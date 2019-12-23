Житомирян призывают не выбрасывать новогодние елки на мусорку

Коммунальное предприятие "Зеленбуд" после новогодних праздников будет принимать елки и сосны на утилизацию. Городской совет призывает житомирян сдавать новогодние деревья именно в пункт утилизации, а не выбрасывать на мусорку.
Как стало известно "Журналу Житомира
", собранные дерева переделают на треску, которая будет использована для обогрева теплиц, где выращиваются цветы.
"Призываем житомирян проявить свою экологическую сознательность: не выбрасывать елку на помойку, а найти время и привезти свое новогоднее дерево на утилизацию в пункт приема"
, - говорят в мэрии.
Свои елки и сосны жители Житомира могут привезти в пункт сбора по адресу: переулок Кавалерийский, 13. Пункт приема начнет свою работу уже со 2 января 2020 года и будет работать до 10 февраля.
Хотя лучше бы принимали там же, где и продовали, - один пункт на город это несерьёзно.
У нас в прошлом году навалили кучу ёлок за гаражами, возле школы, никто их не забирал. Потом подпалили, они полусгорели, так и лежало несколько месяцев. Пришлось сделать нормальный костёр и досжигать.