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2020 » Январь » 1016:11:47

Городской совет прекратил прием онлайн-петиций от житомирян

Вчера, 16:31:47 1326 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Городской совет прекратил прием онлайн-петиций от житомирян

 Житомирский городской совет временно приостановил регистрацию новых электронных петиций. Соответствующее объявление обнародовали 10 января на сайте мэрии.

Как объясняют "ЖЖ" в горсовете, петиции пока не принимают из-за перехода на новую платформу.

"Сообщаем вам о том, что на данный момент Житомирский городской совет осуществляет переход на новую современную платформу электронных петиций, которая будет действовать в будущем для жителей громады. В связи с этим временно прекращено функцию активации новых петиций", - говорится в сообщении.

Также в мэрии отмечают, что за петиции, которые начали собирать голоса, можно продолжать голосовать. Таких на сайте сейчас восемь.
Тэги: горсовет, Житомир, петиция
Комментариев: 1
Hasan
1 Олександр (Hasan)   • 21:51:40, Вчера
+1

Нет смысла тратить деньги бюджета на новые петиции, если и от старых толку было - НОЛЬ.
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