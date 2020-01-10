Городской совет прекратил прием онлайн-петиций от житомирян

Житомирский городской совет временно приостановил регистрацию новых электронных петиций. Соответствующее объявление обнародовали 10 января на сайте мэрии.
Как объясняют "ЖЖ
" в горсовете, петиции пока не принимают из-за перехода на новую платформу.
"Сообщаем вам о том, что на данный момент Житомирский городской совет осуществляет переход на новую современную платформу электронных петиций, которая будет действовать в будущем для жителей громады. В связи с этим временно прекращено функцию активации новых петиций"
, - говорится в сообщении.
Также в мэрии отмечают, что за петиции, которые начали собирать голоса, можно продолжать голосовать. Таких на сайте сейчас восемь
.