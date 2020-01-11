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2020 » Январь » 1117:47:32

Вооружены кастетами и газовыми баллончиками: в Житомире банда подростков жестоко избивает людей

Вчера, 17:47:32 4561 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вооружены кастетами и газовыми баллончиками: в Житомире банда подростков жестоко избивает людей

 Житомиряне в соцсетях распространяют информацию о группе подростков, которые под предлогом просьбы "одолжить две гривны" или "дать закурить" избивают прохожих.

В соцсети Facebook Светлана Ткаченко рассказала о конфликте, который произошел 8 января около 22 часов в районе "Музыкалки", информирует Times.zt.

По словам житомирянки известно, что возвращаясь с мужем домой, неподалеку больницы они заметили подростков, которые жестоко избивали прохожего. Каждый из них был вооружен газовым баллончиком или кастетом. Работали слаженно, по отработанной схеме: один сразу ударил кастетом в область лица, второй начал распылять газ.

Мужчина, увидев такое безобразие, выбежал из машины и бросился на помощь. Спасти жизнь парня ему удалось, но пострадал и сам: его сбили с ног и начали бить по голове. Когда на помощь бросилась и сама автор публикации, разбойники разбежались.

У мужчины диагностировано сотрясение мозга и множество ушибов. Житомирянка призывает всех распространить информацию о "преступной группировке" и быть очень осторожными во время вечерних прогулок по городу, ведь на месте пострадавшего парня может быть кто-то из ваших близких.

"На них уже давно есть дела в суде. Но вот только родители, видимо, не простые. Страшно за нашу молодежь", - отметила автор.
Тэги: драка, банда, Житомир, Подростки
Комментариев: 6
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 18:11:21, Вчера
+6

у*бки будут продолжать избивать, пока кого-то не отправят на тот свет ... и окажется, что они не дееспособны, все с желтыми билетами.

вчера вечером такого встретил в агрессивном состоянии и вновь в центре города.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 19:38:16, Вчера
+2

ну и чего он без ствола в разборки полез
авторка "публикации" натравила?
kozyberda79
3 Наталия (kozyberda79)   • 20:17:29, Вчера
+4

Не дай Бог один из ублюдков нарвется на нож, а это случится, будет виноват весь город))))) потому что "мой сыночек ни в чем не виноват, он шел мимо, он вообще играет на скрипочке)))))" и будут его МЫЖЕРОДИТЕЛИ во всех грехах обвинят жертву.......
dakar
4 Инспектор Кранник (dakar)   • 22:19:55, Вчера
+1

Я напоминаю, что Авакян все еще министр внутренних дел.
Месть_королевы_Анны
5 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 22:25:03, Вчера
0

Это хорошо или плохо?
Crespito
6 Hernan (Crespito)   • 22:41:56, Вчера
0

А может они волонтеры в итоге, а там были сепары
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