В Житомире подростки жестокости избили футболиста. ВИДЕО с камеры наблюдения

В житомирском парке Гагарина в ходе уличной драки подростков был избит игрок футзального клуба «Бульвар» Эдуард Скалацкий. Инцидент произошёл 19 декабря около 18:20 — всё происходящее зафиксировали камеры внешнего видеонаблюдения. Команда клуба просит житомирян помочь разыскать нападавших.
Видео инцидента 5 января опубликовано на официальной странице клуба в Facebook, сообщает Freshnews.
Команда ФК «Бульвар» просит помочь найти или опознать группу подростков, которая участвовала в избиении и ограблении нашего игрока. Шодуаровский парк, 19.12.2020,– говорится в описании к видео.
Позднее в клубе уточнили подробности случившегося:
В 18:20 у подвесного моста в парке было совершено нападение на спортсмена нашей команды группой лиц — около 13 человек. В результате нанесения тяжёлых ударов по лицу и голове спортсмен получил ушиб головного мозга — лобной части с кровоизлиянием в мозг. После того, как Эдуард потерял сознание на некоторое время, избиение продолжалось дальше, украли телефон, – говорится в сообщении клуба.
ВИДЕО 18+
Что на видео?
На записи мы видим, что между подростками происходит конфликт. Примечательно, что рядом проходят двое взрослых — мужчина и женщина, но на происходящее они не реагируют, как-будто ничего не замечают.
Тем временем, группа подростков набрасывается на Эдуарда, и все вместе начинают его бить. В драке участвуют и девушки. Когда Эдуард упал, подростки продолжают избивать его ногами, в том числе и по голове. В это же время бьют и девушку Эдуарда — ей наносят удары по лицу, таскают за волосы, толкают на землю.
Когда Эдуард уже лежит на земле — над ним зачем-то склоняются участники драки. В процессе молодой человек потерял телефон — скорее всего, он выпал во время драки, и кто-то из нападавших забрал его.
Как всё произошло?
С нападавшими Эдуард не знаком — в тот вечер он видел их впервые. Со своей девушкой и двумя её подругами ребята гуляли по мосту. На встречу шли те самые подростки — и одна из девушек намеренно сильно «задела» знакомую юноши плечом.
Мы не стали провоцировать конфликт — пошли дальше, но они пошли за нами, начали кричать нам вслед. Мы хотели уйти, сошли с моста, они пошли за нами и... дальше всё видно на видео,
– рассказал Эдуард.
Что с пострадавшим?
Пострадавший в результате избиения юноша — Эдуард Скалацкий. Совсем недавно, 3 января, он отпраздновал свой день рождения.
По совету врачей Эдуард лечится дома — он получает необходимое лечение, капельницы и прочее. На следующий день после случившегося медиками был поставлен диагноз сотрясение мозга.
Молодой человек пережил сильный стресс. Также очень сильное моральное потрясение перенесли и пострадавшие девушки.
В полиции по факту инцидента открыли уголовное производство — идёт расследование:
19 декабря около 19:30 неизвестное лицо, находясь неподалёку от подвесного пешеходного моста в Житомире, в ходе конфликта умышленно причинило телесные повреждения потерпевшему,– согласно данным в выписке из единого реестра досудебных расследований.
А эти - быдло малолетнее. Мужик мимо с женщиной шел - а что бы он сделал против оравы этих дебилов? Поэтому - у людей должно быть оружие!
опыт Руанды и Сомали подтверждает благотворное влияние стволов на порядок на улицах.
не стоит обращать внимания на диточок в воюючий крайини
На всіх керівних постах сиділи ставленики тупіна і грабували Україну безмежно, доки майдан не вигнав грязною мітлою цих баранів в свою московію.
Хотя боротьба ще не закінчена, але тепер кацапи вже не можуть масштабно проводить антидержавну політику і грабувати її бо отримали так по зубах, що істерять в своїй злобі кривлячи ідіотську бандитську рожу, що не може не радувать.
Тож ми все зробили вірно якщо від одного спомину майдана поребриковська сатана падає в обморок.
Кацапський корабель потихеньку йде на дно і скоро той час коли ці ідіоти зійдуть з котушок бо прірва попереду і Правди нікуди діти.
Слава Україні і кірдик тупим кацапам!
Или Янык вам запрещал камеры развешивать...
А помінялось багато що і основне-що рівень життя у кацапії найнижчий у Европі, Україна теж вже давно обігнала бензоколонку за рівнем життя.
То ж заткнись поребриковська мразь і не пропагуй тут фашистські ідеї руського міра, а їдь спасати тонущі скрепи.