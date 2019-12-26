Журнал Житомир инфо

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2019 » Декабрь » 2613:43:12

В Житомире легковушка сбила пешехода на трамвайной остановке. ФОТО

Сегодня, 14:02:12 924 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире легковушка сбила пешехода на трамвайной остановке. ФОТО

 В Житомире 26 декабря автомобиль Daewoo Lanos сбил мужчину. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11.00 на трамвайной остановке по улице Бориса Тена.

«Трамвай двигался в по ул. Б. Тена в сторону ул. Князей Острожских. Остановился, из него выходил пожилой мужчина. При выходе на мужчину наехал автомобиль Daewoo. Пострадавшего забрала скорая. На месте работает патрульная полиция», - рассказали очевидцы происшествия в комментарии сайту Житомир инфо.

В патрульной полиции информацию о ДТП подтвердили и уточнили, что мужчина переходил дорогу перед трамваем.

«Сообщение поступило в 11.00. Пострадавшего увезла «скорая», никаких серьезных травм у него нет, его просто поехали осмотреть. Мужчина просто нес бутылки из точки А в точку Б и его там зацепил автомобиль. Он не выходил из трамвая, он перед трамваем переходил дорогу. На месте сейчас работают полицейские и выясняют все обстоятельства», - рассказал пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.









ФОТО: Житомир инфо
Тэги: дтп, Житомир
Комментариев: 8
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 14:09:31, Сегодня
0

Операция "Хрусталь" с треском провалена.
nGray
2 nGray (nGray)   • 14:38:40, Сегодня
+4

Давно и часто езжу трамваем на работу или обратно. Но такого количества нарушений ПДР как сейчас, я не помню. Просто нереальное число утырков, пролетающих мимо трамвая на остановке, когда в него садятся или выходят люди. Особенно опасно на Хлебной и Покровской в сторону площади и Шевченка, Королева, Витрука в сторону мясокомбината. На Королева на выходе меня самого чуть не сбил таксист (привет мудиле из 6000). На Небесной Сотни всегда найдется рагуль запарковавшийся прямо на остановке. Возле Универмага в лоб трамваю часто катят Рудевские газельки или любители запарковаться на тротуаре. Какой идиот в том месте вообще сделал выезд на выделенную трамвайную линию и зачем? Там есть заезд со двора. Но полиция в упор этого не видит. Или не желает.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 14:49:38, Сегодня
+1

полицаи заняты
они на Киевском шоссе "летящих" 80 ловят на фотоаппаратик
viewer
4 Name Surname (viewer)   • 14:59:25, Сегодня
-5

Трамвайні зупинки з висадкою пасажирів посеред дороги це взагалі небезпечно. Ось архітектор пропонував, як запускати трамвай не посередині дороги, а по бокам
https://youtu.be/LYm8w2uBr_U?t=640
Atillanta
5 Иванна (Atillanta)   • 15:29:42, Сегодня
+3

Это технически проблематично: рельсовый транспорт крайне критичен к радиусу кривизны траектории (есть минимальный радиус проходимой кривой, порядка 20м), в отличие от автомобиля. При повороте с края дороги на край (как он показал на схеме) радиус поворота в разы меньше чем при повороте со средины дороги на средину. Такую кривую пройти трамваю очень сложно, если вообще возможно.
Живу_на_Восточной
7 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 16:13:15, Сегодня
+3

Дійсно, правий поворот буде не просто проблематичним, а неможливим.

Це я так розумію якийсь черговий невпинно базікаючий коуч, тільки в сфері архітектури. Бо це ж треба так із захватом розповідати що він придумав лівостороній рух трамваю на Борщагівці, забуваючи що в Кривому Розі вже 30 років така система діє.

В реаліях Житомира найкращий варіант — максимально повне відокремлення від проїжджої частини, як наприклад на вул Небесної Сотні (від Лятошинського до Грушевського) та Параджанова
Mykhailo
8 Михаил (Mykhailo)   • 16:26:22, Сегодня
+1

Приподнятые остановки, специальный дистанционно управляемый откидной знак остановки на вагоне. Всё придумано.
https://cs8.pikabu.ru/images/previews_comm/2016-04_2/1460022337193335806.jpg
https://varlamov.me/img/tramstop/04.jpg
dodo
6 No Name (dodo)   • 15:58:35, Сегодня
0

Как водитель скажу.
Не видно повторителя поворота при высадке или парковке трамвая на остановке.
И почему водитель трамвая открывает двери не убедившись что нет угрозы пассажирам?
Везде в пдд сказано Убедитесь в безопасности!!!! Перехода в часности через дорогу.
Не обвиняю и не защищаю.Думайте сами.
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