Журнал Житомир инфо

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2020 » Январь » 1508:59:37

В Житомире автомобиль снес «островок безопасности», водитель заплатит штраф. ФОТО

Сегодня, 08:59:37 792 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире автомобиль снес «островок безопасности», водитель заплатит штраф. ФОТО

 14 января в Житомире на улице Параджанова автомобиль разрушил «островок безопасности», который обустроили в рамках проведенного капитального ремонта улицы.

О ДТП на улице Параджанова в соцсети написал Михаил Гвоздецкий. Также опубликовал фото с места происшествия, на которых видны повреждения «островка» и сбитые дорожные знаки.



В комментариях к сообщению житомиряне жалуются, что сам «островок» плохо видно, также сообщается, что водитель авто потерял сознание и именно поэтому протаранил «островок безопасности».

О причине повреждения «островка» и знаков патрульная полиция Житомирской области рассказала сайту Житомир инфо.

«По адресу улица Параджанова, 46 около 11.40 14 января автомобиль Mercedes Sprinter совершил наезд на «островок безопасности» и повредил дорожные знаки. На водителя составлен протокол. Пострадавших в ДТП нет», - рассказала старший инспектор прессслужбы патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук.

Тэги: дтп, Житомир, островок безопасности
Комментариев: 6
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 09:01:15, Сегодня
-1

Что такого Параджанов сделал для Житомира? Вот на Баранова, такой бы островок не сбили
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:54:05, Сегодня
0

А насколько он там нужен, этот островок? Это же ещё и сужение проезжей части.
radio-fan-zt
3 зяблик (radio-fan-zt)   • 10:10:32, Сегодня
+1

Кто хоть раз ехал по Параджанова (Баранова), особенно в ночное время, объезжать эти островки это жесть, сужение полосы и постоянное виляние рулем, а после грязи отражатели по краю бордюра не отсвечивают...
Marine
4 Руслана (Marine)   • 10:22:49, Сегодня
+1

Это только начало.
Их ночью не видно!!!
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 10:27:00, Сегодня
0

долго продержался
ждём, когда на киевском шоссе снесут
с трупами
Sams2
6 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:27:31, Сегодня
+1

Кстати, а чего это новый асфальт уже такой покоцаный? Там гарантия есть какая-то?
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