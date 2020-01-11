Житомиряне в соцсетях распространяют информацию о группе подростков, которые под предлогом просьбы "одолжить две гривны" или "дать закурить" избивают прохожих.
В соцсети Facebook Светлана Ткаченко
рассказала о конфликте, который произошел 8 января около 22 часов в районе "Музыкалки", информирует Times.zt
.
По словам житомирянки известно, что возвращаясь с мужем домой, неподалеку больницы они заметили подростков, которые жестоко избивали прохожего. Каждый из них был вооружен газовым баллончиком или кастетом. Работали слаженно, по отработанной схеме: один сразу ударил кастетом в область лица, второй начал распылять газ.
Мужчина, увидев такое безобразие, выбежал из машины и бросился на помощь. Спасти жизнь парня ему удалось, но пострадал и сам: его сбили с ног и начали бить по голове. Когда на помощь бросилась и сама автор публикации, разбойники разбежались.
У мужчины диагностировано сотрясение мозга и множество ушибов. Житомирянка призывает всех распространить информацию о "преступной группировке" и быть очень осторожными во время вечерних прогулок по городу, ведь на месте пострадавшего парня может быть кто-то из ваших близких.
"На них уже давно есть дела в суде. Но вот только родители, видимо, не простые. Страшно за нашу молодежь"
, - отметила автор.
Вооружены кастетами и газовыми баллончиками: в Житомире банда подростков жестоко избивает людей
вчера вечером такого встретил в агрессивном состоянии и вновь в центре города.
авторка "публикации" натравила?