Житомирян призывают не выбрасывать елки, а сдавать на утилизацию

С понедельника, 11 января, житомиряне могут сдавать на утилизацию новогодние елки и сосны. Соответствующая информация размещена на сайте Житомирского городского совета.
Как пояснили "Журналу Житомира
" в мэрии, во время утилизации хвойные деревья пройдут обработку через агрегат для измельчения веток.
"Результат работы - щепа, которую будут использовать для обогрева теплиц и защиты почвы от пересыхания и перегрева"
, - отмечают в горсовете.
Горожан призывают не выбрасывать праздничное дерево в мусорные баки, а найти время и привезти елку на утилизацию в пункт сбора в Житомире по адресу: переулок Кавалерийский, 13 (КП "Зеленбуд").