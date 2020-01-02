Неприкосновенность, газ, «евробляхи»: что изменилось в Украине с 1 января

Неприкосновенность отменена, ответственность - под вопросом

Транзит газа

Цены на газ для населения вырастут

Прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пенсии возрастут

Штрафы для "евробляхеров" - платить или нет?

Антикоррупционеры могут не подавать декларации о доходах





С 1 января 2020 года в Украине появилось много новаций в законодательстве. Члены парламента потеряли неприкосновенность, владельцы нерастаможенных автомобилей - "евробляхеры" - будут платить большие штрафы, минимальные зарплаты и пенсии будут расти, но и стоимость коммунальных и других услуг увеличится.Главные изменения наступившие с началом нового года - в материале ВВС News Украина С 1 января вступила в силу новая норма Конституции, согласно которой депутаты Верховной Рады теряют неприкосновенность.В Основном законе также появилась норма о том, что члены парламента не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде и ее органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.В то же время, эксперты отмечают на ряде противоречий, - после принятия поправок в некоторые законы - на практике усложнит привлечение депутатов к уголовной ответственности.В частности, речь идет о предоставлении широких прав генеральному прокурору, который получил монополию на открытие уголовных производств.Кроме того, депутаты проголосовали за невозможность правоохранителей привлечь депутата к ответственности при осуществлении им своих полномочий, которые на самом деле не прекращаются на протяжении всех пяти лет после избрания в парламент.Транзит российского газа по трубопроводам Украины с 1 января проходит по новому контракту.В ночь на 31 декабря Нафтогаз и Газпром подписали новый контракт о транзите российского газа через Украину. Заключение контракта состоялось в последний момент - за день до окончания срока действия старого соглашения.Документ подписан на пять лет, с возможностью дальнейшей пролонгации еще на десять. Минимально гарантированный объем российского газа, который будет прокачиваться по Украине в первый год, - 65 млрд кубометров, в последующие четыре года - по 40 млрд кубометров.При этом стороны отказались от всех взаимных претензий и согласились отозвать все текущие иски и жалобы с обеих сторон.И в руководстве Нафтогаза, и в руководстве Газпрома новые договоренности оценивают положительно, называя их результатом взаимовыгодного компромисса.Новости от "Нафтогаза" не только для европейских потребителей, но и для украинских. С 1 января украинцы смогут сами выбирать поставщика газа.Из-за этого, что в цену газа будет заложена стоимость транспортировки газа "Укртрансгазом", цена для населения в регионах может быть разной.С 1 января по 1 мая 2020 года цена для населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составит 5500 гривен. Таким образом, по сравнению с декабрем 2019-го года цена вырастет на 28,6% - с 4277 до 5500 гривен.Цена для промышленных потребителей будет зависеть от того, будут ли покупать они газ по предоплате или без нее. Эта цена составит 5500 гривен и 6072 гривен соответственно. Это более чем на 6% меньше, чем в декабре 2019-го.1 января 2020 года прожиточный минимум в Украине для трудоспособных лиц составляет 2102 гривен в месяц. К концу года он вырастет до 2189 гривен. В 2019 году он был равен 1564 грн.Минимальная зарплата с 1 января в Украине, согласно госбюджету, составляет 4723 гривны. Это на 550 гривен больше, чем в 2019 году.Минимальная пенсия составляет 1638 гривен.С 1 января владельцы нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией будут платить штрафы. Они должны были действовать еще с 22 августа 2019 года, но эта дата несколько раз менялась, пока правительство не отсрочило их до конца 2019 года.Теперь штрафы станут реальными и составят от 85 до 170 тыс. гривен. За использование "евробляхи" в коммерческих целях будут взимать дополнительно еще 34 тыс. гривен.Но "АвтоЕвроСила" - организация, объединившая владельцев этих авто, - доказывает, что возможности избежать штрафов все равно сохраняются.Юристы разработали даже инструкцию "Спасательный жилет", в которой объясняют, как это сделать: какие документы должен иметь при себе водитель для того, чтобы он доказал, что готовится к растаможиванию и его не оштрафовали.Кроме того, незадолго до Нового года в правительстве состоялась встреча с активистами "АвтоЕвроСила". Чиновники пообещали, что на первом заседании в новом году - 14 января - рассмотрят два законопроекта об упрощении процедуры растаможивания и отсрочки штрафов на 180 дней. Эти законы должна еще принять Верховная Рада. Активисты утверждают, что до их принятия полиция евробляхеров не будет штрафовать.Вступили в силу поправки в закон "О предотвращении коррупции". Они, в частности предусматривают, что общественные активисты, занимающиеся антикоррупционной деятельностью, не обязаны подавать декларации о доходах.С начала 2018 года шла дискуссия о том, что не будет ли такое требование к антикоррупционерам способом давления на них. Правозащитные организации призывали отменить декларирование для антикоррупционеров.Кроме того, закон сузил перечень случаев, в которых обязаны подавать декларации представители общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений, эксперты соответствующей квалификации, другие люди, которые входят в состав конкурсных комиссий, общественных советов, советов общественного контроля.

В законе также уточнили термины "члены семьи" и "близкие лица" для декларантов.

Генеральной прокуратуры больше не будет

Тарифы Укртелекома и Укрпочты возрастут

Для тех, кто в сложных жизненных обстоятельствах

К этому кругу попадают теперь не только законные муж или жена, но и дети субъекта декларирования, в том числе несовершеннолетние, независимо от того, с кем они проживают, а также "лица, которые совместно проживали с субъектом декларирования", то есть речь идет о гражданских мужьях и женах.С Нового года Генеральная прокуратура Украины превращается в Офис генерального прокурора Украины и 2 января, после праздников, начнет свою работу.Такие изменения в названии произошли вследствие принятия закона о реформе Генпрокуратуры. Генпрокурор Руслан Рябошапка анонсировал 200 вакансий в штате его офиса, набор на которые начнется 20 января.Кроме того, ликвидируется Военная прокуратура, а численность прокурорских работников сократится с 15 000 до 10 000. Тем, кто останется, повысят зарплату.Стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения вырастет на 10% - с 54,28 грн до 59,71 грн.Предприятия, учреждения и организации также будут платить больше. Абонплата для них вырастет с 59,59 грн до 65,55 грн.Кроме того, "Укртелеком", который является монополистом в сфере предоставления услуг стационарной связи, повысил на 20-25 грн тарифные пакеты "Домашний базовый" и "Домашний безлимитный".С 1 января тарифы на услуги повысила и "Укрпочта", которая до сих пор пыталась перехватить клиентов других компаний низкой стоимости. Отправка писем, бандеролей и посылок возрастет на 12,5%.С 1 января начал действовать новый закон о социальных услугах, который эксперты называли реформой десятилетия.Специалисты говорят: речь идет не только о предоставлении средств людям, которые не могут себя обеспечивать, а о целом комплексе мероприятий, направленных на людей, которые находятся в "сложных жизненных обстоятельствах".А сама помощь предусматривает комплекс мероприятий - социальное сопровождение, адаптацию для детей или людей с инвалидностью.Утверждается услуга по предоставлению временного отдыха для членов семьи, помощи в лечении, дневного ухода или инклюзивного обучения. Все эти меры будут возложены на местные органы власти, а предоставлять эти услуги смогут не только государственные, но и частные структуры.