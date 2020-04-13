«Вынужденная мера»: на основных автодорогах Житомирщины проводят ямочный ремонт

В Житомирской области для сохранения покрытия автодорог от дальнейшего разрушения проводятся работы по ликвидации деформаций и выбоин.
По информации Службы автомобильных дорог
, с начала года ликвидировано почти 10 000 квадратных метров повреждений на дорогах общего пользования государственного значения области.
В течение прошлой недели подрядные организации работали на автомобильных дорогах: М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель - Ягодин, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, Р-18 Житомир - Попельня - Сквира - Володарка - Ставище, Р-49 Васьковичи - Шепетовка и путях территориального значения.
Ямочный ремонт выполнялся с применением горячего асфальтобетона и пневмо-струйным методом.
В САД отмечают, что работы по ликвидации ямочности - это временная вынужденная мера для обеспечения безопасности движения. При благоприятных погодных условиях эти работы будут продолжаться.