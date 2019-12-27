Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 27.12.2019    13:13:09
|
2019 » Декабрь » 2711:57:11

Служба автодорог Житомирщины похвасталась результатам работы за год: ставили знаки и рвали сорняки

Сегодня, 12:33:11 138 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Служба автодорог Житомирщины похвасталась результатам работы за год: ставили знаки и рвали сорняки

 Служба автомобильных дорог Житомирской отчиталась о выполненных в 2019 году работах. В САД отмечают, что их первоочередной задачей является обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.

За год служба автодорог установила более 2000 знаков и очистила всего 40 км обочины.

"Учитывая ограниченное финансирование выполнены работы по: установке и замене 2186-ти дорожных знаков на автомобильных дорогах М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев - Ковель - Ягодин, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, Н-03 Житомир - Черновцы и др. Для улучшения видимости на автодорогах государственного значения расчищены от поросли почти 42 километра обочин автодорог", - информирует САД.

Также служба автодорог похвасталась ремонтом 5-ти километров барьерного ограждения.

Как сообщал "Журнал Житомира", в 2020 году в Житомирской области потратят 1 млрд 165 млн 260 тыс. грн на эксплуатационное содержание и ремонт автодорог общего пользования местного значения.
Тэги: Служба автодорог, Житомирская область
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus