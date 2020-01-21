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2020 » Январь » 2112:18:58

Праздники закончились: главную елку Житомира демонтировали и отправили на утилизацию. ФОТО

Сегодня, 12:29:58 645 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Праздники закончились: главную елку Житомира демонтировали и отправили на утилизацию. ФОТО

 Сегодня, 21 января, на площади Королёва в Житомире демонтировали 17-метровую красавицу, которая в течение месяца дарила жителям и гостям города праздничное настроение. Далее елку отправят на утилизацию в КП «Зеленбуд».

Об этом «Журналу Житомира» сообщили в Житомирском городском совете.
 

«Сегодня проводим демонтаж новогодней елки, которую мы завозим на территорию коммунального предприятия, ствол елки используют для изготовления досок, которые в дальнейшем будут применять для ремонта скамеек в городе. Сами же ветви елки раздробят для отопление теплиц», - рассказал и.о. директора КП «Зеленбуд» Александр Волокита.


Житомиряне тоже могут сдать свои елки и сосны на утилизацию. Пункт приема будет работать до 10 февраля по адресу: г. Житомир, переулок Кавалерийский, 13

Напомним, что 17-метровую голубую ель срезали на территории городского лицея №25. Как на площади Королёва устанавливали главную елку Житомира смотрите по ссылке.





Тэги: Житомир, елка, утилизация
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