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2019 » Декабрь » 2312:49:53

Житомирян призывают не выбрасывать новогодние елки на мусорку

Сегодня, 13:00:53 637 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян призывают не выбрасывать новогодние елки на мусорку

 Коммунальное предприятие "Зеленбуд" после новогодних праздников будет принимать елки и сосны на утилизацию. Городской совет призывает житомирян сдавать новогодние деревья именно в пункт утилизации, а не выбрасывать на мусорку.

Как стало известно "Журналу Житомира", собранные дерева переделают на треску, которая будет использована для обогрева теплиц, где выращиваются цветы.

"Призываем житомирян проявить свою экологическую сознательность: не выбрасывать елку на помойку, а найти время и привезти свое новогоднее дерево на утилизацию в пункт приема", - говорят в мэрии.

Свои елки и сосны жители Житомира могут привезти в пункт сбора по адресу: переулок Кавалерийский, 13. Пункт приема начнет свою работу уже со 2 января 2020 года и будет работать до 10 февраля.
Тэги: Житомир, утилизация, елка
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Комментариев: 4
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 14:00:46, Сегодня
0

Вот нефиг делать больше.. Тут не знаешь как до мусорки ее донести, так как сыпется вся.. а они хотят, чтоб ее еще к ним везли.. офигеть...
Dimm
2 Димм (Dimm)   • 14:12:45, Сегодня
0

Закрываю глаза и вижу как толпы людей пешком, на маршрутках, в такси доставляют свои обсыпающиеся елки в пункт утилизации. Вы это серьезно? Вы наверное хвою курите?
Gerhadriger
3 Dark (Gerhadriger)   • 14:14:13, Сегодня
0

Огласите ценник! 3грн за елку/сосну от 1,5м?
Mykhailo
4 Михаил (Mykhailo)   • 14:49:34, Сегодня
+1

Как первый шаг к цивилизации, пойдёт. Теперь есть что ответить на вопрос "а куда мне её девать"?
Хотя лучше бы принимали там же, где и продовали, - один пункт на город это несерьёзно.

У нас в прошлом году навалили кучу ёлок за гаражами, возле школы, никто их не забирал. Потом подпалили, они полусгорели, так и лежало несколько месяцев. Пришлось сделать нормальный костёр и досжигать.
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