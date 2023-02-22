Артемий Лебедев потерял свой YouTube-канал с 1 миллион подписчиков

Российский блогер, дизайнер и пропагандист Артемий Лебедев потерял свой YouTube-канал с более чем 1 миллион подписчиков. У Z-пропагандиста был еще один ютуб канал. Его тоже заблокировали на видеохостинге.Скоро «ru-патриотам» негде будет вещать, кроме как на «своих болотах».

Платформа YouTube заблокировала канал российского дизайнера и пропагандиста Артемия Лебедева, у которого было более одного миллиона подписчиков. Официальная причина блокировки "нарушение условий использования YouTube". Сам Лебедев в своем Telegram заявил, что его канал на YouTube заблокировали за "незаконные страйки", которые поступали за нарушение авторских прав и правил сообщества.

Также он сообщил, что его "приютил" на своем канале блогер Стас Асафьев.

"Это пример поддержки, о которой в нашем циничном цифровом веке мало кто слышал, поэтому степень благодарности Стасу будет непропорционально большой, которой в наши дни не бывает", — написал Лебедев.



Он выразил надежду, что при помощи Асафьева часть роликов можно будет спасти, поскольку три страйка пропагандист может потерять весь контент и канал.

YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева. Фото: скриншот



Также сообщается, что платформа YouTube заблокировала канал российского оппозиционного деятеля Дмитрия Иванова, который известен по псевдониму Камикадзе Ди. У блогера было более 1,7 миллиона подписчиков.

Камикадзе Ди в сентябре 2022 года был объявлен в России "иностранным агентом". Незадолго до этого на него завели дело по статье о "фейках" об армии за освещение вторжения в Украину.

YouTube заблокировал канал Камикадзе Ди. Фото: скриншот

Лебедев известен украинцам тем, что его студия дизайна выиграла тендер на разработку логотипов и геральдики для боевиков "ЛНР" и "ДНР".

Несмотря на его прежнее сотрудничество с Украиной, в какой-то момент он начал активно поддерживать войну России и посещать оккупированные украинские города. Летом 2022 года он выложил фото с крыши 6-го энергоблока Запорожской АЭС, которую захватили россияне. За его спиной можно рассмотреть и саму атомную станцию.