські відеохостинги — Rutube, VK та інші.

З 2022 року російська влада активно намагається представити власні альтернативи YouTube, але жоден російський сервіс не набув істотної популярності. Навпаки, аудиторія YouTube та рекламний ринок у Росії тільки ростуть.

Крім цього YouTube залишається для росіян одним із останніх не заблокованих майданчиків, де публікуються зокрема й великі опозиційні блогери та політики. Багато хто з них був визнаний "іноземними агентами" після початку війни через їхній контент.

"Чому одразу не можна заблокувати YouTube? Тому що в цьому випадку може лягти і якась інша інфраструктура від YouTube і, наприклад, усі смартфони на Android перестануть працювати в Росії", – каже Шакіров.

Влада Росії при цьому спеціальні маніпуляції з YouTube заперечує. "Йдеться про проблему з обладнанням, яке вже понад два роки ніяк не оновлюється. Інших пояснень тут не може бути", — заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Шлях до заборони

Заяви, що Росія планує заблокувати YouTube, почали ширитись з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в 2022 році.

Кремлю вдалося заблокувати всі опозиційні ЗМІ в країні за допомогою кримінальних переслідувань і законодавчих обмежень.

У середині березня 2022-го, державне агентство "РИА Новости", посилаючись на анонімне джерело, повідомило, що "до кінця наступного тижня" в РФ можуть заблокувати і YouTube.

Цього так і не відбулося в тому році, але на початку 2023 року ця тема знову з'явилася на порядку денному. Колишній голова Роскомнагляду, гендиректор "Газпром-медіа" Олександр Жаров заявив, що блокування сервісу потрібно "розглянути", якщо той "продовжить займатися систематичним та усвідомленим порушенням російського законодавства".

Колишній очільник ЧВК "Вагнер" Євгеній Пригожин в січні 2023 року прямо заявив, що "найближчим часом" американський відеохостинг буде закрито в Росії, а ті, хто ним користуються, "понесуть заслужене покарання".

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Про те, що влада Росії готує заборону іноземних інтернет-сервісів, почали говорити з початку війни в Україні

Тоді ж видання "Медуза" з посилання на два джерела в адміністрації президента Путіна повідомило, що російська влада дійсно давно обговорює можливу заборону YouTube.

Зокрема, за їхнім твердженням, за блокування сервісу виступають перший заступник голови АП, куратор інформаційного блоку Кремля Олексій Громов, а також багато високопоставлених силовиків.

Але співрозмовник, близький до уряду РФ, у розмові з "Медузою" зазначив, що проти можливого блокування налаштовано багато членів кабінету міністрів РФ і політичний блок адміністрації президента. Деякі з них вважали YouTube перспективним майданчиком, на якому Росія може просувати деякі свої проекти, зокрема, на зовнішню аудиторію.