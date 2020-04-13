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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 13 » 18:09:58

«Вынужденная мера»: на основных автодорогах Житомирщины проводят ямочный ремонт

Сегодня, 18:09:58 79 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Вынужденная мера»: на основных автодорогах Житомирщины проводят ямочный ремонт

 В Житомирской области для сохранения покрытия автодорог от дальнейшего разрушения проводятся работы по ликвидации деформаций и выбоин.

По информации Службы автомобильных дорог, с начала года ликвидировано почти 10 000 квадратных метров повреждений на дорогах общего пользования государственного значения области.

В течение прошлой недели подрядные организации работали на автомобильных дорогах: М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель - Ягодин, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, Р-18 Житомир - Попельня - Сквира - Володарка - Ставище, Р-49 Васьковичи - Шепетовка и путях территориального значения.

Ямочный ремонт выполнялся с применением горячего асфальтобетона и пневмо-струйным методом.

В САД отмечают, что работы по ликвидации ямочности - это временная вынужденная мера для обеспечения безопасности движения. При благоприятных погодных условиях эти работы будут продолжаться.

 
Тэги: Служба автодорог, ямочный ремонт, ремонт дорог, Житомирская область
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