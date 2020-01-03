Из краеведческого музея в городе Новоград-Волынский похитили экспонаты. Воры залезли в здание через окно и украли из выставочного зала коллекцию монет и даже каменные орудия труда.
Как сообщается в сюжете ТСН
, были украдены монеты времен Киевской Руси, средневековья и периода Российской империи.
Антиквары уверены, что ценные серебряные монеты украли на заказ для частной коллекции. К этой версии склоняются и в полиции. Представитель местной полиции Инна Вовченко убеждена, что преступление долго готовили и вор знал, что именно украсть из музея.
Стоимость похищенного оценивают эксперты. Цена некоторых монет на сайтах продажи антиквариата колеблется от 100 до 700 гривен.
На Житомирщине обокрали музей: воры вынесли коллекцию ценных монет. ВИДЕО
И сигнализации не было через брак фінансування )
за такие бабки можно весь музей купить как бе.