В Житомире 26 декабря автомобиль Daewoo Lanos сбил мужчину. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11.00 на трамвайной остановке по улице Бориса Тена.
«Трамвай двигался в по ул. Б. Тена в сторону ул. Князей Острожских. Остановился, из него выходил пожилой мужчина. При выходе на мужчину наехал автомобиль Daewoo. Пострадавшего забрала скорая. На месте работает патрульная полиция»
, - рассказали очевидцы происшествия в комментарии сайту Житомир инфо
.
В патрульной полиции информацию о ДТП подтвердили и уточнили, что мужчина переходил дорогу перед трамваем.
«Сообщение поступило в 11.00. Пострадавшего увезла «скорая», никаких серьезных травм у него нет, его просто поехали осмотреть. Мужчина просто нес бутылки из точки А в точку Б и его там зацепил автомобиль. Он не выходил из трамвая, он перед трамваем переходил дорогу. На месте сейчас работают полицейские и выясняют все обстоятельства»
, - рассказал пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.
ФОТО: Житомир инфо
В Житомире легковушка сбила пешехода на трамвайной остановке. ФОТО
они на Киевском шоссе "летящих" 80 ловят на фотоаппаратик
https://youtu.be/LYm8w2uBr_U?t=640
Це я так розумію якийсь черговий невпинно базікаючий коуч, тільки в сфері архітектури. Бо це ж треба так із захватом розповідати що він придумав лівостороній рух трамваю на Борщагівці, забуваючи що в Кривому Розі вже 30 років така система діє.
В реаліях Житомира найкращий варіант — максимально повне відокремлення від проїжджої частини, як наприклад на вул Небесної Сотні (від Лятошинського до Грушевського) та Параджанова
https://cs8.pikabu.ru/images/previews_comm/2016-04_2/1460022337193335806.jpg
https://varlamov.me/img/tramstop/04.jpg
Не видно повторителя поворота при высадке или парковке трамвая на остановке.
И почему водитель трамвая открывает двери не убедившись что нет угрозы пассажирам?
Везде в пдд сказано Убедитесь в безопасности!!!! Перехода в часности через дорогу.
Не обвиняю и не защищаю.Думайте сами.