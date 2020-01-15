14 января в Житомире на улице Параджанова автомобиль разрушил «островок безопасности», который обустроили в рамках проведенного капитального ремонта улицы.
О ДТП на улице Параджанова в соцсети написал Михаил Гвоздецкий
. Также опубликовал фото с места происшествия, на которых видны повреждения «островка» и сбитые дорожные знаки.
В комментариях к сообщению житомиряне жалуются, что сам «островок» плохо видно, также сообщается, что водитель авто потерял сознание и именно поэтому протаранил «островок безопасности».
О причине повреждения «островка» и знаков патрульная полиция Житомирской области рассказала сайту Житомир инфо
.
«По адресу улица Параджанова, 46 около 11.40 14 января автомобиль Mercedes Sprinter совершил наезд на «островок безопасности» и повредил дорожные знаки. На водителя составлен протокол. Пострадавших в ДТП нет»
, - рассказала старший инспектор прессслужбы патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук.
В Житомире автомобиль снес «островок безопасности», водитель заплатит штраф. ФОТО
Их ночью не видно!!!
ждём, когда на киевском шоссе снесут
с трупами