Для житомирян запустили новый портал онлайн-петиций: как пользоваться

Житомирский городской совет осуществил переход на новую современную платформу электронных петиций и возобновил прием обращений от житомирян. Новые петиции можете подать по ссылке: https://e-dem.in.ua/zhytomyr
Инструкция к новому сервису электронных петиций:
- Перейти по ссылке
- Нажать кнопку "Войти"
- авторизоваться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через банковскую систему идентификации от Национального банка Украины (Ощадбанк, Монобанк, ПУМБ и другие) или BankID от ПриватБанка (Банк Пивденный, Банк Конкорд, А-Банк), или с помощью ЭЦП
- Заполнить форму (только после первой авторизации)
- Перейти в нужную петицию и нажать на кнопку "Подписать петицию" или "Создать петицию". Все последующие разы для голосования авторизоваться исключительно через банковскую систему идентификации или ЭЦП.
В связи с этим прекращена активация новых петиций на сайте http://petitions.zt-rada.gov.ua
.
В мэрии отмечают, если электронная петиция не набрала 300 голосов в течение 30 дней, она рассматривается как обращение граждан в соответствии с Законом Украины "Об обращении граждан".
в ситемі 0 петицій
реєстрація по пошті пройшла успішно.
для створення петицій потрібне БАНК айді
в реєстрації БАНКайді неможна використовувати ту адресу на яку ви вже зареєструвались - вона вже використувується "іншим"користувачем - мною же )))))))
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