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В Житомире подростки жестокости избили футболиста. ВИДЕО с камеры наблюдения

05.01.2021, 19:13:09 8440 23 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире подростки жестокости избили футболиста. ВИДЕО с камеры наблюдения

В житомирском парке Гагарина в ходе уличной драки подростков был избит игрок футзального клуба «Бульвар» Эдуард Скалацкий. Инцидент произошёл 19 декабря около 18:20 — всё происходящее зафиксировали камеры внешнего видеонаблюдения. Команда клуба просит житомирян помочь разыскать нападавших.

Видео инцидента 5 января опубликовано на официальной странице клуба в Facebook, сообщает Freshnews.

Команда ФК «Бульвар» просит помочь найти или опознать группу подростков, которая участвовала в избиении и ограблении нашего игрока. Шодуаровский парк, 19.12.2020,– говорится в описании к видео.


Позднее в клубе уточнили подробности случившегося:

В 18:20 у подвесного моста в парке было совершено нападение на спортсмена нашей команды группой лиц — около 13 человек. В результате нанесения тяжёлых ударов по лицу и голове спортсмен получил ушиб головного мозга — лобной части с кровоизлиянием в мозг. После того, как Эдуард потерял сознание на некоторое время, избиение продолжалось дальше, украли телефон, – говорится в сообщении клуба.


 

ВИДЕО 18+

Что на видео?

На записи мы видим, что между подростками происходит конфликт. Примечательно, что рядом проходят двое взрослых — мужчина и женщина, но на происходящее они не реагируют, как-будто ничего не замечают.

Тем временем, группа подростков набрасывается на Эдуарда, и все вместе начинают его бить. В драке участвуют и девушки. Когда Эдуард упал, подростки продолжают избивать его ногами, в том числе и по голове. В это же время бьют и девушку Эдуарда — ей наносят удары по лицу, таскают за волосы, толкают на землю.

Когда Эдуард уже лежит на земле — над ним зачем-то склоняются участники драки. В процессе молодой человек потерял телефон — скорее всего, он выпал во время драки, и кто-то из нападавших забрал его.

Как всё произошло?

С нападавшими Эдуард не знаком — в тот вечер он видел их впервые. Со своей девушкой и двумя её подругами ребята гуляли по мосту. На встречу шли те самые подростки — и одна из девушек намеренно сильно «задела» знакомую юноши плечом.
 
Мы не стали провоцировать конфликт — пошли дальше, но они пошли за нами, начали кричать нам вслед. Мы хотели уйти, сошли с моста, они пошли за нами и... дальше всё видно на видео,
– рассказал Эдуард.

Что с пострадавшим?

Пострадавший в результате избиения юноша — Эдуард Скалацкий. Совсем недавно, 3 января, он отпраздновал свой день рождения.

По совету врачей Эдуард лечится дома — он получает необходимое лечение, капельницы и прочее. На следующий день после случившегося медиками был поставлен диагноз сотрясение мозга.

Молодой человек пережил сильный стресс. Также очень сильное моральное потрясение перенесли и пострадавшие девушки.

В полиции по факту инцидента открыли уголовное производство — идёт расследование:

19 декабря около 19:30 неизвестное лицо, находясь неподалёку от подвесного пешеходного моста в Житомире, в ходе конфликта умышленно причинило телесные повреждения потерпевшему,– согласно данным в выписке из единого реестра досудебных расследований.

Тэги: драка, Подростки, Житомир, камера видеонаблюдения
Комментариев: 22
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:34:36, 05.01.2021 [Материал]
+15

Во времена моей молодости толпой на одного было западло. А за то, что ударил лежачего - можно было и от своих отхватить. Ну и конечно если парень с девчонкой - у него даже время нельзя было спросить.
А эти - быдло малолетнее. Мужик мимо с женщиной шел - а что бы он сделал против оравы этих дебилов? Поэтому - у людей должно быть оружие!
ax
2 Ax Axovich (ax)   • 19:53:12, 05.01.2021 [Материал]
-3

И да и нет. Была бы пушка могли бы вместо телефона забрать и еще и пальнуть
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:58:06, 05.01.2021 [Материал]
+3

Скорее наоборот, могли сами нарваться на ствол, и поэтому опасались. Да и мужик, что мимо проходил - мог бы разогнать эту шушеру.
Atillanta
7 Иванна (Atillanta)   • 20:50:08, 05.01.2021 [Материал]
0

Ага, а потом бы с предыханием и праведным гневом рассказывали как сепар детей пострелял.
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 20:53:44, 05.01.2021 [Материал]
-1

диточок....
опыт Руанды и Сомали подтверждает благотворное влияние стволов на порядок на улицах.
bobrikov
4 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 20:08:47, 05.01.2021 [Материал]
+5

как тут можно кого то узнать ? там фигуры и то плохо видно, в парках должны менты дежурить... в общественных местах...
aldan
5 Alex (aldan)   • 20:28:23, 05.01.2021 [Материал]
+10

