Служба автомобильных дорог Житомирской отчиталась о выполненных в 2019 году работах. В САД отмечают, что их первоочередной задачей является обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.
За год служба автодорог
установила более 2000 знаков и очистила всего 40 км обочины.
"Учитывая ограниченное финансирование выполнены работы по: установке и замене 2186-ти дорожных знаков на автомобильных дорогах М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев - Ковель - Ягодин, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, Н-03 Житомир - Черновцы и др. Для улучшения видимости на автодорогах государственного значения расчищены от поросли почти 42 километра обочин автодорог"
, - информирует САД.
Также служба автодорог похвасталась ремонтом 5-ти километров барьерного ограждения.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в 2020 году в Житомирской области потратят 1 млрд 165 млн 260 тыс. грн
на эксплуатационное содержание и ремонт автодорог общего пользования местного значения.
Служба автодорог Житомирщины похвасталась результатам работы за год: ставили знаки и рвали сорняки