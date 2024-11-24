Альпаки на фермі: екзотика, яка приносить високий дохід

В Україні зростає популярність екзотичного тваринництва, і альпаки вже стали одними з найулюбленіших тварин серед фермерів та відвідувачів. Ці миловидні створіння не лише радують своєю зовнішністю, а й приносять реальний прибуток завдяки високоякісній шерсті. Однак, чи може цей бізнес стати конкурентом традиційному фермерству? Про виклики та можливості ми дізналися від Анни Паршиної, власниці однієї з небагатьох українських ферм альпак.

– Анно, розкажіть, як ви вирішили зайнятися розведенням альпак?

– Ідея виникла кілька років тому, коли ми з сім’єю побували на схожій фермі за кордоном. Нас зачарувала дружелюбність і миловидність цих тварин. Повернувшись додому, почали вивчати тему і зрозуміли, що в Україні цей напрям тваринництва практично нерозвинений. Це нас надихнуло стати одними з перших.

– Альпаки – досить екзотичні тварини. Чи складно за ними доглядати?

– Ні, альпаки дуже невибагливі. Їхній раціон простий: сіно, комбікорм зі спресованої трави, трохи свіжої зелені в теплий період року. Наш клімат їм чудово підходить, тому спеціальних умов для утримання не потрібно. Головне – чистота і комфорт.

– Чому саме альпаки? Чи є в цьому бізнесі перспективи?

– Ми бачимо в цьому великий потенціал. Альпаки цінуються через їхню шерсть. Вона гіпоалергенна, в кілька разів тепліша за овечу і надзвичайно м’яка. Зараз багато людей віддають перевагу натуральним матеріалам, тому попит на альпакову шерсть зростає.



– Які послуги ви пропонуєте гостям?

– Ми створили ферму як місце для відпочинку. Вартість квитка – 100 гривень, сюди входять екскурсія та корм для тварин. Гості можуть прогулятися територією, погодувати альпак, зробити фото, дізнатися цікаві факти про цих тварин. Ми також облаштували будиночки для гостей, зони для пікніків та відкритий кафетерій.

– А як реагують відвідувачі на альпак?

– Вони у захваті! Альпаки викликають позитивні емоції у дітей і дорослих. Відвідувачі часто повертаються, щоб знову провести час на фермі, а дехто навіть радить друзям. Ми вже бачимо, як ця справа не лише приносить дохід, а й дарує людям радість.

– Чи є плани на майбутнє?

– Так, ми хочемо розширювати ферму, збільшувати кількість тварин і вдосконалювати інфраструктуру. Також думаємо про продаж готової продукції зі шерсті, наприклад, пледів чи шкарпеток. Це додатковий напрям, який може стати цікавим для клієнтів.

– Що б ви порадили тим, хто хоче спробувати себе у цьому бізнесі?

– Перш за все, не боятися нового. Це цікавий і перспективний напрям. Головне – любити тварин і вірити у свою справу.



Розрахунок витрат і доходів для відкриття ферми з розведення альпак

Стаття витрат/доходів Одиниці Кількість Ціна за одиницю (грн) Сума (грн) Коментар 1. Початкові витрати Придбання альпак Голів 10 120,000 1,200,000 Середня ціна однієї тварини Побудова вольєрів і приміщень Об’єктів 1 400,000 400,000 Матеріали, робота, облаштування Огорожа території Метрів 500 600 300,000 Надійна огорожа для безпеки тварин Покупка земельної ділянки (5 га) Гектарів 5 200,000 1,000,000 Орієнтовна ціна в сільській місцевості Комбікорм для стартового періоду (6 міс) Кг 1,800 15 27,000 30 кг/місяць на одну альпаку Сіно для стартового періоду (6 міс) Тонн 5 4,000 20,000 Сіно як основний корм Витрати на ветеринарні послуги Голів 10 3,000 30,000 Щорічне обслуговування Реєстрація бізнесу та документи Пакет 1 15,000 15,000 Оформлення фермерського господарства Облаштування туристичної зони Об’єктів 1 300,000 300,000 Зони для відпочинку, кафе Загальні початкові витрати 3,292,000 2. Річні операційні витрати Корм (комбікорм і сіно) Кг 7,200 15 108,000 Розрахунок на 12 місяців Ветеринарні послуги Голів 10 3,000 30,000 Регулярне обслуговування Зарплата персоналу (3 особи) Місяців 12 15,000 540,000 Середня зарплата в регіоні Утримання інфраструктури Рік 1 50,000 50,000 Поточний ремонт і комунальні витрати Маркетинг і реклама Місяців 12 10,000 120,000 Промоція туристичної зони Загальні річні витрати 848,000 3. Доходи за рік Продаж шерсті (3 кг/альпака щорічно) Кг 30 2,000 60,000 Середня ціна якісної шерсті Продаж квитків на ферму Квитків 5,000 100 500,000 100 відвідувачів щотижня Оренда будиночків для гостей Ночей 1,000 500 500,000 2 будинки, середня зайнятість Продаж продукції зі шерсті Одиниць 100 1,000 100,000 Пледи, шкарпетки тощо Загальні річні доходи 1,160,000 4. Чистий дохід після першого року -2,980,000 Відшкодування стартових витрат 5. Чистий дохід після другого року 312,000 З урахуванням покриття операційних витрат

Примітка:

Окупність ферми настає через приблизно три роки, залежно від збільшення кількості туристів та розвитку додаткових напрямів.



Альпаки — це не просто милі тварини, а справжній бізнес-проєкт із перспективами. Їх невибагливість у догляді, попит на шерсть та можливість створення цікавого туристичного простору роблять розведення цих тварин вигідним і привабливим. Як показує досвід Анни Паршиної, любов до тварин і сміливість у виборі нового напряму можуть стати ключем до успіху. І, схоже, альпаки вже готові стати новим трендом українського фермерства.