Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. Вооружены кастетами и газовыми баллончиками: в Житомире банда подростков жестоко избивает людей - 11 Января 2020