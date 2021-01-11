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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 11 » 09:35:16

Житомирян призывают не выбрасывать елки, а сдавать на утилизацию

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Житомирян призывают не выбрасывать елки, а сдавать на утилизацию

 С понедельника, 11 января, житомиряне могут сдавать на утилизацию новогодние елки и сосны. Соответствующая информация размещена на сайте Житомирского городского совета.

Как пояснили "Журналу Житомира" в мэрии, во время утилизации хвойные деревья пройдут обработку через агрегат для измельчения веток.

"Результат работы - щепа, которую будут использовать для обогрева теплиц и защиты почвы от пересыхания и перегрева", - отмечают в горсовете.

Горожан призывают не выбрасывать праздничное дерево в мусорные баки, а найти время и привезти елку на утилизацию в пункт сбора в Житомире по адресу: переулок Кавалерийский, 13 (КП "Зеленбуд").
Тэги: Житомир, утилизация, елка
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