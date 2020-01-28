Штрафы за неправильную парковку существенно вырастут. Что ждет житомирских водителей?

В парламент подан законопроект, предусматривающий существенное увеличение штрафов за неправильную парковку автомобиля. Как будет фиксироваться это правонарушение и кому из житомирских водителей грозит штраф в размере 34 тысячи гривен?

Как и что меняют

Житомиряне и гости города часто становятся свидетелями ситуации, когда какая-то "умница" или "умник" оставляют машину на несколько часов почти посередине, к примеру, трамвайных путей. Как следствие, общественный транспорт стоит в пробках, а такие водители только оправдываются, мол, ненадолго оставили авто именно в этом месте, потому что больше негде было. Проблема с отсутствием достаточного количества парковочных мест актуальна не только для Житомира. Однако иногда водителям стоит подумать и о последствиях своих поступков.

Таким образом, значительная часть нарушений прав дорожного движения касается несоблюдения водителями требований о запрете остановки и стоянки в определенных местах. Речь идет о том, что оставлять машину можно на расстоянии до 10 метров от перекрестков, пешеходных переходов, возле остановок, в местах, где разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или те, кто перевозит людей с ограниченными возможностями и тому подобное.



Житомирская полиция будет жестко реагировать на нарушение ПДД



Ныне действующие положения привлечения таких нарушителей к ответственности малорезультативны из-за отсутствия эффективного механизма фиксации нарушений, а также низких размеров штрафов.

У полицейских очень часто возникают проблемы с доказыванием факта нарушения остановки или стоянки той же машины в запрещенном месте. Полицейским сложно четко определить и доказать, на каком именно расстоянии от того же перекрестка находится авто нарушителя.

"Как показывает судебная практика, применение полицейскими подручных средств измерений, например рулетки, или фиксирования на камеру "незначительного" расстояния от авто до перекрестка не поддерживается в судах. Как следствие, значительное количество постановлений о привлечении к административной ответственности отменяется судами и нарушителей не привлекают к ответственности", – объясняет адвокат, кандидат юридических наук Денис Головин.

Штрафы начнут "кусаться"

Чтобы водители чаще вспоминали о правилах дорожного движения в парламент подан законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение правил остановки, стоянки транспортных средств". Этим документом предлагается существенно увеличить штрафы за неправильную парковку.

Насколько вырастут штрафы:

за стоянку в запрещенном месте с 510 гривен до 3400 гривен;

за остановку на местах для водителей с инвалидностью предусматривается штраф в 34 тысячи гривен;

34 000 гривен придется заплатить тем автомобилистам, кто без оснований использует знак "водитель с инвалидностью".



Важный момент, согласно законопроекту 70% этой суммы пойдет в местные бюджеты, чтобы власть добросовестно делала разметку в местах парковки.



Законно ли "высасывают" штрафы, смотрите здесь: