Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Житомирская область. Служба автодорог Житомирщины похвасталась результатам работы за год: ставили знаки и рвали сорняки - 27 Декабря 2019