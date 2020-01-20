В ДТП под Житомиром разбилась владелица известной клиники и подруга Фреймут

Вечером 19 января в пригороде Житомира произошло ДТП, в котором погибла 25-летняя женщина. Погибшей оказалась
генеральный директор львовской клиники эстетической медицины "Genesis" и близкая подруга ведущей Ольги Фреймут Соломия Островская.
Женщина направлялась в Киев с отдыха в итальянских Альпах, сообщило издание "Вголос
".
Еще утром 19 января Островская публиковала в своем аккаунте в Instragram фотографии и видео, сделанные в муниципалитете Ливиньо на севере Италии.
Украинская ведущая и близкая подруга погибшей Ольга Фреймут выразила слова соболезнования близким Островской на своей странице в социальной сети.
"Сегодня ушла из жизни моя близкая подруга - Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней. Не верю. Буду скучать до конца моих дней. Она была неземная, слишком идеальна, чтобы быть правдой. Сочувствую родным Соломии"
, - написала Фреймут.