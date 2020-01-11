Журнал Житомир инфо

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2020 » Январь » 1115:38:14

Для житомирян запустили новый портал онлайн-петиций: как пользоваться

Вчера, 15:52:14 604 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Для житомирян запустили новый портал онлайн-петиций: как пользоваться

 Житомирский городской совет осуществил переход на новую современную платформу электронных петиций и возобновил прием обращений от житомирян. Новые петиции можете подать по ссылке: https://e-dem.in.ua/zhytomyr

Инструкция к новому сервису электронных петиций:
 
  • Перейти по ссылке
  • Нажать кнопку "Войти"
  • авторизоваться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через банковскую систему идентификации от Национального банка Украины (Ощадбанк, Монобанк, ПУМБ и другие) или BankID от ПриватБанка (Банк Пивденный, Банк Конкорд, А-Банк), или с помощью ЭЦП
  • Заполнить форму (только после первой авторизации)
  • Перейти в нужную петицию и нажать на кнопку "Подписать петицию" или "Создать петицию". Все последующие разы для голосования авторизоваться исключительно через банковскую систему идентификации или ЭЦП.

В связи с этим прекращена активация новых петиций на сайте http://petitions.zt-rada.gov.ua.

В мэрии отмечают, если электронная петиция не набрала 300 голосов в течение 30 дней, она рассматривается как обращение граждан в соответствии с Законом Украины "Об обращении граждан".

Тэги: сайт, Житомир, горсовет, петиция
Комментариев: 1
Admiral8
1 Papa (Admiral8)   • 21:46:04, Вчера
+1

Під час вашого запиту виникла помилка

в ситемі 0 петицій

реєстрація по пошті пройшла успішно.
для створення петицій потрібне БАНК айді
в реєстрації БАНКайді неможна використовувати ту адресу на яку ви вже зареєструвались - вона вже використувується "іншим"користувачем - мною же )))))))

Під час вашого запиту виникла помилка
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