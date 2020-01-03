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2020 » Январь » 308:40:38

На Житомирщине обокрали музей: воры вынесли коллекцию ценных монет. ВИДЕО

Вчера, 08:54:38 1192 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине обокрали музей: воры вынесли коллекцию ценных монет. ВИДЕО

 Из краеведческого музея в городе Новоград-Волынский похитили экспонаты. Воры залезли в здание через окно и украли из выставочного зала коллекцию монет и даже каменные орудия труда.

Как сообщается в сюжете ТСН, были украдены монеты времен Киевской Руси, средневековья и периода Российской империи.

Антиквары уверены, что ценные серебряные монеты украли на заказ для частной коллекции. К этой версии склоняются и в полиции. Представитель местной полиции Инна Вовченко убеждена, что преступление долго готовили и вор знал, что именно украсть из музея.

Стоимость похищенного оценивают эксперты. Цена некоторых монет на сайтах продажи антиквариата колеблется от 100 до 700 гривен.
 
Тэги: Житомирщина, музей, кража
Комментариев: 5
google
1 Гугиль (google)   • 10:25:07, Вчера
+1

Австралопитеки искали каменные орудия труда...Эволюция Дарвина пошла обратным путем.
galapagos
2 Джордж (galapagos)   • 10:57:03, Вчера
+1

А в музее стоят прекрасные стеклопакеты, открывающиеся ногтём.
И сигнализации не было через брак фінансування )
galapagos
3 Джордж (galapagos)   • 11:01:59, Вчера
0

А насчет 700 грн. врьоте. 700 000 хорошая античная монета на OXO не хотите ли?
за такие бабки можно весь музей купить как бе.
melan
5 melan (melan)   • 19:30:12, Вчера
0

Ждем продажу на "Виолити"
Dimm
4 Димм (Dimm)   • 13:03:39, Вчера
0

Там даже по виду окон видно, что экономили как могли. В забегаловках окна лучше выглядят
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