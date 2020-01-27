Полиция Житомира опровергает сплетни в Facebook «про банду малолеток»

Сегодня 27 января следователи Житомирского отдела полиции установили личности пятерых парней, причастных к хулиганству на улице Гагарина в Житомире 8 января.
Событие, про которое рассказала в соцсетях женщина, вызвала активное обсуждение в Facebook и спровоцировала появление сплетен «про банду малолеток» в Житомире. Сегодня полицейские сообщили «Журналу Житомира
», что задержанные мужчины в возрасте от 21 до 23 лет являются жителями Житомира и района.
Напомним, 8 января возле одного из магазинов в Житомире, в районе улиц Большой Бердичевской и Гагарина, возник конфликт, а затем и драка между группой мужчин.
В рамках начатого тогда уголовного производства полицейские нашли всех участников события.
- Для установления их личностей мы провели значительный объем работы: это и опросы до сотни человек, это и изучения записей камер видеонаблюдения, это и меры непубличного характера и прочее. Проверили информацию о заявленной причастность несовершеннолетних, однако быстро выяснили, что, хотя преступление и совершено молодыми людьми, но все они старше 20 лет, - рассказывает начальник Житомирского ОП Сергей Крошко. - Кроме того, не подтвердилась информация и о существовании «банды местных». Все установленные нами лица и уже опознаны в ходе следственных действий являются жителями областного центра и Житомирского района, а их встреча между собой и с пострадавшими была сугубо ситуативная.
Поэтому в ходе досудебного расследования установлено, что около 19:40 27-летний житель Житомира вышел на остановке из автобуса и направился в магазин, у которого находилась группа мужчин с явными признаками опьянения. Они спровоцировали конфликт с ним, а потом набросились, чтобы завладеть деньгами и ценными вещами. В этот момент на помощь пострадавшему бросился другой человек, очевидец схватки. Однако подвыпившие молодые парни успели нанести травмы и ему и за несколько минут бросились бежать, услышав про вызов полиции.
По данному факту было начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и проводились следственно-розыскные мероприятия. В частности, во время обыска по месту жительства одного из мужчин изъят кастет. Сейчас назначен его экспертное исследование.
Досудебное расследование продолжается.