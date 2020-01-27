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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Январь » 27 » 15:40:01

Полиция Житомира опровергает сплетни в Facebook «про банду малолеток»

Вчера, 15:46:01 1974 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция Житомира опровергает сплетни в Facebook «про банду малолеток»

 Сегодня 27 января следователи Житомирского отдела полиции установили личности пятерых парней, причастных к хулиганству на улице Гагарина в Житомире 8 января.

Событие, про которое рассказала в соцсетях женщина, вызвала активное обсуждение в Facebook и спровоцировала появление сплетен «про банду малолеток» в Житомире. Сегодня полицейские сообщили «Журналу Житомира», что задержанные мужчины в возрасте от 21 до 23 лет являются жителями Житомира и района.

Напомним, 8 января возле одного из магазинов в Житомире, в районе улиц Большой Бердичевской и Гагарина, возник конфликт, а затем и драка между группой мужчин.

В рамках начатого тогда уголовного производства полицейские нашли всех участников события.

- Для установления их личностей мы провели значительный объем работы: это и опросы до сотни человек, это и изучения записей камер видеонаблюдения, это и меры непубличного характера и прочее. Проверили информацию о заявленной причастность несовершеннолетних, однако быстро выяснили, что, хотя преступление и совершено молодыми людьми, но все они старше 20 лет, - рассказывает начальник Житомирского ОП Сергей Крошко. - Кроме того, не подтвердилась информация и о существовании «банды местных». Все установленные нами лица и уже опознаны в ходе следственных действий являются жителями областного центра и Житомирского района, а их встреча между собой и с пострадавшими была сугубо ситуативная.


Поэтому в ходе досудебного расследования установлено, что около 19:40 27-летний житель Житомира вышел на остановке из автобуса и направился в магазин, у которого находилась группа мужчин с явными признаками опьянения. Они спровоцировали конфликт с ним, а потом набросились, чтобы завладеть деньгами и ценными вещами. В этот момент на помощь пострадавшему бросился другой человек, очевидец схватки. Однако подвыпившие молодые парни успели нанести травмы и ему и за несколько минут бросились бежать, услышав про вызов полиции.

По данному факту было начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и проводились следственно-розыскные мероприятия. В частности, во время обыска по месту жительства одного из мужчин изъят кастет. Сейчас назначен его экспертное исследование.

Досудебное расследование продолжается.
Тэги: полиция, банда, Житомир, драка, слухи
Комментариев: 4
RaID
1 Сергій (RaID)   • 16:54:51, Вчера
+7

Аааа, їм вже більше 20 всім? Одразу стало легше...
kolia-68
2 kolia-608 (kolia-68)   • 20:43:57, Вчера
+2

Как говорил медведь из "теремка" - ещё какая шайка, даже банда.
vovik-zt
3 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:01:34, Вчера
+4

Яка нахер різниця як називаються довбні які Вас отлупцюють та пограбують?! Поліція сказала що "не банда" і стало легше і спокійніше по вулицях ходити?
Admiral8
4 Papa (Admiral8)   • 00:02:22, Сегодня
0

как пацанов мелких искать, так они мерьі проводят, а когда что-то по крупному воруется у всех на виду, крьішуется - никто ничего не делает
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