Шакалы млять..... А по поводу патрулей полиции, так раньше, до этой грёбанной реформы, так и было, а по выходным (а 19.12.20 была суббота) усиленный наряд. А нынешние из машины нос боятся высунуть.....По поводу опознания-было бы желание. По пути в парк камер предостаточно.
Artmaker
6 Евгений (Artmaker)   • 20:42:32, 05.01.2021 [Материал]
+3

Одновременно жуткое и жалкое зрелище! Ничтожные, тупые шакалята входят в раж от своей безнаказанности и запаха крови и теряют все признаки человечности. Пара акцентированных ударов по бороде и все встало бы на свои места! Онижезвери сразу бы вспомнили что онижедети и, утирая кровавые сопли, в слезах разбежались по углам. НО... После майдана закона в Украине нет. Добро пожаловать в передачу "В мире животных".
bobrikov
9 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 21:04:46, 05.01.2021 [Материал]
+4

я тоже подумал что двойку одному дать, и все бы закончилось... но есть но...допустим я иду и вижу... куча малолеток между собой там деруться и т.д...кто прав я не знаю и выяснять нет желание... а если дашь двойку, вдруг завернется потом... лично мне не нужны лишние проблемы...вот если бы увидел что девок бьют... то тогда бы их пиздил 100 %
SlavaNibiru
10 Святослав (SlavaNibiru)   • 21:10:11, 05.01.2021 [Материал]
+6

Покоління закінчених дегенератів. Навіть тварини інстинктивно зупиняють агресію у бік лежачих сородичів.
pushistik13
11 Пушистик (pushistik13)   • 21:14:12, 05.01.2021 [Материал]
-10

это послемайданное поколение, 7 лет в1йны
не стоит обращать внимания на диточок в воюючий крайини
RaID
12 Сергій (RaID)   • 21:53:41, 05.01.2021 [Материал]
+7

Приплітати майдан з приводу і без це якась клінична стадія? Було раніше і ще більше, камер просто не було геть.
Artmaker
14 Евгений (Artmaker)   • 23:37:06, 05.01.2021 [Материал]
-11

Ні, ніколи "більш" не було! МайДАУН - ЦЕ НАШЕ НАДБАННЯ! Слава Укр...
Muz
15 Игорь (Muz)   • 00:12:11, Вчера [Материал]
+6

І не кажи. До майдану ну прямо не життя, а казка в Україні була.
Artmaker
17 Евгений (Artmaker)   • 13:13:01, Вчера [Материал]
-5

Сьогодні це не підлягає сумніву - до майдауну ми жили в казці!
predi
19 predi (predi)   • 15:48:01, Вчера [Материал]
+1

Да, кацапи так і жили, наче в казці..
На всіх керівних постах сиділи ставленики тупіна і грабували Україну безмежно, доки майдан не вигнав грязною мітлою цих баранів в свою московію.
Хотя боротьба ще не закінчена, але тепер кацапи вже не можуть масштабно проводить антидержавну політику і грабувати її бо отримали так по зубах, що істерять в своїй злобі кривлячи ідіотську бандитську рожу, що не може не радувать.
Тож ми все зробили вірно якщо від одного спомину майдана поребриковська сатана падає в обморок.
Кацапський корабель потихеньку йде на дно і скоро той час коли ці ідіоти зійдуть з котушок бо прірва попереду і Правди нікуди діти.
Слава Україні і кірдик тупим кацапам!
pushistik13
18 Пушистик (pushistik13)   • 13:19:01, Вчера [Материал]
-3

а зачем тогда вы своими скачками на майдане загнали страну в жопу, если ничего не изменилось?
Или Янык вам запрещал камеры развешивать...
predi
20 predi (predi)   • 15:53:10, Вчера [Материал]
-1

Це ми тебе і яника загнали в жопу ось там і сидіть мовчки.
А помінялось багато що і основне-що рівень життя у кацапії найнижчий у Европі, Україна теж вже давно обігнала бензоколонку за рівнем життя.
То ж заткнись поребриковська мразь і не пропагуй тут фашистські ідеї руського міра, а їдь спасати тонущі скрепи.
bobrikov
13 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 22:22:07, 05.01.2021 [Материал]
-2

Если кто то думает по другому то- дегенерат... логика имбицила)
dakar
16 Инспектор Кранник (dakar)   • 00:42:06, Вчера [Материал]
+3

Я напоминаю, Авакян все еще министр.
vovik-zt
21 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 18:30:27, Вчера [Материал]
+2

Як завжди толпою смiливi, а потiм ревуть i батьки грошi пропонують щоб заяву забрали, бо "це ж дiтки"... А дівки то взагалі якісь йобнуті, в них немає нічого жіночого - гірше хлопців, саме вони і є зазвичай провакаторшами інцидентів таких. Будуючі "яжемами-разведенки". Покоління яке добре знає про свої права і нічого не хоче знати про свої обов'яки та відповідальність. Поки на їх голову не припливе ще більш відморожене своріння.
MAS-ter
22 Mast (MAS-ter)   • 00:44:36, Сегодня [Материал]
0

Самый большой пиzdюк в этой ситуации - Сухомлин со своими прихлебателями. Поставили самую дешевую камерку по самой дорогой цене. Ворюги.
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