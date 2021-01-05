В Житомире подростки жестокости избили футболиста. ВИДЕО с камеры наблюдения

В житомирском парке Гагарина в ходе уличной драки подростков был избит игрок футзального клуба «Бульвар» Эдуард Скалацкий. Инцидент произошёл 19 декабря около 18:20 — всё происходящее зафиксировали камеры внешнего видеонаблюдения. Команда клуба просит житомирян помочь разыскать нападавших.



Видео инцидента 5 января опубликовано на официальной странице клуба в Facebook, сообщает Freshnews.

Команда ФК «Бульвар» просит помочь найти или опознать группу подростков, которая участвовала в избиении и ограблении нашего игрока. Шодуаровский парк, 19.12.2020,– говорится в описании к видео.



Позднее в клубе уточнили подробности случившегося:

В 18:20 у подвесного моста в парке было совершено нападение на спортсмена нашей команды группой лиц — около 13 человек. В результате нанесения тяжёлых ударов по лицу и голове спортсмен получил ушиб головного мозга — лобной части с кровоизлиянием в мозг. После того, как Эдуард потерял сознание на некоторое время, избиение продолжалось дальше, украли телефон, – говорится в сообщении клуба.





ВИДЕО 18+

Что на видео?

Как всё произошло?

С нападавшими Эдуард не знаком — в тот вечер он видел их впервые. Со своей девушкой и двумя её подругами ребята гуляли по мосту. На встречу шли те самые подростки — и одна из девушек намеренно сильно «задела» знакомую юноши плечом.

Мы не стали провоцировать конфликт — пошли дальше, но они пошли за нами, начали кричать нам вслед. Мы хотели уйти, сошли с моста, они пошли за нами и... дальше всё видно на видео,

Что с пострадавшим? Пострадавший в результате избиения юноша — Эдуард Скалацкий. Совсем недавно, 3 января, он отпраздновал свой день рождения.



По совету врачей Эдуард лечится дома — он получает необходимое лечение, капельницы и прочее. На следующий день после случившегося медиками был поставлен диагноз сотрясение мозга.



Молодой человек пережил сильный стресс. Также очень сильное моральное потрясение перенесли и пострадавшие девушки.



В полиции по факту инцидента открыли уголовное производство — идёт расследование: 19 декабря около 19:30 неизвестное лицо, находясь неподалёку от подвесного пешеходного моста в Житомире, в ходе конфликта умышленно причинило телесные повреждения потерпевшему,– согласно данным в выписке из единого реестра досудебных расследований. – рассказал Эдуард.Пострадавший в результате избиения юноша — Эдуард Скалацкий. Совсем недавно, 3 января, он отпраздновал свой день рождения.По совету врачей Эдуард лечится дома — он получает необходимое лечение, капельницы и прочее. На следующий день после случившегося медиками был поставлен диагноз сотрясение мозга.Молодой человек пережил сильный стресс. Также очень сильное моральное потрясение перенесли и пострадавшие девушки.В полиции по факту инцидента открыли уголовное производство — идёт расследование:

На записи мы видим, что между подростками происходит конфликт. Примечательно, что рядом проходят двое взрослых — мужчина и женщина, но на происходящее они не реагируют, как-будто ничего не замечают.Тем временем, группа подростков набрасывается на Эдуарда, и все вместе начинают его бить. В драке участвуют и девушки. Когда Эдуард упал, подростки продолжают избивать его ногами, в том числе и по голове. В это же время бьют и девушку Эдуарда — ей наносят удары по лицу, таскают за волосы, толкают на землю.Когда Эдуард уже лежит на земле — над ним зачем-то склоняются участники драки. В процессе молодой человек потерял телефон — скорее всего, он выпал во время драки, и кто-то из нападавших забрал его.